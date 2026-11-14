Ca sĩ Dương Chấn Huy vừa bị bắt là ai?

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp "đen") cùng đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Đáng chú ý, trong số 11 người bị khởi tố liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc hành động Huy "Bến xe" có các nghệ sĩ như Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Kim Ny Ngọc...

Huy "Bến xe" là phim ca nhạc hành động do Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) tổ chức sản xuất. Trịnh Minh Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, cùng quyết định các khâu xây dựng ý tưởng, kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục, thiết bị và tổ chức quay, dựng phim.

Biết Hiệp có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm liên hệ mời Hiệp đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng, đồng thời rủ thêm nhiều đàn em cùng xuất hiện trong phim. Trịnh Minh Tâm cũng mời một số ca sĩ, diễn viên có sức hút trên mạng xã hội tham gia.

Trịnh Minh Tâm và các đồng phạm bị bắt vì tổ chức sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc hành động Huy "Bến xe". Ảnh: Công an TP.HCM.

Bộ phim với sự tham gia của khoảng 40-50 người. Nội dung phim có nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim ca nhạc cũng được đăng trên kênh YouTube thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Trước khi bị bắt, Trịnh Minh Tâm hoạt động lĩnh vực giải trí dưới nghệ danh Dương Chấn Huy. Ca sĩ sinh năm 1979, ngụ tại chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo, TP.HCM. Trước đây, Dương Chấn Huy được khán giả biết đến nhiều ở dòng nhạc trữ tình, quê hương và các ca khúc bolero.

Những năm gần đây, người này còn hoạt động với vai trò bầu show, sản xuất một số sản phẩm âm nhạc, phim ca nhạc hành động trên không gian mạng.

Hình ảnh Dương Chấn Huy khi hoạt động lĩnh vực ca hát.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Minh Tâm khai lý do mời các diễn viên như Hoàng Mèo, Tấn Bo.. tham gia phim ca nhạc Huy "Bến xe" để "viral", được khán giả biết đến nhiều hơn.

Trong phim ca nhạc Huy "Bến xe", Kim Ny Ngọc cũng tham gia diễn xuất. Kim Ny Ngọc tên thật là Lê Thanh Ngọc, sinh năm 1992 tại Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Ngọc bắt đầu theo đuổi lĩnh vực ca hát từ năm 2014.

Ca sĩ Kim Ny Ngọc được khán giả biết đến với nhiều sản phẩm remix, sở hữu kênh YouTube thu hút 1,16 triệu lượt khán giả đăng ký, theo dõi. Nhiều sản phẩm trước đây của Kim Ny Ngọc như Đối với anh em không còn cảm giác, Chia tay ai không buồn, Khi chọn yêu anh, Để anh rời xa, Tình khúc chia ly... có hàng chục triệu lượt xem và tương tác lớn.

Năm 2016, Ngọc từng sản xuất phim ca nhạc hành động Điệp vụ hoa hồng. Những năm gần đây, Kim Ny Ngọc chủ yếu đi diễn ở các tỉnh, sân khấu hội chợ... Trang cá nhân của người này có hơn 1 triệu lượt theo dõi, đăng tải nhiều hình ảnh đời thường, đi diễn, du lịch.

Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ là 3 ngày trước. Dưới bức hình này, nhiều tài khoản mạng đang "tràn" vào trang cá nhân của cô và để lại bình luận tiêu cực.