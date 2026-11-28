Vừa thử sức, vừa là cơ hội

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đến với anh ở thời điểm nào trong hành trình làm nghề?

"Anh trai vượt ngàn chông gai" đến đúng giai đoạn tôi cảm giác mình đã trưởng thành về chuyên môn, đồng thời cũng là thời điểm tôi cần một điểm tựa để bùng nổ.

Đinh Mạnh Ninh tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Với tôi, đây vừa là một cuộc thử sức, vừa là cơ hội để tái định vị hình ảnh trước công chúng.

Tôi được thử sức với những điều mình chưa bao giờ làm, những điều mình thích nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Đây cũng là cơ hội để mang hình ảnh, sức ảnh hưởng của mình đến với nhiều bạn trẻ hơn.

Những người anh em trong chương trình mang đến cho anh điều gì?

Tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề phải thắng. Điều quan trọng là làm thế nào để tất cả mọi người đều có thể mang những ưu điểm, thế mạnh nhất của mình lên sân khấu.

Những người anh em trong chương trình mang đến cho tôi nhiều bất ngờ, từ khả năng chuyên môn, thế mạnh trên sân khấu đến tính cách riêng. Có nhiều người bạn trước đây tôi chỉ biết qua màn ảnh nhỏ hoặc các chương trình trên truyền thông đại chúng.

Bây giờ, tôi có cơ hội tiếp xúc gần với họ hơn và nhận ra mỗi người đều có bản sắc, những nét đẹp rất đáng trân trọng. Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội quen biết 32 anh em trong chương trình.

Đứng cạnh những nghệ sĩ trẻ hơn mình cả một thế hệ, anh nhìn thấy ở họ điều gì?

Trong chương trình, tôi được gặp gỡ và làm quen với rất nhiều nghệ sĩ trẻ, có những bạn kém tôi hơn chục tuổi.

Nhưng đây là cơ hội để tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết mà rất lâu rồi bản thân không còn cảm nhận rõ như vậy. Khi đứng cạnh những người trẻ, tôi không nghĩ rằng đây là thế hệ sau mình mà nhìn nhận họ như những người đứng cùng sân khấu. Tôi phải cố gắng mọi thứ để không bị lép vế về kỹ năng biểu diễn.

Các cụ có câu "gừng càng già càng cay". Người trẻ có thế mạnh của người trẻ, những người ở thế hệ trung niên như tôi cũng có thế mạnh và kinh nghiệm mà các bạn chưa có.

Tuy nhiên, những nghệ sĩ trẻ trong chương trình như Bùi Công Nam, Hà An Huy, Kay Trần... có những "cửa ngõ" thông tin tốt để nắm bắt xu thế thời đại.

Ngày trước, khi internet chưa phát triển, chúng tôi bị hạn chế về tài liệu và những nguồn tham khảo có giá trị, phải tự tìm kiếm. Bây giờ, các bạn có nhiều điều kiện hơn, có thể làm mới hình ảnh của mình theo hướng tiệm cận với thế giới.

Vẫn luôn là chính mình

Sau 4 tháng sống giữa hàng chục người anh em, trở về với nhịp sống thường ngày, thay đổi lớn nhất ở Đinh Mạnh Ninh là gì?

Đó là tôi có tâm thế làm việc bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào có thể. Đây là điều tôi cảm thấy mình thay đổi lớn nhất.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Có một điều dường như ai cũng nhìn thấy là so với thời kỳ huy hoàng của M4U, hình ảnh và thương hiệu Đinh Mạnh Ninh xuất hiện dày hơn trên các nền tảng mạng xã hội và nhãn hàng?

Tôi không nghĩ đây là một mâu thuẫn khi bản thân không có một chiến lược rõ ràng để đẩy mạnh hình ảnh đến với công chúng.

Tôi vẫn đùa với anh em rằng M4U là nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhưng nghèo nhất so với mức độ nổi tiếng đó. Đến bây giờ, tôi vẫn coi đó là quá khứ huy hoàng đã qua.

Với tôi, đó là dấu mốc của tuổi trẻ. Bây giờ, tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục làm như vậy. Thay vào đó, mình phải rút ra kinh nghiệm để tiếp tục làm nghề, đồng thời việc mang hình ảnh của mình đến với công chúng phải song hành với nhau.

Chính vì vậy, tôi đã xây dựng cho mình một ê kíp có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc lên ý tưởng, lên kế hoạch cho những ý tưởng xuất hiện trong đầu.

20 năm bền bỉ cống hiến, nhưng chỉ sau vài tuần gameshow lại mang đến một tệp khán giả mới rất lớn. Điều đó có làm anh thay đổi cách nhìn về con đường mình đã chọn không?

Giờ là thời của những chương trình truyền hình thực tế, gameshow. Việc "Anh trai vượt ngàn chông gai" mang lại cho tôi tệp khán giả mới rất lớn là điều tôi từng mong muốn.

Tôi rất vui, nhưng điều đó không làm thay đổi cách nhìn của tôi về con đường mình đã chọn. Tôi vẫn luôn là mình, đi theo con đường đã lựa chọn. Tuy nhiên, khi đã có nhiều khán giả mới quan tâm, chú ý đến mình hơn, tôi cần thay đổi trong cách làm truyền thông cũng như tần suất làm mới bản thân trong âm nhạc.

Hạnh phúc với những gì đang có

Khán giả đến với anh qua âm nhạc và khán giả đến với anh qua chương trình có thể kỳ vọng ở anh những điều khác nhau. Anh có cảm thấy áp lực không?

Theo tôi, khán giả đến với mình qua âm nhạc suốt những năm vừa qua và khán giả đến với mình qua chương trình đều có một điểm chung, đó chính là cá tính của tôi trong âm nhạc và cách tôi đứng trên sân khấu.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Dù là khán giả đã theo dõi mình từ trước hay những người mới biết đến Đinh Mạnh Ninh đều có điểm chung, đó là mong muốn thấy tôi ở mỗi chương trình có màu sắc, phong cách khác nhau.

Thực ra, những khán giả yêu quý tôi từ trước đã nhận thấy điều này. Chỉ là trước đó điều kiện chưa đầy đủ để tôi thực hiện những gì mình muốn, chưa có cơ hội đứng trên những sân khấu có khả năng hỗ trợ mình thực hiện những phần trình diễn như vậy.

Khán giả mới đến với tôi, lý do lớn nhất có lẽ chính là giọng hát. Đó cũng là điểm chung giữa khán giả cũ và mới. Tôi không nghĩ hai tệp khán giả này có kỳ vọng khác nhau.

Việc thay đổi bản thân nhưng vẫn giữ bản sắc với tôi không phải là mâu thuẫn. Đinh Mạnh Ninh vẫn là Đinh Mạnh Ninh, vẫn là giọng hát ấy. Có chăng, việc thay đổi bản thân giống như khoác một bộ cánh khác để lên sân khấu.

Làm mới bản thân luôn là yêu cầu đối với một nghệ sĩ trong suốt những năm tháng sự nghiệp. Tôi không còn giống Đinh Mạnh Ninh cách đây một tháng, một năm hay rất nhiều năm trước.

Nhưng đối với tôi, thay đổi bản thân giống như việc phát triển, hoàn thiện mình nhiều hơn, chứ không phải hôm qua phải khác hẳn hôm nay.

Hiện tại, điều anh cảm thấy hài lòng và tự hào nhất trong cuộc sống là gì?

Đó là khi tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có, đồng thời vẫn luôn có mục tiêu để cố gắng, rèn luyện bản thân. Ngoài ra, sự hài lòng còn có thêm gia đình.

Tôi từng chia sẻ sau khi biểu diễn ca khúc "Em tôi" trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" rằng: "Đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta có những điều tưởng chừng như là hiển nhiên và sẽ mãi mãi ở đấy. Như gia đình, nhưng khi thực sự đứng giữa nguy cơ mất đi người mình thân yêu, lúc đó chúng ta mới hiểu và trân trọng giá trị của hai chữ gia đình".

Sau khi làm chồng, làm cha, gia đình với tôi càng trở nên lớn hơn. Trước đó, tôi là một người tự lập, bươn chải trong công việc và cuộc sống xã hội từ sớm. Vì vậy, tôi có ý thức về việc làm nghề, tự lập và gánh vác, đỡ đần gia đình cùng bố mẹ.

Sau khi lập gia đình, có em bé, tôi cảm giác trách nhiệm này trở nên rõ ràng hơn. Tôi sẽ là một trụ cột trong gia đình để những người mình yêu thương nhất có thể dựa vào và yên tâm về mình.

Cảm ơn anh!

Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng được khán giả biết đến từ sớm qua các cuộc thi âm nhạc như: Giải Nhất Tuổi đời mênh mông 2005, giải Nhất Tiếng ca học đường 2008, giải Triển vọng Sao Mai điểm hẹn 2010. Ca sĩ từng được biết đến khi là thành viên nhóm nhạc M4U, nhóm nhạc nổi tiếng với các bản hit như "Xe đạp", "Tan biến"... Với vai trò solo, anh ghi dấu với các ca khúc như: "Mùa yêu đầu", "Bài ca tình yêu", "Hà Nội trà đá vỉa hè", "Dù chẳng phải anh", album "Con đường tôi", album "Make it together"…