KIMLONG từng chuẩn bị Hết yêu cho sân khấu chung kết chương trình, nhưng chưa có cơ hội trình diễn ca khúc tại đó. Vì vậy, lần phát hành này mang ý nghĩa đặc biệt, là một dịp để KIMLONG cùng khán giả nhìn lại hành trình vừa qua và gửi lời tri ân đến những người đã luôn đồng hành.

Tinh thần ấy cũng được gửi gắm trong câu hát: “Cảm ơn vì những điều đã từng”, dành cho những kỷ niệm và sự gắn bó đã làm nên hành trình đó. Mang màu sắc R&B alternative, ca khúc là lời tự sự về khoảnh khắc một người nhận ra tình cảm đã đổi khác và cả hai dần đi đến quyết định khép lại mối quan hệ.

Trong ca khúc, nhân vật chọn xóa đi mọi thứ để không còn nghĩ suy khi nhìn thấy bóng dáng người cũ. Ở phần âm nhạc, KIMLONG thử nghiệm màu sắc alternative rock kết hợp R&B, đồng thời thể hiện sở thích sử dụng nhạc cụ thật qua phần phối khí đặc sắc. Sau khi chuẩn bị ca khúc từ trước, KIMLONG có một số chỉnh sửa nhẹ để bản phát hành lần này trọn vẹn hơn.

Trước ngày ca khúc ra mắt, nam ca sĩ đã tổ chức KIMLONG’s archive, là không gian để mọi người gửi lại những “kỷ vật” tượng trưng cho điều đã qua. Những hoạt động gặp gỡ, check-in và lưu giữ kỷ niệm nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ, đưa chủ đề KIMLONG ra mắt Hết yêu lên trending trên Threads.

Trước Hết yêu, KIMLONG từng gây chú ý khi let me go xuất hiện trong cả Tinh hà say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh cũng để lại dấu ấn với những đoạn bridge trong các ca khúc như Cô đơn anh cũng vui, Run to you, Gentleman và Vượt ngưỡng tình yêu.

Tháng 11/2025, KIMLONG phát hành EP đầu tay bittersweet. Các ca khúc nói anh nghe, dayandnight, 2020 và là do anh sai vẫn được khán giả yêu thích đến hiện tại. Với Hết yêu, KIMLONG tiếp tục kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, lần này là lời khép lại một mối tình và lời cảm ơn dành cho những điều đã từng.