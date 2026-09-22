Ca sĩ nhí Ngô Tuệ Mẫn kết nối thiếu nhi Việt Nam - Trung Quốc bằng âm nhạc

Không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo, phong thái hồn nhiên, tự tin, Ngô Tuệ Mẫn còn gây chú ý bởi khả năng sử dụng tiếng Trung lưu loát để giao tiếp và biểu diễn cùng các nghệ sĩ, diễn viên và thiếu nhi Trung Quốc.

Bắt đầu học tiếng Trung từ năm 7 tuổi, sau 6 năm, Ngô Tuệ Mẫn đã có thể sử dụng cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Ca sĩ nhí Ngô Tuệ Mẫn biểu diễn tại chương trình.

Trong những ngày tập luyện và biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, ca sĩ nhí chủ động trò chuyện, làm quen và trao đổi bằng tiếng Trung với các thành viên đoàn nghệ thuật Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ phiên dịch, kết nối nghệ sĩ hai nước trong quá trình giao lưu.

Với Ngô Tuệ Mẫn, tiếng Trung trở thành chiếc cầu giúp một thiếu nhi Việt Nam tự tin tham gia những cuộc gặp gỡ văn hóa quốc tế.

Mang Trung thu Việt Nam lên sân khấu

Trong Liên khúc “Chung một vầng trăng”, Ngô Tuệ Mẫn cùng Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ đưa lên sân khấu những giai điệu quen thuộc “Rước đèn tháng Tám”, “Tết Suối Hồng”, “Đêm Trung thu”, “Gọi trăng là gì”.

Sự nhí nhảnh, hồn nhiên cùng giọng hát trong trẻo của các em tái hiện một Trung thu Việt Nam rộn ràng với ánh trăng, đèn ông sao, tiếng hát và niềm vui trẻ nhỏ. Những nét đẹp truyền thống không chỉ được nhắc nhớ mà còn được tiếp nối qua tiếng hát và cảm xúc của thế hệ hôm nay.

Từ những giai điệu đậm sắc màu Việt Nam, chương trình chuyển sang không gian giao lưu khi Ngô Tuệ Mẫn hòa giọng bằng tiếng Trung trong “Cùng một bài hát” với Đội hợp xướng Thiếu nhi Trường Tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm Ngọc Khê (Trung Quốc).

Ca sĩ nhí Ngô Tuệ Mẫn mang đến hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, khi giai điệu “Việt Nam - Trung Hoa” vang lên, khả năng hát tiếng Trung của Ngô Tuệ Mẫn, kết hợp cùng rapper RamC, đã tạo nên một khoảnh khắc giao lưu giàu cảm xúc. Những ca từ ca ngợi tình hữu nghị và sự gần gũi giữa nhân dân hai nước nhận được những tràng pháo tay từ khán phòng Nhà hát Hồ Gươm.

Từ một ca sĩ nhí Việt Nam hát về Trung thu quê hương bằng tiếng mẹ đẻ đến một thiếu nhi có thể sử dụng tiếng Trung để trò chuyện, kết nối và cùng những người bạn Trung Quốc cất tiếng hát, Ngô Tuệ Mẫn mang đến hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ hôm nay: Trân trọng văn hóa dân tộc, đồng thời tự tin học hỏi, hội nhập và cởi mở với những nền văn hóa khác.

Âm nhạc kết nối những người bạn nhỏ

Chính từ những cuộc gặp gỡ hồn nhiên ấy, khoảng cách ngôn ngữ dường như được rút ngắn. Âm nhạc và ngoại ngữ cùng trở thành nhịp cầu để thiếu nhi Việt Nam - Trung Quốc hiểu nhau, gần nhau hơn; tình bạn được vun đắp tự nhiên từ những năm tháng tuổi thơ.

Tiết mục của Ngô Tuệ Mẫn và các nghệ sĩ, thiếu nhi hai nước.

Trong không khí Tết Trung thu - nét đẹp văn hóa truyền thống được nhân dân hai nước cùng trân trọng - những tiếng hát trẻ thơ góp thêm sắc màu trong trẻo cho chương trình, thể hiện tinh thần giao lưu nhân dân và tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Qua những tiết mục của Ngô Tuệ Mẫn và các nghệ sĩ, thiếu nhi hai nước, chương trình đồng thời giới thiệu tới khán giả hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, thân thiện và hội nhập.