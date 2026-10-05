Ca sĩ Đăng Khôi nói về hôn nhân với Thủy Anh: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần có nhau là đủ'

Mới đây, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi và Thủy Anh cùng tham gia một sự kiện trao giải dành cho gia đình. Tại đây, cả hai được vinh danh ở hạng mục “Nhà mình có nhau”. Khoảnh khắc được xướng tên không chỉ mang đến niềm vui, niềm tự hào cho cặp đôi mà còn là dịp để họ nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó, cùng nhau vun đắp tổ ấm và vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi được vinh danh ở một hạng mục dành cho gia đình.

Cụ thể, chia sẻ tại sự kiện, Đăng Khôi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng một chương trình ý nghĩa. Nam ca sĩ cho biết, dù hoạt động nghệ thuật, anh trước hết vẫn là một người cha luôn mong muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Với Đăng Khôi, điều quan trọng không phải là xây dựng một tổ ấm hoàn hảo trong mắt người khác, mà là các thành viên luôn có mặt bên nhau, cùng sẻ chia và đồng hành trong cuộc sống.

“Vợ chồng Khôi rất vui khi được đồng hành cùng một sự kiện vô cùng ý nghĩa. Là một nghệ sĩ, nhưng trước hết Khôi vẫn là một người cha luôn mong muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Bởi với Khôi, gia đình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần luôn ở bên nhau và có nhau là đủ”, Đăng Khôi chia sẻ.

Đối với Đăng Khôi, gia đình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần luôn ở bên nhau và có nhau là đủ.

Tiếp lời chồng, Thủy Anh cho biết vợ chồng cô cảm thấy vinh dự, tự hào khi được trao giải “Nhà mình có nhau”. Theo cô, đây không chỉ là một thông điệp sâu sắc mà còn là mục tiêu lớn nhất mà gia đình luôn hướng đến. Nhìn lại hành trình bên nhau, Thủy Anh thừa nhận cả hai đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm vui, hạnh phúc đến những vất vả, sóng gió. Tuy nhiên, điều đáng quý nhất là sau tất cả, hai vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau bước tiếp, có sự đồng hành của bố mẹ và các con.

Đáng chú ý, Thủy Anh cũng dành sự trân trọng cho những gia đình cùng góp mặt tại đêm vinh danh. Cô cho rằng mỗi tổ ấm đều xứng đáng được ghi nhận bởi hành trình riêng, những nỗ lực riêng để giữ gìn tình thân và sự gắn kết giữa các thành viên.

Câu chuyện của Đăng Khôi và Thủy Anh cũng gợi nhắc đến một thực tế rằng, trong showbiz, nơi tình yêu và hôn nhân của nghệ sĩ thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý, việc gìn giữ hạnh phúc gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lịch trình làm việc bận rộn, áp lực từ sự nghiệp, khoảng cách khi một người thường xuyên vắng nhà hay những lời bàn luận từ công chúng đều có thể trở thành thử thách đối với đời sống riêng tư. Bởi vậy, phía sau hình ảnh hạnh phúc được chia sẻ trên mạng xã hội là những nỗ lực thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh trên sân khấu.

Mỗi cặp đôi có một cách vun vén tổ ấm khác nhau. Có người lựa chọn cùng nhau xuất hiện, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường để lan tỏa năng lượng tích cực. Có người lại chủ động giữ sự riêng tư, hạn chế để chuyện gia đình trở thành đề tài bàn tán. Dù lựa chọn cách nào, điều quan trọng vẫn là sự tôn trọng, thấu hiểu và trách nhiệm mà hai người dành cho nhau. Hạnh phúc không nhất thiết phải được chứng minh bằng những lời ngọt ngào hay hình ảnh lung linh trước công chúng mà đôi khi nằm ở việc sẵn sàng lắng nghe, nhường nhịn và cùng nhau giải quyết những vấn đề rất đỗi bình thường trong cuộc sống.

Với những cặp đôi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, giữ gìn hôn nhân còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa ánh đèn sân khấu và không gian riêng của gia đình. Sự nghiệp có thể mang đến danh tiếng, thành công và những cơ hội mới, nhưng một tổ ấm bền vững cần nhiều hơn thế, đó là thời gian, sự hiện diện và những lựa chọn ưu tiên dành cho người thân. Không phải lúc nào các thành viên cũng có thể ở cạnh nhau, nhưng việc luôn hướng về gia đình, chủ động sẻ chia trách nhiệm và không để những khác biệt trở thành khoảng cách là điều có ý nghĩa lâu dài.

Từ chia sẻ của Đăng Khôi và Thủy Anh, có thể thấy hạnh phúc gia đình không nằm ở việc hai người chưa từng trải qua sóng gió, mà ở cách họ cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn. Gần hai thập kỷ gắn bó không có nghĩa mọi thứ luôn êm đềm, nhưng việc vẫn lựa chọn nắm tay nhau sau nhiều thăng trầm chính là điều đáng trân trọng. Sau cùng, một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ không nhất thiết phải hoàn hảo trong mắt số đông. Chỉ cần những người trong cuộc vẫn muốn trở về bên nhau, cùng chăm sóc con cái, yêu thương cha mẹ và vun đắp mái ấm bằng những hành động thiết thực mỗi ngày, đó đã là một dạng hạnh phúc đáng quý.

Từ chia sẻ của Đăng Khôi và Thủy Anh, có thể thấy hạnh phúc gia đình không nằm ở việc hai người chưa từng trải qua sóng gió mà ở cách họ cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn