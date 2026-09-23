Ca sĩ Huyền Trang được vinh danh tại Hy Lạp

Lễ trao chứng nhận “Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026” vừa diễn ra ngày 22/9 trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Khúc ca Hòa bình - Đối thoại Văn hóa và Tri thức”.

Hoạt động do Liên đoàn các Hội UNESCO châu Âu và Bắc Mỹ chủ trì, nhân dấu mốc ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, danh hiệu được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam xét chọn trên cơ sở quá trình hoạt động nghệ thuật, những đóng góp của Huyền Trang trong bảo tồn, sáng tạo và lan tỏa các giá trị âm nhạc dân gian, cũng như những nỗ lực đưa chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại và bạn bè quốc tế.

Ca sĩ Huyền Trang nhận danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026” tại Athens, Hy Lạp. Ảnh: NVCC

Chia sẻ sau khi được vinh danh, Huyền Trang cho biết cô hạnh phúc bởi đây không chỉ là sự ghi nhận, động viên mà còn tiếp thêm niềm tin vào con đường âm nhạc đã lựa chọn.

Trong chuyến đi tới Hy Lạp, Huyền Trang có dịp giao lưu với các nghệ sĩ và thưởng thức chương trình của đoàn nghệ thuật Văn nghệ dân gian và Múa truyền thống Crete tại Athens. Trải nghiệm này giúp cô có thêm nhận thức về vai trò của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa mỗi quốc gia, đồng thời thôi thúc nữ ca sĩ tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường âm nhạc đã lựa chọn.

Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, Huyền Trang sớm tiếp nhận những câu ví, điệu giặm và âm hưởng dân ca miền Trung. Những chất liệu này tạo dấu ấn trong cách nhả chữ, luyến láy và xử lý giai điệu của nữ ca sĩ.

Sau khi đăng quang Sao Mai 2013, Huyền Trang từng bước xây dựng con đường âm nhạc riêng. Những năm gần đây, cô tiếp tục thử sức với trữ tình, semi-classic, nhạc nhẹ và pop.

Nhìn lại hành trình hơn một thập niên, Huyền Trang lựa chọn cách tiếp cận nhất quán: giữ tinh thần của âm nhạc dân gian nhưng không coi truyền thống là một hình thức bất biến. Từ ví, giặm, âm hưởng dân ca miền Trung đến những hình ảnh làng quê, áo yếm, con đò, câu hát ru hay ký ức về người lính, các chất liệu văn hóa truyền thống được đặt trong những hòa âm mới, kỹ thuật thanh nhạc mới, hình thức MV và ngôn ngữ hình ảnh của thời đại số.

Với nữ ca sĩ, đó cũng là cách để những giá trị dân gian không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống, được công chúng đón nhận và có khả năng đối thoại với thế hệ trẻ.