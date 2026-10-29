'Ca Sĩ Mặt Nạ' đối mặt án 3 năm tù, hé lộ điều khiến anh day dứt

Vụ việc nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Bada, tên thật là Kim Jung Nam, thành viên ban nhạc rock Sinawe, bị bắt giữ vì cáo buộc tàng trữ và sử dụng ma túy đang thu hút sự chú ý của dư luận xứ kim chi. Sáng 29/10, tờ Xports News đưa tin Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 3 năm tù giam đối với nam nghệ sĩ.

Trong phiên tòa mới đây, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Kim Bada 3 năm tù về hành vi tàng trữ và sử dụng cần sa. Đồng thời, cơ quan công tố yêu cầu tịch thu tang vật và truy thu 500.000 won, tương đương khoảng 10 triệu đồng, từ nam ca sĩ.

Nam ca sĩ Hàn Quốc Kim Bada.

Tại phiên xét xử, Kim Bada cúi đầu nhận lỗi và bày tỏ sự ăn năn. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân đã có quyết định sai lầm khi sử dụng cần sa, đồng thời cho biết đang nghiêm túc nhìn nhận lại hành vi của mình.

Kim Bada chia sẻ rằng trước đây anh từng xem nhẹ tác hại của cần sa. Tuy nhiên, sau khi tham gia các buổi gặp mặt với những người sử dụng ma túy và tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ bị hủy hoại, nam ca sĩ mới nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của chất cấm.

Anh cũng bày tỏ sự day dứt khi cho rằng hành vi của mình không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn khiến những người thân yêu phải chịu tổn thương. Kim Bada cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, vào tháng 3, Kim Bada bị bắt giữ tại thành phố Sokcho với cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa. Theo thông tin được công bố, nam ca sĩ bị phát hiện ngay tại hiện trường. Trong quá trình làm việc với cảnh sát, anh cũng thừa nhận các cáo buộc liên quan.

Sau đó, Kim Bada được tại ngoại do hội đồng xét xử nhận định chưa đủ căn cứ để áp dụng biện pháp tạm giam đối với nam nghệ sĩ sinh năm 1971.

Khi chuẩn bị trở lại hoạt động nghệ thuật, Kim Bada từng gửi thư xin lỗi người hâm mộ. Anh thừa nhận sự việc xảy ra hồi tháng 3 đã khiến những người yêu mến và tin tưởng mình bị tổn thương. Nam ca sĩ cho biết điều cần làm không chỉ là đưa ra lời xin lỗi mà còn phải chứng minh sự thay đổi bằng hành động, cuộc sống và âm nhạc trong tương lai.

Kim Bada sinh năm 1971, tên thật là Kim Jung Nam, từng đảm nhận vị trí giọng ca chính đời thứ 5 của Sinawe, ban nhạc rock nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ngoài ra, anh còn hoạt động trong các nhóm nhạc như Butterfly Effect và Art Of Parties.

Nam nghệ sĩ cũng được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều chương trình âm nhạc như I Am a Singer, Immortal Songs và Ca Sĩ Mặt Nạ phiên bản Hàn Quốc.