Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố liên quan ma túy

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đinh Long Nhật (SN 1967; ca sĩ Long Nhật, trú tại phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện ở phường Tân Tạo, TPHCM) và đồng phạm về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Long Nhật thời điểm bị bắt.

Theo kết luận điều tra, ca sĩ Long Nhật cùng Nguyễn Minh Nhựt (quê Cà Mau) và Đỗ Đình Giang đã 2 lần sử dụng ma túy tại phòng ngủ chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo.

Cụ thể, tối ngày 23/3/2026, sau khi được Kiều Quốc Nhã (tài xế của Long Nhật) chở đi làm việc về, Long Nhật hỏi Nhã mua 500.000 đồng ma túy đá. Khi về đến chung cư Tân Tạo, Nhã lấy một gói ma túy có sẵn trong người đưa cho nam ca sĩ.

Tại căn hộ ở chung tư Tân Tạo, Long Nhật đưa ma túy cho Đỗ Minh Giang (người em xã hội) bỏ vào nỏ thủy tinh đốt nóng rồi cùng nhau sử dụng. Một lúc sau, Nguyễn Minh Nhựt, người giúp việc của nam ca sĩ đến và cùng sử dụng.

Đến tối 26/3, Long Nhật thuê một người tên Đức (chưa rõ lai lịch) đến căn hộ để massage. Tại đây, Đức nói còn một ít ma túy đá và mang đến cho Long Nhật sử dụng. Sau đó, Đức đưa cho ca sĩ Long Nhật một gói ma túy đá và bán với giá một triệu đồng rồi rời đi. Số ma túy đá này được Long Nhật cùng Giang, Nhựt sử dụng tại phòng ngủ của nam ca sĩ, phần thừa Giang cất giữ.

Sáng 27/3, lực lượng công an phát hiện Kiều Quốc Nhã có biểu hiện nghi vấn liên quan hành vi mua bán, sử dụng ma túy nên kiểm tra. Khám xét nơi ở của Nhã, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và thu giữ 0,6 gram ma túy.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Tạo phát hiện ca sĩ Long Nhật và một người bạn có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định Long Nhật dương tính với ma túy. Chiều cùng ngày, khám xét nơi ở của Giang tại một nhà nghỉ trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, lực lượng chức năng phát hiện 0,6gram ma túy được cất giấu trong phòng. Số ma túy này do ca sĩ Long Nhật đưa cho Giang cất giữ từ lần sử dụng trước.

Tại cơ quan điều tra, Long Nhật cùng đồng phạm thừa nhận hành vi trên. Đáng chú ý, ngày 20/3, thông qua Nhựt, Long Nhật cũng đặt mua 500.000 đồng ma túy đá từ Nhã, thanh toán bằng chuyển khoản.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị truy tố Long Nhật cùng các đồng phạm theo quy định pháp luật.

Long Nhật được biết đến là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình. Sinh năm 1967 tại Huế, nam ca sĩ được khán giả biết đến từ đầu thập niên 1990 với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng. Nhiều ca khúc gắn với tên tuổi nam ca sĩ như “Mấy nhịp cầu tre”, “Ai ra xứ Huế”, “Tình Huế” hay “Gió về miền xuôi”.

Những năm gần đây, nam ca sĩ chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, biểu diễn hội chợ và các đêm nhạc mang tính hoài niệm. Long Nhật cũng thường xuyên được mời làm giám khảo các chương trình, cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình.

Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng: