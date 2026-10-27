Ca Sĩ Mặt Nạ: Rachele Nguyễn, NAOMI hay thuy là người đứng sau BÁO BERRY?

Ngay từ màn chào sân Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, BÁO BERRY đã tạo ấn tượng mạnh cho ban cố vấn và khán giả với phần trình diễn ca khúc To The Moon mang đậm dấu ấn cá nhân. Tiếp nối thành công ở vòng 1, BERRY tiếp tục khiến hội đồng cố vấn bất ngờ với ca khúc Em mơ về anh. Trên nền nhạc của bản phối mới, cô thu hút người nghe bằng cách nhấn nhá độc đáo, sự biến hóa linh hoạt trong giọng hát cùng những đoạn ngân rung tinh tế. Thậm chí, Trấn Thành dành lời khen cho kỹ thuật thanh nhạc của BERRY và ví cô là một “diva thế hệ mới”.

Cộng đồng mạng nhanh chóng khoanh vùng Rachele Nguyễn chính là người phía sau lớp mặt nạ của BÁO BERRY. Cô hiện sở hữu kênh TikTok gần 20.000 người theo dõi với nhiều video cover vượt mốc 200.000 lượt xem. Nhiều khán giả nhận xét chất giọng và cách luyến láy đặc trưng của nữ TikToker này có độ tương đồng với BERRY.

Đáng chú ý, các video cover của cô từng được ví von là mang âm hưởng của Ariana Grande. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với phỏng đoán của Đức Phúc khi nam cố vấn cho rằng mascot này là một ca sĩ trẻ chịu ảnh hưởng đậm nét từ giọng ca Thank U, Next và đôi chỗ vẫn chưa quá thành thạo tiếng Việt. Càng có thêm cơ sở, người hâm mộ lại càng tin tưởng về giả thiết Rachele Nguyễn chính là BÁO BERRY.

Kênh TikTok của Rachele Nguyễn.

Dù vậy, dựa vào manh mối ở vòng 2, không ít khán giả lại khẳng định NAOMI mới chính là danh tính của BÁO BERRY. Bức ảnh mascot chụp cùng BÁO BEO, mascot của WEAN tại Tinh Hà "Say Hi", đồng thời manh mối về Rạp Xiếc BERRY trùng với concept EP tình thế người của liên quân Dương Domic trong Tinh Hà "Say Hi", tất cả đều chỉ về một cái tên NAOMI.

NAOMI góp mặt trong ca khúc "một người như thế" của liên quân Dương Domic.

Bên cạnh đó, cuộc thảo luận càng trở nên sôi nổi hơn khi ca sĩ thuy, chủ nhân bản hit girls like me don’t cry cũng bất ngờ rơi vào "tầm ngắm" của cộng đồng mạng.

Ca sĩ thuy cũng được dự đoán là BÁO BERRY.