Ca sĩ Phúc Tiệp: 'NSND Quang Thọ gọi tôi đến nhà, tự tay hầm gà cho ăn'

Ngày 6/12/2026, giọng ca Baritone vạm vỡ hào sảng hiếm hoi trong làng nhạc Việt - ca sĩ Phúc Tiệp sẽ tổ chức liveshow The Gentleman (Quý ông) tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây cũng là liveshow lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của anh, đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát.

Tôi đã đi qua giai đoạn phải ‘gồng’!

Ca sĩ Phúc Tiệp trên sân khấu.

Cùng với sự đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò tổng đạo diễn và giám đốc âm nhạc, đêm diễn còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc, đặc biệt là người thầy - NSND Quang Thọ và những học trò tài năng được anh dìu dắt trên bước đường trưởng thành.

Phúc Tiệp cho biết đặt tên liveshow The Gentleman (Quý ông) là bởi tinh thần quý ông có sự tương đồng với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà anh theo đuổi, chứ không nhằm tạo dựng một hình ảnh để gây ấn tượng với công chúng.

Nam ca sĩ bộc bạch, thời gian để một nghệ sĩ thính phòng đạt đến độ “chín” không thể tính bằng vài năm đứng trên sân khấu. Bởi nếu ca sĩ nhạc nhẹ có thể sớm định hình phong cách và gặt hái thành quả chỉ trong vòng 5-10 năm, thì đối với nghệ sĩ thính phòng dấu mốc 20 năm mới chỉ là sự khởi đầu, sau đó cần một quá trình dài hơi hơn để trau dồi kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm.

“20 năm đầu tiên giống như giai đoạn mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng sau đó mới là giai đoạn bắt đầu trồng cây hái quả. Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải ‘gồng’ và bước vào giai đoạn tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc", Phúc Tiệp tâm sự.

Thần tượng NSND Quang Thọ - nghệ sĩ hơn cả chữ "thầy"

Ca sĩ Phúc Tiệp theo đuổi phong cách quý ông lịch lãm và chịu nhiều ảnh hưởng từ thầy Quang Thọ.

Trong hành trình hơn 2 thập kỷ theo đuổi âm nhạc của Phúc Tiệp, NSND Quang Thọ vừa là người thầy dìu dắt anh từ những năm học Trung cấp đến khi tốt nghiệp Đại học, vừa là “thần tượng” mà anh đã ngưỡng mộ từ trước khi bước vào con đường học tập âm nhạc chuyên nghiệp. Mối gắn bó ấy vì thế không chỉ được vun đắp qua những năm tháng thầy trò mà còn bắt nguồn từ tình yêu và sự ngưỡng vọng dành cho người nghệ sĩ mà anh luôn muốn noi theo.

Nói về tình thầy trò với NSND Quang Thọ, Phúc Tiệp kể với phóng viên VietNamNet, ngay từ trước khi bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đã yêu mến giọng hát và phong thái của người nghệ sĩ đáng kính. Bởi vậy, khi được gặp thầy ở ngoài đời, anh có cảm giác như ước mơ gặp gỡ “thần tượng” đã trở thành hiện thực.

Khi chính thức trở thành học trò của ông, anh cảm thấy con đường mình mong mỏi thuận lợi hơn và ước mơ thuở ban đầu cũng phần nào được thỏa mãn. Quãng thời gian đó, Phúc Tiệp chăm chỉ học tập và được xem là một trong những sinh viên có nhiều nét tương đồng với người thầy của mình, từ giọng hát, phong cách biểu diễn đến tính cách và phong thái.

Sự dìu dắt của NSND Quang Thọ dành cho Phúc Tiệp không chỉ nằm ở những bài học thanh nhạc mà còn hiện diện trong cách người thầy chăm lo cho học trò từ những điều nhỏ nhất. Mỗi lần chuẩn bị đi thi, anh thường được thầy gọi đến nhà, tự tay hầm gà cho ăn và chăm sóc chu đáo như con cái trong nhà. Phúc Tiệp ví sự chăm chút ấy giống như cách người ta chăm sóc một chú “gà chọi” trước khi ra trận, “bắt ăn cái này, uống cái kia, ngủ đủ giấc để có sức khỏe tập luyện đi thi”. Những kỷ niệm tưởng chừng giản dị ấy đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong suốt mấy chục năm gắn bó giữa hai thầy trò.

Bởi vậy, khi bắt tay thực hiện liveshow The Gentleman, NSND Quang Thọ là người đầu tiên Phúc Tiệp muốn trân trọng mời tham gia như một cách thể hiện tình cảm và sự tri ân dành cho người thầy đã yêu thương dìu dắt anh từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Kiên trì theo đuổi dòng nhạc thính phòng

Anh sở hữu giọng trầm hiếm có.

Nhìn lại hành trình nghề nghiệp của Phúc Tiệp có thể thấy sự kiên trì của anh với dòng nhạc thính phòng. Năm 2003, nam ca sĩ tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc, tiền thân của cuộc thi Sao Mai ngày nay nhưng sớm dừng chân. Đến năm 2007, với sự tự tin và kinh nghiệm biểu diễn được tích lũy trong thời gian hoạt động tại Đoàn Ca múa nhạc Nhẹ Trung ương, anh trở lại Sao Mai và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng.

Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ từng nhận được những ý kiến cho rằng nên điều chỉnh cách thể hiện để phù hợp hơn với thị hiếu khán giả. Dẫu vậy, Phúc Tiệp vẫn giữ quan điểm rằng nhạc thính phòng cần bảo toàn những đặc trưng vốn có. Được đào tạo bài bản và trực tiếp giảng dạy thanh nhạc, anh hiểu rõ những yêu cầu về kỹ thuật, cách xử lý và tinh thần của dòng nhạc bác học. Nam ca sĩ cũng từng thử sức với nhiều thể loại khác nhưng nhận thấy khi đi quá xa khỏi sở trường, mình không còn cảm thấy tự nhiên trong cách thể hiện.

Với Phúc Tiệp, sự giao thoa giữa các thể loại có thể mở ra những cách tiếp cận mới nhưng không nhất thiết phải khiến nghệ sĩ thay đổi đến mức đánh mất bản sắc. Điều quan trọng là tìm được cách thể hiện phù hợp với khả năng và cá tính âm nhạc của mình, thay vì chỉ chạy theo những biến chuyển của thị hiếu.

Nếu những năm đầu là quá trình học hỏi, rèn luyện và khẳng định vị trí, thì giai đoạn hiện tại là lúc anh muốn đi sâu hơn vào chiều sâu biểu đạt, chú trọng sự tinh tế trong âm nhạc. Không chỉ là giọng ca thính phòng hàng đầu trong làng nhạc Việt, từ tháng 9/2008 đến nay, anh tham gia giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thưởng thức giọng hát của ca sĩ Phúc Tiệp:

Ảnh, video: NVCC