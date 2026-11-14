Ca Sĩ Mặt Nạ: Orange chạm mặt 'song trùng', KOALAOKE hé lộ chuyện tình cảm

BÁO BERRY nhận Orange là chị em, được Trấn Thành bảo vệ đến cùng

Ngay từ màn chào sân, BÁO BERRY đã gây chú ý bởi sự hoạt ngôn và cách tương tác đầy tự tin. Mascot này chủ động gọi Orange là “My R&B sister”, đồng thời dành lời khen cho JSOL. Trước sự ngạc nhiên của Orange khi được hỏi liệu cả hai từng gặp nhau hay trò chuyện trên mạng xã hội chưa, BÁO BERRY tỉnh bơ cho biết đây là lần đầu tiên gặp mặt, bởi mình không sử dụng internet mà chỉ sống... trong rừng.

Màn đối đáp duyên dáng tiếp tục để lại nhiều tò mò về danh tính phía sau lớp hóa trang của mascot này. Đáng chú ý, BÁO BERRY còn nhận được sự chú ý đặc biệt từ JSOL khi nam ca sĩ công khai thừa nhận đây chính là gu của mình.

Không chỉ JSOL, mascot này còn có được một người ủng hộ nhiệt tình là Trấn Thành. Sau phần trình diễn kết hợp của các mascot, khi những phán đoán về danh tính được đưa ra, nam cố vấn không ngần ngại dành lời động viên đầy hào sảng cho BÁO BERRY: “Em cứ hát, cả thế giới để anh lo!”. Tuyên bố này khiến trường quay thích thú, cho thấy sức hút của mascot này đối với dàn cố vấn.

KOALAOKE bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm, CAO BỒI LANG được JSOL thách đấu

Nếu BÁO BERRY gây ấn tượng bởi sự tự tin, KOALAOKE lại tiếp tục chứng minh độ lầy lội với những màn biến hóa giọng nói và câu trả lời khó đoán. Khi được JSOL gọi tên, mascot này bất ngờ chuyển sang giọng miền Nam mượt mà, tự nhận mình đến từ Malaysia và giới thiệu tên mới là “Qua La Lam Pua” (Kuala Lumpur). Trước màn tự giới thiệu đầy hài hước này, Trấn Thành còn nhập vai luật sư để bảo vệ thân chủ, khẳng định KOALAOKE có quyền lựa chọn mình đến từ bất cứ đâu.

Đặc biệt, khi xuất hiện trong bộ trang phục thủy thủ và thể hiện ca khúc Lênh Đênh, KOALAOKE trở thành đối tượng được dàn cố vấn liên tục đặt câu hỏi về chuyện tình cảm. Khác với sự kín tiếng khi nhắc đến danh tính, mascot này bất ngờ thẳng thắn xác nhận bản thân đang yêu và tiết lộ đã có một khoảng thời gian gắn bó trong mối quan hệ này. Chia sẻ bất ngờ khiến các cố vấn vô cùng thích thú, trong khi KOALAOKE cũng không quên hài hước đề nghị chương trình giữ kín cuộc trò chuyện.

Một mascot khác thu hút sự chú ý là CAO BỒI LANG. Được JSOL nhận xét sở hữu phong thái cool ngầu và vẻ ngoài của người thường xuyên tập luyện thể thao, nhân vật cũng thừa nhận mình có đi tập gym. Tuy nhiên, khi được JSOL gợi ý cùng khoe vóc dáng, CAO BỒI LANG lập tức tìm cách né tránh.

Ở phần nhận xét sau các tiết mục, Orange cũng dành sự chú ý cho CAO BỒI LANG khi bất ngờ trước chất giọng nam cao, sáng và có độ từng trải, khác biệt với hình ảnh nhí nhố hay cách xử lý giọng Rock mà mascot này từng thể hiện. Những nhận xét này tiếp tục mở ra nhiều hướng suy đoán về danh tính các nhân vật.

Khép lại chương trình, Ngô Kiến Huy thông báo các mascot sẽ chính thức bước vào vòng đối đầu trực tiếp 1 chọi 1. Theo luật thi đấu mới, hai mascot sẽ phải dừng cuộc chơi và tiết lộ danh tính ngay trong cùng một tập, khiến cuộc cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến tiết mục mashup quy tụ cả 4 mascot BÁO BERRY, CẬU TƯ LÀNH, KOALAOKE và CAO BỒI LANG trên sân khấu.