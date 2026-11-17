Chiều 17/11, báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin ca sĩ, nhạc sĩ Peet Peera, cựu thành viên bộ đôi Peacemaker, qua đời tại nhà riêng ở khu Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, giáp thủ đô Bangkok. Anh hưởng dương 47 tuổi.

Theo Thaiger, Trung úy Charanya Chansittri, phó thanh tra điều tra Đồn cảnh sát Chaiyaphruek, cho biết gia đình đã trình báo rằng nam ca sĩ tự kết liễu cuộc đời tại nhà. Anh được đưa đến Bệnh viện Pak Kret 2 nhưng không qua khỏi. Sanook cho biết nhân viên quỹ cứu hộ Por Tek Tung có mặt hỗ trợ tại nơi ở của nam ca sĩ.

Siamnews thuật lại rằng khoảng 10h sáng cùng ngày, một thợ sửa điều hòa đến làm việc tại nhà. Sau đó, vợ và mẹ của Peet thấy lạ vì không nghe động tĩnh gì nên đi tìm và phát hiện anh nằm bất động trong nhà vệ sinh. Để làm rõ nguyên nhân, gia đình đề nghị khám nghiệm. Khoảng 16h40, bệnh viện chuyển thi thể đến Viện Khoa học Pháp y Trung ương thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan ở tỉnh Pathum Thani. Phía cảnh sát cho biết lý do dẫn đến sự việc sẽ do gia đình công bố.

Ca sĩ, nhạc sĩ Peet Peera Ảnh: DailyNews

Người nhà cho biết trước khi xảy ra chuyện, Peet vẫn sinh hoạt bình thường và họ không biết anh từng được chẩn đoán trầm cảm. Nam ca sĩ sống cùng vợ, con và mẹ. Đại diện gia đình đề nghị báo chí không quay phim, chụp ảnh khu vực xung quanh nhà và hẹn công bố thông tin chính thức vào ngày 18/11, có thể qua trang Facebook của gia đình.

Peet Peera tên khai sinh là Peera Tesvisan, sinh ngày 24/5/1979. Năm 2020, anh đổi tên thành Phirawat Asawawachirawit. Anh cùng Boy Anuwat Sanguansakpakdee lập nên Peacemaker, bộ đôi pop ballad nổi lên đầu thập niên 2000 dưới trướng hãng GMM Grammy. Nhóm được nhớ đến qua những bản tình ca buồn như Kid tueng (Nhớ), Ngao (Cô đơn), Suan kern (Kẻ thừa), từng phủ sóng khắp Thái Lan khi còn hoạt động.

Peet Peera cùng Boy Anuwat Sanguansakpakdee lập nên Peacemaker, bộ đôi pop ballad nổi lên đầu thập niên 2000. Ảnh: DailyNews

Sau khi Peacemaker tan rã, 2 thành viên đi riêng. Peet chủ yếu sáng tác và làm việc ở hậu trường. Mãi tới tháng 3 năm nay, bộ đôi mới chính thức tuyên bố tái hợp sau 23 năm. Theo Thairath, khi công bố kế hoạch, Peet nói đã đến lúc 2 người cùng đứng chung sân khấu sau quãng thời gian dài xa cách, còn Boy thừa nhận anh nhớ những ngày tháng cũ.

Đêm nhạc Peacemaker The Re:Peace Concert 2026 diễn ra 2 ngày 16-17/5 tại nhà hát UOB Live, khu Emsphere, Bangkok, do công ty Masterpeet & Co. tổ chức. Vé 2 đêm diễn bán hết. Daily News nhận định chương trình nhận nhiều lời khen về dàn dựng, âm thanh và giọng hát live, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ đã chờ đợi suốt 23 năm. Đây cũng là lần cuối cùng khán giả được thấy Peet trên sân khấu lớn.

Người hâm mộ tưởng nhớ Peet Peera:

Video: TikTok