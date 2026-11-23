Trong một đêm nhạc gần đây, ca sĩ Như Quỳnh khiến khán giả xúc động khi bất ngờ nhắc đến Phi Nhung, người đồng nghiệp thân thiết đã qua đời. Dù đã nhiều năm kể từ ngày mất của giọng ca “Bông điên điển”, những ký ức và tình cảm mà Như Quỳnh dành cho người bạn vẫn vẹn nguyên, khiến cô không khỏi ngập ngừng mỗi khi nhắc lại.

Cụ thể, khi được khán giả yêu cầu thể hiện ca khúc Giấc mơ cánh cò, Như Quỳnh đã dành ít phút chia sẻ về Phi Nhung. Nữ ca sĩ thừa nhận đây là một trong những người bạn đặc biệt trong cuộc đời mình, có vị trí thân thương như chị, như em, đồng thời cũng là người đồng nghiệp mà cô luôn trân trọng.

Như Quỳnh nhắc đến Phi Nhung trong một đêm nhạc gần đây.

“Quỳnh sẽ nhắc lại một cái kỷ niệm, một người bạn của Như Quỳnh dù cô đã ra đi, nhưng mà đối với Như Quỳnh, cô vẫn là một người bạn, một người chị và cũng như là một người em rất thân thương. Đó là nữ ca sĩ Phi Nhung”, Như Quỳnh chia sẻ trên sân khấu.

Đáng chú ý, Như Quỳnh cho biết cô không thường xuyên nhắc đến Phi Nhung trước công chúng, không phải vì những kỷ niệm đã phai nhạt, mà ngược lại, bởi tình cảm dành cho người bạn quá cố khiến cô luôn dè dặt. Nữ ca sĩ hiểu rằng Phi Nhung vẫn nhận được tình yêu thương lớn từ khán giả, do đó cô không muốn những lần nhắc tên người đồng nghiệp bị hiểu lầm thành cách tận dụng sự nổi tiếng của người đã khuất để thu hút sự chú ý cho bản thân.

“Không có dám nhắc nhiều bởi vì Quỳnh rất ngại, không muốn nói đến. Vì có quá nhiều người thương cô, khi mà Quỳnh nói nhiều nữa thì sẽ có những người trách là dùng tên tuổi của cô để mà PR cho mình, thì Quỳnh cũng không muốn đâu”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Như Quỳnh cho biết cô không muốn nhắc nhiều đến Phi Nhung vì sẽ bị nhiều người nói PR cho mình.

Dẫu vậy, trước tình cảm của khán giả dành cho Phi Nhung, Như Quỳnh vẫn muốn dành một khoảnh khắc để nhắc đến người bạn thân thiết. Cô xem đây như cách lưu giữ một kỷ niệm đẹp, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với một người từng gắn bó với mình trong cuộc sống lẫn con đường nghệ thuật.

Những chia sẻ chân thành của Như Quỳnh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm. Không cần những lời lẽ quá hoa mỹ hay kể lại quá nhiều câu chuyện, sự ngập ngừng và cách cô cẩn trọng khi nhắc đến Phi Nhung cũng đủ để khán giả cảm nhận được nỗi nhớ cùng tình cảm sâu nặng dành cho người đã khuất.

Như Quỳnh cho biết cô dành sự trân trọng, yêu mến cho Phi Nhung.

Như Quỳnh và Phi Nhung từng có nhiều lần kết hợp trên sân khấu, trở thành những giọng ca được khán giả yêu mến trong dòng nhạc trữ tình, quê hương. Sự hòa quyện trong giọng hát cùng nét duyên riêng của mỗi người tạo nên những tiết mục để lại dấu ấn với người nghe. Bởi vậy, việc Như Quỳnh nhắc đến Phi Nhung trong một đêm nhạc không chỉ gợi lại tình bạn giữa hai nghệ sĩ mà còn khiến những khán giả từng yêu mến cả hai bồi hồi nhớ về một giọng ca đã để lại nhiều dấu ấn.

Có những người dù không còn hiện diện, vẫn luôn được nhắc đến bằng một tình cảm rất riêng. Với Như Quỳnh, Phi Nhung có lẽ là một người như thế – một người bạn mà cô không muốn nhắc quá nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự quên.