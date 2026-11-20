Cảm xúc của ca sĩ Đông Hùng như thế nào khi là một trong những nghệ sĩ được mời biểu diễn tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”?

- Hùng cảm thấy rất vui và vinh dự khi được góp mặt trong một chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa như “Muôn sắc Việt Nam”. Được góp một phần tiếng hát của mình vào không gian nghệ thuật đặc biệt ấy là niềm tự hào và cũng là điều Hùng vô cùng trân trọng.

Ca sĩ Đông Hùng hẹn gặp khán giả tại sân khấu Mỹ Đình trong Chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Hùng hy vọng rằng, thông qua những tiết mục biểu diễn, mình có thể cùng các nghệ sĩ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa Việt Nam đến với đông đảo khán giả.

Ca sĩ có thể tiết lộ về màu sắc âm nhạc mà mình sẽ biểu diễn trong chương trình? Có điều gì khác biệt so với các chương trình khác mà ca sĩ từng biểu diễn?

- Trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, Hùng sẽ thể hiện ca khúc “Đường lên phía trước”, một ca khúc quen thuộc mà Hùng luôn dành nhiều tình cảm mỗi khi có dịp được cất lên trên sân khấu.

Ca sĩ Đông Hùng biểu diễn trong trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Hùng rất vui khi được cùng những người anh em của mình thể hiện “Tiếng ru cội nguồn” với một sự kết hợp khá đặc biệt.

Ca sĩ Đông Hùng đã chuẩn bị như thế nào để mang đến tiết mục ấn tượng dành tặng khán giả?

- Với bất kỳ sân khấu nào, Hùng luôn dành thời gian để nghiên cứu, tập luyện và tìm cách thể hiện phù hợp nhất. Với một chương trình mang chủ đề văn hóa như thế này, Hùng muốn mình phải hiểu được tinh thần và thông điệp mà tiết mục muốn truyền tải. Hùng hy vọng khi đứng trên sân khấu, khán giả sẽ cảm nhận được sự nghiêm túc và tình cảm mà mình gửi gắm trong phần trình diễn.

Đêm nhạc quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hướng về nét đẹp truyền thống. Khi đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ đi trước cũng như các nghệ sĩ trẻ, bạn cảm nhận thế nào về sự giao thoa thế hệ trong âm nhạc Việt?

- Đây là một điều rất đẹp. Mỗi thế hệ nghệ sĩ đều có một cách cảm nhận, thể hiện và kể câu chuyện âm nhạc của riêng mình. Những nghệ sĩ đi trước có vốn sống, trải nghiệm và chiều sâu nghề nghiệp mà thế hệ như Hùng luôn cần học hỏi.

Ca sĩ Đông Hùng lan tỏa văn hóa Việt trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, các nghệ sĩ trẻ lại có sự năng động, những góc nhìn và cách tiếp cận mới. Với Hùng, âm nhạc không có khoảng cách thế hệ nếu chúng ta cùng có sự tôn trọng và tình yêu dành cho những giá trị chung.

Theo ca sĩ, nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện nay có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn, phát triển, lan tỏa văn hóa của đất nước, đặc biệt là văn hóa truyền thống dân tộc đến với công chúng trong nước và quốc tế?

- Hùng nghĩ nghệ sĩ trẻ có một vai trò rất quan trọng, bởi những bạn ấy có lợi thế về sự sáng tạo, khả năng tiếp cận công chúng và những phương thức truyền thông mới. Chúng ta hoàn toàn có thể làm mới cách thể hiện, đưa những chất liệu dân gian, lịch sử, văn hóa vào âm nhạc đương đại, miễn là hiểu đúng và giữ được tinh thần cốt lõi.

Ca sĩ mong muốn khán giả ghi nhận sự chân thành trong âm nhạc, cùng lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt. Ảnh: NVCC

Hùng tin rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ không chỉ tự hào về văn hóa dân tộc, mà còn chủ động tìm hiểu, sáng tạo và kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của chính mình.

Là ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến bởi tài năng, cá tính âm nhạc riêng biệt, Đông Hùng có thể chia sẻ về hướng đi của mình trong thời gian tới?

Hùng không muốn tự giới hạn bản thân trong một dòng nhạc hay một hình ảnh nhất định. Có thể là những ca khúc giàu cảm xúc, cũng có thể là những sản phẩm mang màu sắc khác.

Ca sĩ mong muốn khán giả ghi nhận sự chân thành trong âm nhạc, cùng lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt. Ảnh: NVCC

Nhưng dù thử nghiệm ở màu sắc nào, Hùng vẫn muốn giữ lại điều quan trọng nhất, đó là sự chân thành trong âm nhạc. Hùng mong khán giả sẽ tiếp tục nhìn thấy những khía cạnh mới của Đông Hùng, nhưng vẫn sẽ ghi nhận một người luôn nghiêm túc với nghề.