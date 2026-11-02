Ca sĩ Đinh Hiền Anh trải lòng sau 3 năm: 'Tôi hiểu rằng mình đã không đi một mình'

Sau buổi họp báo ra mắt MV Áo dài người Việt tại Hà Nội tối 31/10, ca sĩ Đinh Hiền Anh có những chia sẻ đầy xúc động. Thay vì nói thêm về mức đầu tư hay kỳ vọng dành cho sản phẩm mới, nữ ca sĩ mở đầu bằng lời nhắn: “Gửi tất cả những người đã đến, đã chờ và thương Hiền Anh!”.

Với giọng ca quê Nghệ An, sự hiện diện của đồng nghiệp, bạn bè, người thân và khán giả là nguồn động viên quý giá trong lần trở lại với một dự án âm nhạc quy mô sau gần 3 năm.

“Khi buổi họp báo khép lại, điều đầu tiên Hiền Anh muốn làm, trước cả khi nói về bài hát, là gửi đến quý vị lời cảm ơn”, cô bày tỏ.

Ba năm chờ đợi và món quà dành tặng quê hương

Gần 3 năm kể từ bộ đôi album Dòng chảy miền thương nhớ và Lời ca đất nước, Đinh Hiền Anh mới giới thiệu một dự án được chuẩn bị công phu. Trong khoảng thời gian ấy, nữ ca sĩ nhiều lần tự hỏi mình sẽ mang điều gì đến với công chúng khi trở lại.

Câu trả lời cuối cùng là một tác phẩm dành tặng quê hương, lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam – trang phục mà cô gọi bằng hai chữ “tri kỷ”.

“Và nhìn thấy quý vị có mặt hôm nay, Hiền Anh hiểu rằng mình đã không đi một mình”, nữ ca sĩ chia sẻ trong lời cảm ơn sau sự kiện.

Áo dài người Việt do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận hòa âm, phối khí và đạo diễn Trần Xuân Chung phụ trách hình ảnh. Đinh Hiền Anh sở hữu bản quyền độc quyền ca khúc.

Với nữ ca sĩ, áo dài gắn với vẻ đẹp, khí chất và sức sống của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Lựa chọn đề tài này, cô mong gửi gắm tình yêu văn hóa truyền thống bằng âm nhạc, để khán giả thêm yêu một hình ảnh vốn thân thuộc trong đời sống.

Trong lời tri ân, Đinh Hiền Anh nhắc đến từng cộng sự đã giúp cô hiện thực hóa mong muốn ấy. Đó là Đông Thiên Đức với những câu hát về áo dài và quê hương; Đồng Quang Vinh với sự chăm chút cho từng lớp âm thanh; Trần Xuân Chung với cách kể chuyện bằng hình ảnh tiết chế, dành không gian cho âm nhạc.

Một điểm nhấn của dự án là bản phối được Đồng Quang Vinh gọi là “giao hưởng hóa dân tộc”. Tiếng đàn bầu, sáo trúc, đàn T’rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nguyệt hòa cùng violin, cello và bộ gỗ giao hưởng, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa các nhạc cụ truyền thống Việt Nam với dàn nhạc phương Tây.

Trên nền âm nhạc ấy, Đinh Hiền Anh thể hiện ca khúc bằng lối hát trữ tình mang âm hưởng dân gian, chú trọng sự rõ lời và những nét luyến láy mềm mại.

Khoảnh khắc nghẹn ngào và lời “chê” đặc biệt của NSND Thanh Hoa

MV được ghi hình tại khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự tham gia của Dàn nhạc Sức Sống Mới. Đạo diễn Trần Xuân Chung lựa chọn cách dàn dựng tối giản, hạn chế kỹ xảo để tập trung vào giọng hát, dàn nhạc và vẻ đẹp tà áo dài.

Đinh Hiền Anh cho biết trong quá trình thực hiện, có những phân đoạn âm nhạc khiến cô nghẹn ngào, không thể tiếp tục ngay. Ê-kíp đã kiên nhẫn tạm dừng ít phút để nữ ca sĩ lấy lại bình tĩnh.

“Sự thấu hiểu ấy, Hiền Anh sẽ nhớ mãi”, cô bày tỏ.

Những cảm xúc tự nhiên này sau đó được đạo diễn lựa chọn đưa vào MV, trở thành một phần trong câu chuyện mà ê-kíp muốn gửi tới người xem.

Tại buổi ra mắt, NSND Thanh Hoa cũng dành nhiều tình cảm cho học trò. Nữ nghệ sĩ cho biết cô trò đều có cá tính mạnh nên đôi lúc xảy ra những “va đập” khi làm việc. Tuy nhiên, điều bà luôn chú trọng là giúp Đinh Hiền Anh hát rõ lời, ngọt ngào và giữ được nét mềm mại của âm nhạc dân gian.

Nhận xét về sản phẩm mới, NSND Thanh Hoa hóm hỉnh: “Nếu để nói điểm chê thì chỉ có thể chê là tại sao lại hay thế”.

Khi biết Đinh Hiền Anh sở hữu bản quyền độc quyền ca khúc, bà còn bày tỏ mong muốn tác phẩm được phổ biến rộng rãi, nhất là tới người trẻ. Câu nói vui “Hiền Anh có kiện tôi vẫn cứ hát” của NSND Thanh Hoa trở thành một điểm nhấn trong buổi gặp gỡ.

Sau sự kiện, Đinh Hiền Anh dành lời cảm ơn tới các vị khách, đối tác, bạn bè đã đến chung vui, cùng những người gửi hoa và lời chúc từ xa. Cô cũng nhắc đến gia đình, những người luôn lặng lẽ động viên mỗi khi bản thân mệt mỏi hay hoài nghi, và báo chí, truyền thông đã góp phần đưa tác phẩm đến gần công chúng.

Đặc biệt, nữ ca sĩ dành lời tri ân cho khán giả đã yêu thương mình qua các sản phẩm mang âm hưởng dân gian. Với cô, niềm vui không chỉ nằm ở sự đón nhận hay những con số, mà còn ở việc biết tiếng hát của mình có thể mang đến cho người nghe những phút giây dịu lòng.

Khép lại lời cảm ơn, Đinh Hiền Anh gửi gắm một mong ước giản dị: khán giả yêu mến, thuộc ca khúc và qua đó thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

“Tà áo dài là của chung người Việt, và bài hát này cũng vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

MV Áo dài người Việt.