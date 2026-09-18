Ca sĩ lai Việt - Hàn tranh tài ở Sao Mai 2026

Từ hàng nghìn ca sĩ tranh tài, vòng chung kết Sao Mai 2026 quy tụ 16 thí sinh. Năm nay, chương trình hướng tới tiêu chí không chỉ hát tốt mà còn có tư duy âm nhạc, khả năng làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc. Vòng chung kết dự kiến gồm 10 đêm thi, trong đó có 8 đêm được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Theo thông báo từ ban tổ chức, vòng chung kết bắt đầu lên sóng từ 27/9. Đêm chung kết và trao giải diễn ra ngày 22/11.

Ca sĩ lai Việt - Hàn được chú ý

Trong top 16 thí sinh, Kim Jae Bin nhận được sự chú ý. Chàng trai 18 tuổi mang 2 dòng máu Việt Nam, Hàn Quốc. Cậu đã tham gia nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có The Voice Kids 2019 hay Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Đây cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 16.

Giải thích lý do im ắng khá nhiều năm sau khi được chú ý ở hàng loạt chương trình truyền hình, Kim Jae Bin giải thích thời gian qua anh gặp những vấn đề về gia đình, kinh tế. Bên cạnh đó, giọng ca trẻ tập trung cho việc học, thử sức với sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Kim Jae Bin thừa nhận bản thân áp lực khi cạnh tranh với những thí sinh có giọng hát nội lực ở Sao Mai năm nay. Đổi lại, Kim Jae Bin tự tin mang tới nguồn năng lượng mới mẻ, trẻ trung. Anh kỳ vọng bản thân là nhân tố khác biệt nhờ khả năng sáng tác, tư duy âm nhạc trẻ trung trong số các thí sinh năm nay.

Khi được hỏi với phong cách âm nhạc thiên về màu sắc trẻ trung, giải trí, Kim Jae Bin có tự tin cạnh tranh với loạt nhân tố trẻ của thị trường, đặc biệt ở Tinh hà “say hi”, giọng ca 18 tuổi trả lời: “Tôi nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.

Kim Jae Bin cho biết sẽ mang tới nguồn năng lượng mới cho Sao Mai 2026. Ảnh: FBNV.

Sau gần ba thập kỷ, Sao Mai tiếp tục được Đài Truyền hình Việt Nam định vị là sân chơi âm nhạc nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những giọng ca trẻ, đồng thời góp phần tạo nguồn nghệ sĩ cho đời sống âm nhạc Việt Nam.

Ban tổ chức xác định Sao Mai là một mắt xích trong chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ phát hiện, bồi dưỡng tài năng đến sản xuất sản phẩm nghệ thuật và đưa sản phẩm tới công chúng trên truyền hình, nền tảng số.

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là tiêu chí tuyển chọn hướng tới tài năng toàn diện. Thí sinh không chỉ được đánh giá ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn phải thể hiện tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc.

Theo ban tổ chức, mỗi vòng thi tập trung vào hai yếu tố chính là giọng hát và khả năng trình diễn. Cuộc thi cũng mở rộng độ tuổi dự thi, dành cho thí sinh từ 18 đến 50 tuổi.

Định hướng này nhằm tìm kiếm những giọng ca vừa có nền tảng kỹ thuật, vừa có cá tính và khả năng thích ứng với đời sống âm nhạc hiện nay.

Thách thức của Sao Mai 2026

Trước khi lựa chọn 16 thí sinh, Sao Mai 2026 tổ chức vòng sơ loại và tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh có thể tham gia qua hồ sơ trực tuyến hoặc casting trực tiếp tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam.

Một số thí sinh từng đạt giải chính thức từ giải Ba trở lên tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương, liên hoan âm nhạc quốc tế hoặc các mùa Sao Mai trước được xem xét đặc cách vào vòng tuyển chọn nếu vẫn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi.

Sau các vòng thi, 16 gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn để tranh tài tại vòng chung kết Sao Mai 2026.

Ban tổ chức cho biết vòng chung kết có 3 giám khảo xuyên suốt là NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Thành phần giám khảo khách mời có thể thay đổi tùy từng đêm. Sao Mai 2026 trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cùng các giải thưởng khác như Khán giả bình chọn, Ấn tượng, Phong cách, Triển vọng...

Các giải thưởng gồm cúp kỷ niệm, giấy chứng nhận của Đài Truyền hình Việt Nam và tiền thưởng theo quy định của ban tổ chức. Thí sinh cũng có cơ hội nhận thêm giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong lĩnh vực âm nhạc, trong đó có Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Vòng chung kết của Sao Mai gồm 16 thí sinh. Ảnh: NSX.

Với mùa giải 2026, Sao Mai tiếp tục đặt trọng tâm vào những giọng hát có nền tảng chuyên môn, đồng thời kỳ vọng thí sinh có khả năng phát triển thành nghệ sĩ phù hợp với đời sống âm nhạc đương đại.

Về cách thức thu hút khán giả giữa bối cảnh có quá nhiều chương trình giải trí đang cạnh tranh, đại diện BTC cho biết bên cạnh các đêm thi, ê-kíp sẽ tổ chức thêm các hoạt động bên lề.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo nói thêm: “Mỗi năm, chương trình lại có thêm khó khăn về mặt âm nhạc, dàn dựng chương trình. Khó khăn từ yêu cầu của BTC lẫn thách thức từ khán giả. Với một cuộc thi như thế này, chúng tôi phải đổi mới rất nhiều vấn đề, từ công nghệ, âm thanh tới hòa âm, phối khí. Về chất lượng thí sinh năm nay, tôi rất hài lòng vì các bạn đồng đều và đa dạng về thể loại âm nhạc.

Tôi kỳ vọng mùa giải năm nay có bước đột phá. Về format, tôi thấy có nhiều điều tâm đắc. Chẳng hạn, năm nay, chúng tôi không chia từng tuần theo phong cách âm nhạc, kiểu dân gian, thính phòng… Qua đó, các bạn sẽ khai thác hết những gì mình có chứ không đóng khung trong phong cách sở trường. Chương trình sẽ đòi hỏi các bạn có sự đa dạng, biến hóa kéo theo những áp lực mới”.