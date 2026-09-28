Ca sĩ Đoan Trang đưa con gái đi thưởng thức nghệ thuật đương đại, vẻ ngoại phổng phao của ái nữ gây chú ý

Mới đây, ca sĩ Đoan Trang cùng ông xã và con gái - bé Sol xuất hiện tại chương trình nghệ thuật đương đại ở TP.HCM. Sự xuất hiện của gia đình nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là diện mạo ngày càng phổng phao, xinh xắn của ái nữ.

Ca sĩ Đoan Trang đưa con gái đến thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật đương đại.

Sol tên thật là Angelina Wicklund, sinh năm 2014, là con gái của Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển. Ở tuổi 12, cô bé gây ấn tượng với vẻ ngoài cao ráo, gương mặt xinh đẹp và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi của Sol so với những năm trước.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, con gái Đoan Trang còn được biết đến với nhiều năng khiếu nghệ thuật cùng khả năng ngôn ngữ đáng nể. Từ nhỏ, Sol đã được mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó phát triển khả năng cảm thụ và bộc lộ cá tính riêng.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, con gái Đoan Trang còn được biết đến với nhiều năng khiếu nghệ thuật cùng khả năng ngôn ngữ đáng nể.

Đoan Trang từng chia sẻ cô không lựa chọn cách nuôi dạy con theo hướng áp đặt hay giáo điều. Thay vào đó, nữ ca sĩ thường trò chuyện với con bằng những câu chuyện đời thường, từ đó cùng Sol suy ngẫm về các vấn đề trong cuộc sống. Hai mẹ con cũng từng thực hiện podcast, ghi lại những cuộc trò chuyện nhỏ và những góc nhìn riêng của cả hai.

Chính vì vậy, việc Đoan Trang đưa con gái đến thưởng thức nghệ thuật đương đại không đơn thuần là một buổi đi chơi của gia đình. Đây còn là cách nữ ca sĩ giúp Sol có thêm trải nghiệm, quan sát và cảm nhận nghệ thuật bằng góc nhìn của riêng mình. Với Đoan Trang, những trải nghiệm như vậy có thể trở thành chất liệu để con hiểu hơn về thế giới xung quanh, đồng thời nuôi dưỡng sự tò mò và khả năng sáng tạo.

Ở tuổi 12, Sol đang dần bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Bên cạnh vẻ ngoài ngày càng phổng phao, cô bé còn khiến khán giả chú ý bởi môi trường phát triển đa dạng mà Đoan Trang xây dựng cho con. Không quá đặt nặng thành tích, nữ ca sĩ chọn đồng hành cùng con qua những câu chuyện, trải nghiệm và cuộc trò chuyện đời thường.

Không quá đặt nặng thành tích, Đoan Trang chọn đồng hành cùng con qua những câu chuyện, trải nghiệm và cuộc trò chuyện đời thường.

Từ những khoảnh khắc cùng nhau thưởng thức nghệ thuật đến những cuộc trò chuyện được ghi lại trong podcast, mối quan hệ giữa Đoan Trang và con gái cho thấy một cách đồng hành khá đặc biệt, đó chính là để con được nhìn thấy nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và từng bước hình thành thế giới quan của riêng mình.