Ca sĩ Hà Đức Tâm khuấy động Sóng Festival ở phố đi bộ Trần Nhân Tông

Sáng 24/10, ca sĩ Hà Đức Tâm mang đến không khí sôi động cho ngày đầu tiên của Sóng Festival 2026 trong khuôn khổ Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Phần trình diễn của nam ca sĩ nhận được sự cổ vũ từ hàng trăm khán giả đổ về khu vực này.

Mở đầu phần biểu diễn, ca sĩ Hà Đức Tâm lần lượt thể hiện các ca khúc Xin chào Hà Nội. Ca khúc này càng thêm ý nghĩa khi được vang lên giữa lòng Thủ đô, trong không khí sôi động của Sóng Festival 2026 - nơi công nghệ, mua sắm và âm nhạc cùng hội tụ.

Nam ca sĩ cũng trình diễn hai ca khúc Đi giữa trời rực rỡ (sáng tác Ngô Lan Hương) và Unstoppable. Đáng chú ý, ở phần trình diễn Unstoppable, nam ca sĩ hát song ngữ, đồng thời đưa vào phần lời do chính mình sáng tác, tạo dấu ấn riêng cho tiết mục.

Giữa không khí náo nhiệt của phố đi bộ, các tiết mục âm nhạc góp phần tạo thêm sức hút cho sự kiện, nơi đông đảo sinh viên và người dân Thủ đô đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm các ứng dụng thanh toán số.

Hà Đức Tâm được biết đến sau khi lọt vào top 3 đội Noo Phước Thịnh tại cuộc thi Giọng hát Việt 2018. Bên cạnh biểu diễn, anh còn sáng tác và quan tâm khai thác chất liệu dân gian trong âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết ấn tượng với không khí đông vui của Ngày thanh toán số Việt Nam 2026 - Sóng Festival, đồng thời mong khán giả có những trải nghiệm thú vị tại chương trình.

Sóng Festival 2026 diễn ra trong hai ngày 24-25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), với 70 gian hàng và nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, mua sắm, thanh toán số.

Trong sáng 24/10, đông đảo bạn trẻ đã xếp hàng từ sớm để check-in, nhận khoản tiền 50.000 đồng vào tài khoản và tham gia các hoạt động tại sự kiện. Ban tổ chức dành 5.000 phần quà miễn phí cho khách tham quan.