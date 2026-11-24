Với những ca khúc da diết tình yêu và nỗi nhớ, phần trình diễn của Ngọc Anh đã trở thành một điểm nhấn của chương trình "Ký ức Hà Nội". (Ảnh: HAA)

Cuộc hội tụ của những danh ca âm nhạc đương đại Việt trên sân khấu Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đêm “Ký ức Hà Nội” 22/11 thật sự là hiếm có đối với những người yêu nhạc Hà Nội. Góp phần làm nên sức hút của chương trình là sự lựa chọn, sắp đặt, kết nối những tác phẩm âm nhạc của nhà sản xuất-nhạc sĩ Vũ Huyền Trung để mỗi nghệ sĩ được thể hiện phong cách, cá tính sáng tạo của mình trên sân khấu khi kể một câu chuyện chung về thành phố quê hương của họ bằng âm nhạc.

Trong câu chuyện ấy, có ký ức của một Hà Nội với những bề dày lịch sử, của tinh thần, khí phách quả cảm và một bên là Hà Nội của những hoài niệm tình yêu, của các cuộc gặp gỡ, chia xa, đã trở thành miền thương nhớ trong phần đời của bao người.

Đêm nhạc "Ký ức Hà Nội" là cuộc hội tụ hiếm hoi của bốn danh ca: Ngọc Anh, Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam. (Ảnh: HAA)

Thăng hoa trong những hoài niệm

Các ca khúc biểu diễn trong chương trình “Ký ức Hà Nội” được viết ở nhiều thời điểm, mang nhiều phong cách khác nhau, nhưng khi đặt trong một cấu trúc chung dường như đã trở thành những mảnh ghép cuộc đời thành phố, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần của mình ở đó.

Ngọc Anh đã mang lại những khoảng lặng rất riêng của hoài niệm qua các ca khúc để chạm đến tận cùng cảm xúc của người xem. (Ảnh: HAA)

Đây là điểm đáng ghi nhận trong tư duy âm nhạc của nhà sản xuất-nhạc sĩ Vũ Huyền Trung. Những bản hòa âm, phối khí tạo nên sức hấp dẫn riêng cho chương trình, vừa giữ được tinh thần và vẻ đẹp vốn có của các ca khúc, vừa mở ra không gian trình diễn để những giọng hát lớn được phát huy sở trường, cá tính và chiều sâu biểu đạt.

Bắt đầu từ tác phẩm như Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, tiếp nối Tiến về Hà Nội của Văn Cao và Hà Nội mùa Thu của Vũ Thanh, rồi Gửi người em gái, Hướng về Hà Nội, Nỗi lòng người đi, đến Hoa sữa, Tình yêu Hà Nội, Đêm hồ Gươm, Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan, Nhớ mùa Thu Hà Nội… chương trình đưa khán giả qua những trạng thái cảm xúc hào hùng của ký ức lịch sử thành phố và trở về miền ký ức cá nhân, của tình yêu và nỗi nhớ.

Với cách dàn dựng chương trình của Vũ Huyền Trung, sân khấu “Ký ức Hà Nội” như chắp cánh cho Ngọc Anh - một trong ba nữ ca sĩ của nhóm nhạc 3A ngày nào thăng hoa trong phần biểu diễn của mình, trở thành điểm nhấn nổi bật của đêm nhạc, nồng nàn, đắm say với những khoảng lặng rất riêng của hoài niệm để chạm đến tận cùng cảm xúc của người xem.

Tiếng hát Ngọc Anh mang đến những rung động ấy bằng sự nồng nàn và khắc khoải. (Ảnh: HAA)

Những ca khúc: Kỷ niệm của tôi, Tôi muốn mang hồ Gươm đi, Em nghĩ gì khi mùa Xuân đến, Hà Nội và tôi, Khúc mùa Thu… mà Ngọc Anh thể hiện đòi hỏi ca sĩ không chỉ có kỹ thuật mà còn phải có độ trải nghiệm, sự thấu hiểu và khả năng đưa những câu chuyện âm nhạc trở thành cảm xúc của chính mình.

Qua các tác phẩm, Hà Nội dường như không còn là một địa danh thành phố mà trở thành tình yêu, nỗi nhớ, một miền không thể rời bỏ và đi theo mỗi người trong suốt cuộc đời. Tiếng hát Ngọc Anh mang đến những rung động ấy bằng sự nồng nàn và khắc khoải, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy trong âm nhạc những điều từng thuộc về mình.

Phần biểu diễn của Ngọc Anh đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. (Ảnh: HAA)

Đặc biệt, không gian sân khấu dường như đã dồn lại, tập trung vào nhạc phẩm Khúc mùa thu của nhạc sĩ Phú Quang. Với những khoảng lặng và chất giọng da diết, Ngọc Anh tạo nên điểm lắng đáng chú ý trong chương trình. Khi âm nhạc không cần quá nhiều sự phô diễn, khi ca sĩ và bài hát đứng ở vị trí trung tâm, cảm xúc có cơ hội lan tỏa, đến thẳng với người nghe.

Những khoảng lắng sâu, sự nồng nhiệt của khán giả trong các tình khúc Hà Nội qua Ngọc Anh biểu diễn là một phần rất đẹp của đêm diễn. Đó không phải những cảm xúc được tạo ra bằng sự ồn ào, mà đến từ sự gặp gỡ giữa âm nhạc và ký ức của mỗi người.

Nơi gặp gỡ của tình yêu Hà Nội

Cũng như Ngọc Anh, ba diva Việt trong đêm “Ký ức Hà Nội” đã thể hiện hết mình trong từng tác phẩm, trọn vẹn phong cách và cá tính mỗi người. Đó là Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam tràn đầy năng lượng, có giọng hát nội lực mạnh mẽ và sự quyết liệt trong phong thái, khí chất. Các ca khúc chị biểu diễn: Hoa sữa, Tình yêu Hà Nội, Đêm Hồ Gươm… lần lượt mở ra những sắc thái, vẻ đẹp của Hà Nội, vừa có chiều sâu, nồng nàn trong tình yêu, vừa có sức mạnh nội tâm của một thành phố đã đi qua bao biến động.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam mang đến màn trình diễn đầy cá tính và sự sôi động. (Ảnh: HAA)

Đặc biệt là phần biểu diễn liên khúc Một thoáng Tây Hồ - Chiều Phủ Tây Hồ của Thanh Lam và Ngọc Anh mang lại nhiều ấn tượng. Hai giọng hát, hai cá tính nghệ thuật không dễ trộn lẫn, cùng bước vào một không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn Hà Nội. Sự kết hợp ấy không làm mất đi màu sắc riêng của mỗi người, trái lại, tạo nên sự tương tác thú vị giữa những cá tính mạnh. Đó không chỉ là màn song ca của hai giọng hát lớn, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai cách biểu đạt, hai sắc thái cảm xúc cùng nâng đỡ và làm nổi bật nhau.

Những tràng pháo tay vang lên không ngớt chính là phản hồi đầy cảm xúc của khán giả trước màn trình diễn ấy.

Cùng với Thanh Lam và Ngọc Anh, sân khấu “Ký ức Hà Nội” càng đáng nhớ với hai diva Mỹ Linh và Hà Trần - hai cá tính âm nhạc đặc biệt. Mỗi người sở hữu một thế giới biểu đạt riêng và sự xuất hiện của họ mang đến những sắc thái khác biệt, làm cho hành trình âm nhạc không bị đóng khung trong một màu cảm xúc duy nhất.

Ca sĩ Hà Trần với những tác phẩm âm nhạc phiêu lĩnh, lãng mạn về Hà Nội. (Ảnh: HAA)

Mỹ Linh thể hiện: Hà Nội đêm trở gió, Hương ngọc lan mang đến vẻ tinh tế, sang trọng, còn Hà Trần lại mở ra một miền âm nhạc phiêu linh, lãng mạn và giàu cá tính với: Hướng về Hà Nội, Nỗi lòng người đi, Phố nghèo, Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội … Hai diva còn cùng gặp nhau trong một tác phẩm giàu tinh thần tự do và phóng khoáng khi song ca Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến để tạo nên một sự tương tác và không gian biểu diễn ấn tượng.

Những màn song ca của Ký ức Hà Nội vì thế không đơn thuần là những tiết mục được thêm vào để tăng sức hấp dẫn. Chúng cho thấy một cách tổ chức âm nhạc có chủ đích, nơi các nghệ sĩ có thể đối thoại, tương tác và mở rộng những giới hạn biểu đạt của chính mình.

Màn song ca Ngẫu hứng sông Hồng của Mỹ Linh và Hà Trần. (Ảnh: HAA)

Cùng với bốn giọng hát nữ, sự xuất hiện của nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền trình diễn bản Nhớ mùa Thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn cũng góp thêm một sắc màu đặc biệt. Trong một chương trình xây dựng bằng ký ức và những câu chuyện về thành phố bằng ngôn ngữ âm nhạc, sự hiện diện của cây violin này đã tạo nên một lớp cảm xúc khác, giúp đêm nhạc có thêm chiều sâu và sự chuyển tiếp, góp phần làm phong phú tổng thể chương trình.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền biểu diễn nhạc phẩm Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn. (Ảnh: HAA)

Đêm nhạc "Ký ức Hà Nội" thể hiện nỗ lực của nhà sản xuất Thăng Long Show trong việc xây dựng một chương trình lấy giá trị âm nhạc làm trọng tâm, đầu tư công phu từ nghệ sĩ biểu diễn đến lựa chọn tác phẩm, hòa âm phối khí, cách tổ chức các phần biểu diễn và tạo dựng một hành trình cảm xúc cho khán giả.

Ê-kíp thực hiện chương trình và bốn ca sĩ nhận sự chúc mừng của khán giả sau đêm diễn. (Ảnh: HAA)

Điều này cũng cho thấy khi chương trình có nội dung rõ ràng, được đầu tư bài bản và hướng tới giá trị âm nhạc lâu dài sẽ luôn có một vị trí trên thị trường và trong lòng công chúng. Khán giả không chỉ mua một tấm vé để gặp những nghệ sĩ mình yêu thích mà còn tìm kiếm một trải nghiệm, một không gian để được sống cùng âm nhạc, được nhớ, được xúc động và được kết nối với những điều có ý nghĩa trong cuộc đời.