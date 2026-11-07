Ca sĩ Minh Hằng: 'Sân khấu Hoa hậu Việt Nam khiến tôi choáng ngợp'

Sáng 7/11, trước giờ diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, ca sĩ Minh Hằng tiếp tục tập luyện trên sân khấu để chuẩn bị cho màn biểu diễn mãn nhãn tối 7/11.

Nữ ca sĩ cho biết cô nhận lời mời tham gia mà không cần đắn đo bởi đây là cuộc thi nhan sắc có quy mô, được đông đảo khán giả quan tâm. "Tối nay tôi sẽ mang Director phiên bản nữ tính nhất đến với Hoa hậu Việt Nam", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tối 6/11, Minh Hằng cùng dàn vũ công cũng có mặt ở buổi tổng duyệt. Nữ ca sĩ khuấy động sân khấu với màn trình diễn đầy năng lượng cùng vũ đạo nóng bỏng.

"Khi nhận được lời mời, tôi không có lý do gì để từ chối. Đây là chương trình rất lớn. Mọi người có thể thấy mức độ hoành tráng khiến tôi choáng ngợp. Tôi cũng là người rất yêu thích các cuộc thi hoa hậu", Minh Hằng chia sẻ. Đồng hành các người đẹp trong một trong những phần thi quan trọng của đêm chung kết, Minh Hằng không giấu được sự tự hào. Cô cho biết bản thân hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần nhỏ vào màn trình diễn của các thí sinh.

Đánh giá về sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ ca sĩ cho rằng những chương trình quy mô lớn luôn đặt ra yêu cầu khắt khe về không gian biểu diễn. Sân khấu cần đủ rộng để thí sinh có thể tự tin sải bước, thể hiện kỹ năng trình diễn và phong thái của mình.

Minh Hằng đặc biệt ấn tượng với quy mô sân khấu năm nay cũng như địa điểm tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Trước giờ thi quyết định, nữ ca sĩ dành lời động viên cho 25 người đẹp. Theo Minh Hằng, cảm giác hồi hộp, lo lắng là điều khó tránh khỏi khi các thí sinh chuẩn bị bước lên sân khấu lớn.

"Tôi nghĩ lúc này tất cả thí sinh đều đang rất hồi hộp, lo lắng. Nhưng các bạn hãy cố gắng vì mọi người đều đang theo dõi và ủng hộ. Mong các bạn vững bước, thực hiện thật tốt phần thi để có thể đạt được vị trí cao nhất", Minh Hằng nhắn nhủ.

Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và truyền hình. Cô từng được yêu thích qua các ca khúc Một vòng trái đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng và các bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Bẫy ngọt ngào. Năm 2024, nữ nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió, góp mặt trong đội hình Hoa đạp gió và giành giải Chị đẹp được yêu thích nhất. Chương trình cũng góp phần khơi lại niềm đam mê sân khấu, thôi thúc cô trở lại với âm nhạc sau nhiều năm tập trung cho diễn xuất và gia đình.

Tháng 11/2025, Minh Hằng chính thức phát hành MV Director, đánh dấu màn trở lại đường đua Vpop sau 7 năm. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, mang màu sắc dance sôi động, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và chủ động quyết định cuộc sống.

Việc góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đưa Minh Hằng trở lại sân khấu biểu diễn quy mô lớn, nơi cô có cơ hội phát huy thế mạnh về vũ đạo và phong cách trình diễn giàu năng lượng.