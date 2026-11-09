Ca sĩ Hồng Nhung tiết lộ điều thay đổi lớn nhất sau biến cố ung thư

Diva Hồng Nhung là một trong những ca sĩ khách mời đặc biệt, đảm nhận phần trình diễn tại Lễ hội Nhạc Jazz Vietnam 2026.

Diva Hồng Nhung hát nhạc Trịnh theo phong cách Jazz.

Trong chương trình, Hồng Nhung trình diễn 8 tiết mục, gồm những tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Ru ta ngậm ngùi, Như cánh vạc bay, Nhớ mùa thu Hà Nội, Bống bồng ơi, Ở trọ… Chị kết hợp cùng người bạn thân Nguyên Lê - gương mặt tiêu biểu của dòng Jazz đương đại Việt Nam.

Xuất hiện trên sân khấu, Hồng Nhung tự tin khoe giọng hát, tung tẩy theo những giai điệu và ca từ đã gắn bó với mình suốt nhiều thập kỷ. Sau mỗi tiết mục, chị giao lưu và khiến khán giả bật cười bởi sự duyên dáng cùng những câu nói bông đùa.

Thời gian qua, Hồng Nhung tích cực trở lại với các hoạt động biểu diễn và nghệ thuật. Ở mỗi sân khấu hay sự kiện xuất hiện, nữ ca sĩ đều giữ tinh thần lạc quan, tràn đầy năng lượng.

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Nhung cho biết biến cố mắc ung thư đã khiến chị thay đổi nhiều điều trong cuộc sống. Sau những trải nghiệm khó khăn, nữ ca sĩ hiểu rõ hơn điều gì thực sự quan trọng với mình.

“Sau những biến cố có thể xem là ‘tạm vượt qua’, thay đổi lớn nhất tôi cảm thấy là cách mình đối mặt với nỗi buồn. Khi nỗi buồn chìm sâu và đôi lúc vượt qua tầm kiểm soát của bản thân thì khi vượt qua rồi, mình càng nâng niu những niềm vui mà mình được nhận trong cuộc sống”, Hồng Nhung chia sẻ.

Với ca sĩ, mỗi ngày được sống, ở bên các con, gặp gỡ nghệ sĩ, bạn bè và được hát cho khán giả là niềm hạnh phúc vô bờ.

Diva "chữa lành" bệnh tật nhờ âm nhạc.

Chị tự "chữa lành" cơ thể và tinh thần trong những ngày tháng khó khăn thế nào?, Hồng Nhung cho biết âm nhạc chính là cứu cánh hàng đầu. Với chị, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nghệ thuật là điểm tựa tinh thần vững vàng trong những thời điểm thử thách.

Nữ ca sĩ ví Lễ hội Nhạc Jazz Vietnam 2026 như một cuộc đối thoại giữa các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ gặp gỡ tại TPHCM để tập luyện, sau đó cùng lên Đà Lạt biểu diễn trong tâm thế háo hức, rộn ràng.

“Điều đó cho thấy chúng tôi luôn mong muốn được cống hiến. Đêm diễn này giống như một viên thuốc bổ cho Hồng Nhung, bởi đây là nguồn động viên tốt nhất để mình vượt qua khó khăn”, chị bày tỏ.

Clip Diva Hồng Nhung hát "Bống bồng ơi" bên cạnh nghệ sĩ Nguyên Lê

Hồng Nhung cũng vui khi chứng kiến khán giả Gen Z ngày nay tìm đến nhạc Jazz như một không gian thư giãn, tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn. Chị kỳ vọng chương trình sẽ trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ bằng âm nhạc, nơi triết lý trong những sáng tác của Trịnh Công Sơn gặp gỡ tinh thần ngẫu hứng của Jazz.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Ngoài Hồng Nhung, lễ hội còn quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước như nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Lân Nhã, Bùi Lan Hương, Bình An… Chương trình do nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn.

Trong đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức các tiết mục của Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Mỹ), nhóm JKC (Hàn Quốc), Diva Hà Trần, Yellow Star Bigband và ban nhạc Hoài Sa. Ở đêm thứ 2, các nghệ sĩ trình diễn gồm những gương mặt trẻ như: Yellow Star Bigband, JKC, Song Như & Cá Trê, Dadada Band…

Các tiết mục tại lễ hội trải dài từ Jazz truyền thống, Jazz hiện đại đến funk, soul, pop và cả âm nhạc dân gian Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ tạo cơ hội để nghệ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, đồng thời góp phần đưa âm nhạc hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống đô thị.

Ảnh, clip: BTC