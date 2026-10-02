Ca Sĩ Mặt Nạ: Phương Mỹ Chi 'đối đầu' Trấn Thành, 5 mascot đầu tiên lộ diện

Trấn Thành gặp đối thủ trên đường đua “lỗ tai vàng”

Lần đầu tham gia chương trình với vai trò cố vấn, Phương Mỹ Chi tạo dấu ấn khi tuyên bố đến với tâm thế “không biết địch cũng không biết ta”, đồng thời đặt mục tiêu soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành. Trong khi đó, Đức Phúc lại khiến trường quay bất ngờ khi xuất hiện trong mascot Capybara.

Nam ca sĩ tiết lộ anh đã muốn trải nghiệm cảm giác đứng bên trong mascot từ mùa đầu tiên, để thử xem việc hát khi bị che phủ hoàn toàn bởi một bộ mascot sẽ khó đến mức nào. Chính trải nghiệm này cũng giúp Đức Phúc có thêm góc nhìn về những thử thách mà các nghệ sĩ phải đối mặt khi biểu diễn dưới lớp mặt nạ.

5 mascot đầu tiên lộ diện

Trong tập mở màn, khán giả sẽ được gặp những mascot đầu tiên với những diện mạo và cá tính khác biệt. Xuất hiện đầu tiên, Koalaoke gây chú ý với tạo hình màu hồng cùng một chi tiết đặc biệt: cây dũa móng tay. Ban cố vấn bắt đầu đặt ra những suy đoán đầu tiên, trong đó có giả thuyết về một nghệ sĩ… Việt kiều Úc.

Koalaoke tiếp tục khiến cuộc truy tìm trở nên khó đoán khi thể hiện khả năng làm thơ. Những câu thơ có phần “ngang” khiến ban cố vấn liên tưởng đến một “đại thi hào”, với cái tên Vũ Thảo My được đưa ra. Đến phần trình diễn, màu sắc âm nhạc của Koalaoke khiến Trấn Thành liên tưởng đến những nghệ sĩ từng thể hiện dòng nhạc tương đồng như Trần Minh Dũng, Mạnh Đồng, Trọng Bách...

Tiếp đó, Dê Du Ký xuất hiện và lập tức tạo cảm giác quen thuộc. Ban cố vấn cố gắng tìm ra điểm đặc trưng trong giọng hát và phong cách biểu diễn của nhân vật. Tăng Duy Tân, Lê Minh, Thiên Vương là những cái tên lần lượt được nhắc đến trong quá trình suy luận.

Nếu Dê Du Ký khiến các cố vấn hoang mang vì sự quen thuộc thì Báo Berry lại thu hút bởi thần thái nổi bật. Mascot này đã khiến ban cố vấn đặc biệt chú ý bởi màu sắc trình diễn đầy năng lượng. Trong khi đó, GAUCI lại mang đến một cảm giác thân quen theo cách khác. Đức Phúc đặc biệt nghĩ đến người bạn Vương Bình.

Khép lại loạt mascot đầu tiên là Mad Long, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn khiến cả trường quay vỡ òa. Những cái tên và suy đoán liên tục xuất hiện, nhưng đáp án cuối cùng vẫn được giữ lại cho màn hé lộ trên sân khấu.

Đầu tư tạo hình, mỗi nhân vật một màu sắc

Đằng sau những tạo hình bắt mắt là một thử thách không nhỏ dành cho các nghệ sĩ khi phải trình diễn dưới lớp mascot. Trải nghiệm hóa thân thành Capybara giúp Đức Phúc trực tiếp cảm nhận những khó khăn này, từ việc kiểm soát giọng hát đến làm chủ chuyển động trên sân khấu. Đây cũng là đặc trưng của cuộc chơi: Nghệ sĩ không chỉ phải giữ kín danh tính mà còn phải tìm cách thể hiện cá tính âm nhạc trong một diện mạo hoàn toàn khác.

Vì thế, mascot không chỉ đóng vai trò che giấu danh tính nghệ sĩ mà còn trở thành một phần của màn trình diễn. Mỗi nhân vật mang một diện mạo, cá tính và cách xuất hiện riêng, tạo thêm màu sắc cho thế giới của The Masked Singer. Những màn trình diễn đầu tiên sẽ tiếp tục cung cấp thêm manh mối, nhưng liệu từng ấy dữ kiện đã đủ để khán giả nhận ra những giọng hát quen thuộc phía sau lớp mặt nạ?