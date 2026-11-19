60 bộ trang phục trong MV "Vô lượng kiếp"

Hoàng Thùy Linh chính thức giới thiệu Vô lượng kiếp, đĩa đơn thứ 2 trong album phòng thu thứ 5 của cô. Theo ê-kíp, đây là cách Hoàng Thùy Linh hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn về tôn vinh văn hóa và gắn kết cộng đồng.

Thay vì dùng dạng MV thông thường, Hoàng Thùy Linh gọi sản phẩm mới là music gallery (phòng tranh âm nhạc). Tranh vẽ tay, kỹ xảo chuyển động và các cảnh quay lễ hội được nối với nhau thành một mạch hình ảnh liền, âm nhạc là sợi dây kết nối giữa các chất liệu.

Hơn 60 tạo hình của nữ ca sĩ đi theo ý tưởng hóa thân qua nhiều kiếp sống.

Theo ê-kíp, Vô lượng kiếp được chuẩn bị trong 6 tháng, huy động hơn 300 người và ghi hình trong 4 ngày. Riêng nữ ca sĩ thay hơn 60 bộ trang phục.

43 bức tranh trong tác phẩm do các họa sĩ trẻ ở nhiều vùng miền vẽ tay. Ê-kíp giữ nguyên nét bút, cách dùng màu và phong cách riêng của từng người, từ những bố cục trang trí nhiều màu sắc đến cảnh núi rừng, làng bản, sinh hoạt thường ngày. Kỹ xảo được dùng để tạo chuyển động cho tranh, rồi ghép với cảnh quay Hoàng Thùy Linh và các nghệ sĩ trình diễn.

Xen giữa các bức tranh là 5 không gian lễ hội được dựng lại qua bối cảnh, phục trang và các màn trình diễn tập thể. Ê-kíp nhận được sự tư vấn của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đồng bào và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, trong đó có phần tìm hiểu về các bức tranh thờ gắn với tín ngưỡng lâu đời.

MV "Vô lượng kiếp":

Hoàng Thùy Linh trình diễn ở "Tán Đa Show 5"

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tại trụ sở báo Nhân dân, Hà Nội chương trình Tán Đa Show 5 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 21/11 với sự tham gia của Hoàng Thuỳ Linh. Chương trình sẽmang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, nơi những giá trị văn hóa truyền thống giao thoa cùng hơi thở đương đại, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoàng Thùy Linh

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh là gương mặt nổi bật với hành trình theo đuổi âm nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc. Thông qua cách khai thác các chất liệu dân gian kết hợp với âm nhạc hiện đại, nữ ca sĩ đã tạo nên những sản phẩm nghệ thuật có dấu ấn riêng, góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh được kỳ vọng sẽ mang đến điểm nhấn đặc biệt cho đêm nhạc lần này.

Được tổ chức dưới tán đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên Tòa soạn Báo Nhân Dân, Tán Đa Show tiếp tục khai thác sự giao thoa độc đáo giữa không gian di sản và nghệ thuật biểu diễn đương đại. Từ đó, chương trình góp phần đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Huy Minh