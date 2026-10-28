Ca Sĩ Mặt Nạ MAD LONG: Vẫn 'giấu nghề', muốn khán giả thấy mình 'khùng' hơn

Ở vòng đầu tiên của Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026, mascot MAD LONG chọn bước ra sân khấu bằng một mashup đầy tương phản khi đặt nét dân gian gần gũi của Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời bên cạnh sắc thái gai góc, dữ dội của Dệt Tầm Gai. Màn trình diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi hai màu sắc tưởng chừng đối lập được kết hợp trong cùng một tiết mục, mở ra nhiều bất ngờ về khả năng biến hóa giọng hát của nhân vật bí ẩn này.

Đằng sau lựa chọn âm nhạc đầy bất ngờ ấy là câu chuyện gì, MAD LONG đã chuẩn bị cho màn chào sân đặc biệt này ra sao? Cùng lắng nghe những chia sẻ của mascot MAD LONG về hành trình đến với Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 (TMS).

Điều gì đưa MAD LONG đến với The Masked Singer Vietnam 2026? Khi quyết định tham gia chương trình, MAD LONG đặt ra những mục tiêu gì và mong muốn khán giả khám phá điều gì qua hành trình này?

MAD LONG: Tôi đến với TMS bằng cả sự tò mò và một chút phiêu lưu. Bình thường, khán giả đã quen nhìn thấy tôi trong một hình ảnh nhất định nên tôi muốn đặt mình vào một hoàn cảnh khác lạ. Khi đó, mọi người sẽ không biết tôi là ai, không có những định kiến mà chỉ đơn giản là nghe tôi hát.

MAD LONG chia sẻ lý do bắt đầu một hành trình mới tại The Masked Singer Vietnam 2026.

Mục tiêu của tôi không phải là trở thành một gương mặt thật khó đoán, mà là mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả cảm thấy thú vị và bất ngờ. Tôi cũng muốn mọi người khám phá thêm nhiều khía cạnh khác của mình, có thể là nghịch ngợm hơn, liều lĩnh hơn, hay thậm chí…"khùng" hơn một chút. Để biết khùng đến mức nào, mọi người hãy cùng khám phá ở những tập sau nhé!

Sau hai tập phát sóng, MAD LONG đang là một trong những mascot khiến khán giả tò mò về danh tính. Khi theo dõi những suy đoán trên mạng xã hội, MADLONG có cảm xúc như thế nào? Trong số những nhận định từ dàn cố vấn, có dự đoán nào khiến MAD LONG bật cười không?

MAD LONG: Thú thực, tôi thấy rất vui khi mọi người phân tích từng chi tiết nhỏ như vậy. Có những suy luận nghe rất hợp lý, có những suy luận khiến tôi tự hỏi liệu mình có vô tình phát ra “tín hiệu” gì khiến khán giả “lệch sóng” hơi xa không? Lúc đó, tôi có cảm giác vừa hồi hộp nhưng cũng có phần buồn cười vì biết đáp án mà cũng không thể lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Về dự đoán của các cố vấn, dĩ nhiên là tôi chưa thể tiết lộ được rồi. Nhưng tôi có thể nói rằng đôi khi nhìn mọi người đoán, tôi chỉ muốn gật đầu thật mạnh, hoặc lắc đầu thật nhiệt tình thôi. Nhưng giờ làm thế thì sẽ lộ manh mối mất!

Màn trình diễn "Hoa và Váy" của MADLONG đang rất được yêu thích.

Việc giữ kín danh tính mang đến cho MADLONG những cơ hội và thử thách gì khi biểu diễn? So với khi xuất hiện dưới tên thật, MADLONG có thể thử nghiệm những cách thể hiện nào mà trước đây chưa có nhiều cơ hội thực hiện?

MAD LONG: Khi chỉ cần bước lên sân khấu và để màn trình diễn nói lên chính mình, tôi có cơ hội để làm mới bản thân về cả âm nhạc, cách xử lý ca khúc hay cách kể câu chuyện khác với những gì mọi người thường thấy. Vì khán giả chưa biết tôi là ai, nên tôi cũng không cần phải vội vàng biểu diễn bằng thể loại nhạc sở trường của mình.

Tuy nhiên, tự do cũng đi kèm với trách nhiệm. Khi khán giả không nhìn thấy gương mặt mình, tôi lại càng phải đầu tư cho những màn trình diễn thật chất lượng để giữ người nghe ở lại. Đâu thể chỉ trông chờ vào một bộ mascot dễ thương để được khán giả yêu mến.

MAD LONG lựa chọn mashup Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời và Dệt Tầm Gai cho vòng đầu tiên. Điều gì khiến MAD LONG kết hợp hai ca khúc này và MAD LONG muốn tạo nên sự kết nối như thế nào giữa hai màu sắc âm nhạc trong cùng một màn trình diễn?

MAD LONG: Tôi chọn hai ca khúc này vì thấy chúng có màu sắc khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một cuộc đối thoại rất thú vị. Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời gần gũi, dân gian, có chút tinh nghịch trong cách đặt câu hỏi với cuộc đời. Trong khi đó, Dệt Tầm Gai gai góc, dữ dội và giàu tính tự sự hơn. Một bên như đang ngước lên hỏi ông trời, một bên như đang đối diện với những điều rất sâu bên trong mình.

MAD LONG chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc của mình.

Màn trình diễn của MAD LONG đang nhận được sự hưởng ứng tích cực và có lượt xem nổi bật. MAD LONG đón nhận sự chú ý này như thế nào? Những phản hồi nào từ khán giả khiến MAD LONG nhớ nhất và chúng mang đến cho bạn suy nghĩ gì về phần thể hiện của mình?

MAD LONG: Tôi rất vui và biết ơn. Tôi thích nhất những bình luận cho thấy khán giả thật sự chú ý đến âm nhạc, cách xử lý bài hát và cảm xúc trong tiết mục chứ không chỉ dừng ở việc đoán MAD LONG là ai.

Dĩ nhiên tôi cũng rất thích đọc những màn suy luận danh tính, vì đôi khi trí tưởng tượng của khán giả còn phong phú hơn cả người trong cuộc. Sự quan tâm này tiếp thêm động lực, đồng thời nhắc tôi phải nghiêm túc hơn với những màn trình diễn tiếp theo.

MAD LONG mong muốn sau chương trình vẫn có thể tạo ra những sản phẩm gây ấn tượng cho khán giả.

Được yêu thích là niềm vui, nhưng làm sao để khán giả tiếp tục bất ngờ và có cảm xúc ở những lần sau mới là điều khó. Tôi không muốn MADLONG chỉ là một mascot khiến mọi người tò mò vài tập, tôi hy vọng khi hành trình này kết thúc, khán giả vẫn nhớ đến những gì nhân vật này mang lại thông qua âm nhạc.

Nếu hình dung khoảnh khắc MAD LONG lộ diện trước khán giả, bạn nghĩ phản ứng của mọi người sẽ như thế nào? Hãy chọn ba tính từ để mô tả phản ứng ấy và chia sẻ lý do bạn lựa chọn chúng.

MAD LONG: Tôi nghĩ ba tính từ sẽ là bất ngờ, cảm xúc và buồn cười. Dù phản ứng thế nào tôi vẫn mong khoảnh khắc lộ diện sẽ là một cái kết vui vẻ cho hành trình của MAD LONG, đồng thời mở ra một cách nhìn mới về tôi, còn nếu mọi người đã đoán đúng từ những tập đầu tiên thì tôi cũng xin chúc mừng, vì có vẻ các bạn hiểu tôi hơn cả chính tôi rồi đấy!

Đức Trung