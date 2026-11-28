Trong tập phát sóng tối 28/11, mascot Heo Má Hồng chính thức tháo mặt nạ, để lộ danh tính là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng - Quán quân dòng nhạc Dân gian tại Giải Sao Mai 2015. Đây là một trong những nhân vật gây tò mò xuyên suốt mùa giải nhờ giọng hát nội lực, quãng giọng rộng và kỹ thuật xử lý thanh nhạc tinh tế.

Từ những vòng thi đầu tiên, Heo Má Hồng đã thu hút sự chú ý của Ban cố vấn lẫn khán giả. Bên cạnh màu giọng sáng, vang và khả năng biến hóa trong cách thể hiện, nhân vật này còn tạo thiện cảm nhờ phong thái giao lưu duyên dáng, đối lập với tạo hình mascot đáng yêu. Danh tính Nguyễn Thu Hằng được hé lộ cũng là lời giải cho những suy đoán xoay quanh giọng ca được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.

Nguyễn Thu Hằng đăng quang Quán quân dòng nhạc Dân gian tại Giải Sao Mai 2015 khi mới 20 tuổi, đồng thời là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thành tích này đưa cô trở thành Quán quân trẻ tuổi nhất lịch sử cuộc thi tại thời điểm đó.

Nữ ca sĩ từng được đào tạo dưới sự dìu dắt của nhiều nghệ sĩ, nhà giáo tên tuổi như cố Giáo sư - NSND Trung Kiên, NSND Thu Hiền, Tiến sĩ Phương Nga và Thạc sĩ Bích Hồng. Sau cuộc thi, Thu Hằng tiếp tục hoàn thành chương trình cao học và hiện công tác tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với vai trò giảng viên.

Sau khoảng thời gian dành ưu tiên cho công việc giảng dạy và gia đình, Nguyễn Thu Hằng trở lại sân khấu giải trí với hình tượng Heo Má Hồng. Nữ ca sĩ xem đây là dịp để tiếp cận khán giả đại chúng, đồng thời mở ra chặng đường âm nhạc mới sau thời gian dài ấp ủ.

Đáng chú ý, trong đêm lộ diện, cô trình diễn Xuý Vân với cách khai thác chất liệu dân gian đương đại. Ngay sau đó, Nguyễn Thu Hằng giới thiệu Nét duyên Việt Nam - ca khúc thuộc album sắp phát hành, kết hợp hơi thở pop hiện đại với những nét dân gian gần gũi. Hai tiết mục phần nào hé lộ hướng đi âm nhạc mà nữ ca sĩ theo đuổi trong lần trở lại này: Tiếp tục phát huy thế mạnh thanh nhạc và bản sắc dân gian, đồng thời mở rộng cách tiếp cận bằng những thử nghiệm mới.