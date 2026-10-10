Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.

Những ngày qua, Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội đã thu hút sự tham dự của đại diện nhiều trường đại học thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới, các tập đoàn công nghệ lớn, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác giáo dục thực chất, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới mô hình đào tạo, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Giữa không gian trao đổi về tri thức, công nghệ và tương lai giáo dục, những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam đã kết nối gần gũi với bạn bè quốc tế. Đáng chú ý, ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn, 13 tuổi, cùng Câu lạc bộ (CLB) Ngôi Sao Nhỏ tham gia biểu diễn trong cả chương trình khai mạc và bế mạc hội nghị, mang đến những sắc màu âm nhạc từ truyền thống đến hiện đại.

Tại lễ khai mạc, Ngô Tuệ Mẫn cùng rapper Mezzo Phạm và CLB Ngôi Sao Nhỏ trình diễn Xẩm Hà Nội. Những thanh âm xẩm gắn với đời sống phố phường, kết hợp cùng hơi thở âm nhạc đương đại, đã tái hiện một nét đẹp văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Trong không gian hội nghị quy tụ đại biểu từ nhiều quốc gia, tiết mục trở thành lời giới thiệu bằng âm nhạc về một Hà Nội giàu truyền thống, nhưng không ngừng đổi mới và phát triển.

Ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn biểu diễn khai mạc và bế mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.

Nếu Xẩm Hà Nội đưa người nghe đến với nét duyên văn hóa của Thủ đô, Lý Bắc Bộ trong chương trình bế mạc ngày 9/10 lại mở ra không gian âm nhạc dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những giai điệu mộc mạc, giàu sức sống, được các nghệ sĩ trẻ thể hiện đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản âm nhạc Việt Nam tới đại diện các nền giáo dục và tổ chức quốc tế có mặt tại hội nghị.

Điểm kết của hành trình âm nhạc là A Million Dreams, ca khúc tiếng Anh được Ngô Tuệ Mẫn cùng CLB Ngôi Sao Nhỏ trình diễn với thông điệp về những ước mơ và khát vọng hướng tới tương lai. Từ những làn điệu mang bản sắc dân tộc đến giai điệu quen thuộc với công chúng quốc tế, chương trình tạo nên sự chuyển tiếp giàu ý nghĩa: Âm nhạc truyền thống giúp bạn bè thế giới hiểu thêm về Việt Nam, còn âm nhạc quốc tế mở ra sự đồng cảm và kết nối vượt qua ranh giới ngôn ngữ.

“Được tham dự và là ca sĩ duy nhất biểu diễn tại lễ Khai mạc lẫn Bế mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số là niềm vinh dự lớn đối với em. Đặc biệt là được trình diễn tiết mục xẩm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống giới thiệu đến với bạn bè quốc tế”, Ngô Tuệ Mẫn bày tỏ.

Ngô Tuệ Mẫn và sứ giả văn hóa tuổi 13.

Sinh năm 2013, Ngô Tuệ Mẫn hiện là học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội. Bén duyên với nghệ thuật từ năm 3 tuổi, nữ sinh đã góp mặt trong nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn của quốc gia và quốc tế như Xuân Quê Hương qua nhiều năm, các chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) do nhiều bộ, ngành tổ chức, Hồn Việt của Ban Văn nghệ, Bước nhảy mùa Xuân của Ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam, Chung một vầng trăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng nhiều sự kiện giao lưu văn hóa khác.

Bên cạnh niềm đam mê âm nhạc, Ngô Tuệ Mẫn còn có khả năng giao tiếp và biểu diễn bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Trung. Đặc biệt, với vốn tiếng Trung được tích lũy qua 6 năm học tập, em đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trực tiếp phỏng vấn nghệ sĩ múa huyền thoại Dương Lệ Bình cùng các nghệ sĩ đoàn Khổng Tước tại họp báo giới thiệu vở diễn Khổng Tước, The Peacock Hanoi 2026 tại Việt Nam vào tháng 3. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp Ngô Tuệ Mẫn rèn luyện bản lĩnh sân khấu, vận dụng ngoại ngữ trong thực tế mà còn mở rộng hiểu biết về nghệ thuật và các nền văn hóa.

Hành trình trưởng thành của Ngô Tuệ Mẫn cùng sự góp mặt tại cả lễ khai mạc và bế mạc hội nghị đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa của giáo dục toàn diện trong kỷ nguyên số, không chỉ phát triển tri thức, làm chủ công nghệ mà còn nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, năng lực ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Từ Xẩm Hà Nội, Lý Bắc Bộ đến A Million Dreams, những giai điệu đã kết nối hồn cốt văn hóa Việt Nam với khát vọng chung của thế giới, cho thấy công nghệ có thể xóa nhòa khoảng cách địa lý, nhưng chính văn hóa, sự thấu hiểu và những giá trị nhân văn mới tạo nên chiều sâu của hợp tác quốc tế. Đó cũng là thông điệp giàu ý nghĩa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Xây dựng một nền giáo dục hiện đại, hội nhập và giàu bản sắc, nuôi dưỡng những thế hệ công dân toàn cầu mang trí tuệ, tâm hồn và khát vọng Việt Nam, tự tin đóng góp vào sự phát triển của đất nước và lan tỏa những giá trị Việt trên trường quốc tế.