Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Quân A.P lộ diện, Cậu Tư Lành lội ngược dòng dẫn đầu bảng B

Tập 5 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 đưa khán giả đến với chủ đề “Khai quật lịch sử tìm kiếm”, cùng sự xuất hiện của hai cố vấn khách mời Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Năm mascot thuộc bảng B tiếp tục mang đến những màn trình diễn đa dạng, từ cách biến hóa giọng hát táo bạo, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện đến những nốt cao đầy nội lực.

Đặc biệt, kết quả bình chọn vòng 2 đã tạo nên màn đổi ngôi bất ngờ, đồng thời xác định mascot tiếp theo phải tháo mặt nạ.

Quân A.P lộ diện, tiết lộ chuyện tình 14 năm

Tâm điểm của tập phát sóng là màn tháo mặt nạ của mascot DOL-LA-LA, xác nhận danh tính ca sĩ Quân A.P. Trước đó, MIN và Bích Phương đều đưa ra dự đoán chính xác, trong khi Song Luân nghiêng về Anh Quân Idol. Trấn Thành ban đầu cũng viết tên Quân A.P nhưng sau đó thay đổi lựa chọn sang HYO.

Trong hành trình tại chương trình, DOL-LA-LA từng gây chú ý với tiết mục Kẻ Say Tình mang màu sắc Blues Ballad pha Rock. Quân A.P cho biết đã chuẩn bị khá kỹ để tạo nên hình ảnh khác biệt, từ cách cầm micro đến giọng nói và phong thái giao tiếp. Tuy nhiên, những đặc trưng trong giọng hát vẫn khiến anh khó tránh khỏi việc bị nhận diện.

Bên cạnh đó, chi tiết về câu chuyện tình 14 năm của nam ca sĩ cũng khiến các cố vấn bất ngờ và trầm trồ. Quân A.P bày tỏ tiếc nuối khi phải dừng chân, nhất là khi chưa thực sự hài lòng với lựa chọn ca khúc trong đêm thi. Tuy nhiên, anh xem đây là trải nghiệm đáng nhớ để có thêm góc nhìn mới về những cuộc chơi âm nhạc.

Cô Sao được Trấn Thành khen giọng hát thượng thừa

Ở phần trình diễn của các mascot, MIMIBU mở màn bằng Hello Em Có Khỏe Không? với màu sắcIndie trẻ trung, pha trộn với Hip-Hop. Khác với phiên bản gốc, mascot biến ca khúc thành lời tự hỏi han và an ủi chính bản thân. Sự thay đổi giọng hát táo bạo khiến ban cố vấn tò mò. Trấn Thành đánh giá MIMIBU có tư duy âm nhạc độc đáo, màu giọng riêng và cách thể hiện mạo hiểm nhưng tạo được dấu ấn.

Trong khi đó, CÔ SAO chinh phục ban cố vấn với Phía Bên Kia Thành Phố của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Sở hữu khả năng kiểm soát giọng hát tốt, mascot xử lý những nốt cao đầy nội lực nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tinh tế. Trấn Thành nhận định, CÔ SAO có nền tảng thanh nhạc bài bản, sở hữu giọng ca thượng thừa nhưng không cần lạm dụng kỹ thuật để phô diễn khả năng.

RABIBUUM tiếp tục thử sức với nhạc trẻ qua bản hit Bên Ấy Em Có Ai Rồi. Những câu hát cuối được xử lý bằng cách bỏ nhỏ, giàu cảm xúc khiến Trấn Thành đặc biệt ấn tượng. Nam cố vấn thậm chí bày tỏ mong muốn mascot thực hiện một album nhạc trẻ sau chương trình.

Cậu Tư Lành lội ngược dòng với sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa Việt

Khép lại loạt trình diễn bảng B, CẬU TƯ LÀNH mang đến ca khúc mới Thoải Mộng Duyên Tan do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác. Bài hát kết hợp Ballad Epic với âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ điển tích về Cô Bơ và câu chuyện tình duyên dang dở. Tác phẩm gửi gắm thông điệp về sự lựa chọn đặt tình yêu quê hương, đất nước lên trên hạnh phúc cá nhân.

Màn trình diễn nhận được sự hưởng ứng từ cả ba cố vấn. Bích Phương đánh giá đây là tiết mục gần như không có điểm trừ, đồng thời dành lời khen cho sự tiến bộ của mascot. Trấn Thành ghi nhận cách truyền tải chất liệu văn học vào âm nhạc một cách tự nhiên, trong khi Ali Hoàng Dương nhận xét sân khấu đã tôn lên những điểm đẹp nhất trong giọng hát CẬU TƯ LÀNH.

Kết quả bình chọn vòng 2, CẬU TƯ LÀNH dẫn đầu với 30,48%, theo sau là CÔ SAO (20%), MIMIBU (19,05%), DOL-LA-LA (17,14%) và RABIBUUM (13,33%).

Khi cộng điểm hai vòng, CẬU TƯ LÀNH vươn lên vị trí đầu bảng với 22,86%, đẩy RABIBUUM xuống hạng nhì với 21,90%. MIMIBU đứng thứ ba (20,95%), CÔ SAO xếp thứ tư (18,57%). Với tổng tỉ lệ 15,72%, DOL-LA-LA khép lại hành trình tại bảng B, đồng thời để lại màn lộ diện đáng chú ý của Quân A.P.