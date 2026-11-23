Mai Phương Thúy đổi kiểu tóc, tự nhận thấy giống bố

Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa đăng loạt ảnh với kiểu tóc mới trên trang cá nhân. Người đẹp để tóc dài kèm mái thưa, trang điểm tông hồng nhẹ và quàng khăn lông. Đi kèm bộ ảnh, cô chia sẻ hài hước rằng từ ngày cắt tóc mới thấy mình giống bố một chút, ý là mặt trông có vẻ "V-line".

Mai Phương Thúy để tóc mái, quàng khăn lông.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi. Gần 20 năm sau, mỗi lần cô thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội đều nhận được sự chú ý. Những chia sẻ đời thường, tự trào về ngoại hình như lần này giúp cô giữ sự gần gũi với người hâm mộ.

Lâm Khánh Chi băng kín mặt sau khi làm đẹp

Ca sĩ Lâm Khánh Chi đăng ảnh nằm trên giường bệnh, phần đầu và mặt được băng kín sau khi làm đẹp. Trong ảnh, cô nhắm mắt, gắn ống thở oxy ở mũi, ngón tay kẹp thiết bị theo dõi, bên cạnh là máy móc y tế. Nữ ca sĩ cho biết mình vừa làm đẹp xong, mới tỉnh thuốc mê và gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Lâm Khánh Chi băng kín mặt nằm trên giường bệnh sau khi làm đẹp.

Nữ ca sĩ chưa tiết lộ đã thực hiện phương pháp làm đẹp nào, ở đâu hay cần bao lâu để hồi phục. Bài đăng được chia sẻ ngay sau khi cô tỉnh lại, kèm hình ảnh hậu phẫu với băng gạc, dây dẫn và máy theo dõi bên giường.

Á hậu Khánh Như thi ứng xử tại bán kết Miss International 2026

Á hậu Lê Phương Khánh Như, đại diện Việt Nam, vừa trải qua phần thi ứng xử tại vòng bán kết Miss International 2026. Trên sân khấu, cô diện áo dài cách tân màu vàng, tự tin cầm micro trả lời trước ban giám khảo.

Á hậu Khánh Như mặc áo dài vàng thi ứng xử tại Miss International 2026. Ảnh: Miss International

Khánh Như là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 và được cử đi tranh tài tại Miss International 2026, mùa thứ 64 của cuộc thi. Phần ứng xử ở vòng bán kết là một trong những phần thi quan trọng, thể hiện khả năng giao tiếp và bản lĩnh của thí sinh trước đêm chung kết.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV