Ca sĩ Nhật Huyền trong MV "Ngọc sắc liên hoa". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Ngọc sắc liên hoa" được xây dựng trên ý tưởng khai thác vẻ đẹp của hoa sen - hình tượng gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt.

Thông qua ca khúc, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn lựa chọn cách tiếp cận chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên sự kết hợp giữa những thanh âm quen thuộc và nhịp điệu điện tử.

Một trong những điểm đáng chú ý của tác phẩm là việc sử dụng chất liệu Ca trù, hát ả đào cùng các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, sáo, kèn sona... Những yếu tố này được đặt trong cấu trúc phối khí hiện đại, có sự tham gia của âm thanh điện tử và các đoạn chuyển tiết tấu. Cách xử lý nhằm tạo sự giao thoa giữa màu sắc âm nhạc truyền thống với thị hiếu nghe nhạc hôm nay.

Phần ca từ do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác, sử dụng hình ảnh và lối diễn đạt giàu tính liên tưởng. Nhạc sĩ chú trọng cách chơi chữ, gieo vần, xây dựng những lớp nghĩa gợi mở thay vì diễn giải trực tiếp về hình tượng hoa sen. Qua đó, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những giá trị văn hóa Việt Nam được chuyển tải bằng ngôn ngữ thi ca và âm nhạc.

Thể hiện ca khúc, ca sĩ Nhật Huyền có sự lựa chọn trong cách xử lý giọng hát để thích ứng với hai sắc thái âm nhạc. Những đoạn mang âm hưởng dân gian đòi hỏi kỹ thuật luyến láy, sự mềm mại trong biểu đạt, trong khi phần phối khí điện tử đặt ra yêu cầu về tiết tấu và năng lượng thể hiện. Đây cũng là lần hợp tác tiếp theo giữa Nhật Huyền và nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn.

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn và ca sĩ Nhật Huyền. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trước đó, hai nghệ sĩ từng giới thiệu một số ca khúc, như "Họa cầm phong nguyệt", "Nơi hoàng hôn hẹn với chân trời", "Hà Nội đến để yêu"... Các sáng tác cho thấy mối quan tâm chung của hai nghệ sĩ đối với những đề tài văn hóa, cảnh sắc và con người Việt Nam.

Sự kiện giới thiệu MV "Ngọc sắc liên hoa" vào dịp 24/11 góp thêm một sản phẩm âm nhạc hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam. Tác phẩm cũng mang đến cách tiếp cận di sản trong đời sống nghệ thuật đương đại, đó là câu chuyện bên cạnh việc bảo tồn, lưu giữ các loại hình truyền thống, việc tìm tòi phương thức biểu đạt mới có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, nhất là khán giả trẻ.

Việc kết hợp chất liệu di sản với âm nhạc hiện đại cũng đặt ra yêu cầu về sự am hiểu và tôn trọng đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật. Làm mới không đồng nghĩa với giản lược hoặc làm mất đi những yếu tố cốt lõi đã tạo nên giá trị của di sản. Đây là vấn đề cần được đặt ra trong quá trình sáng tạo, khai thác chất liệu truyền thống cho các sản phẩm văn hóa hôm nay.

"Ngọc sắc liên hoa" là một thử nghiệm trong cách đưa chất liệu âm nhạc truyền thống vào không gian sáng tác mới. Giá trị của những tìm tòi bên cạnh hình thức thể hiện còn thể hiện ở khả năng khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với di sản, từ đó tạo thêm những con đường để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện hữu trong đời sống. Khi được tiếp cận bằng sự hiểu biết, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo, di sản có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ, góp phần làm giàu thêm diện mạo âm nhạc Việt Nam đương đại.