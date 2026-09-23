Ca sĩ Châu Gia Kiệt đình đám một thời tuổi 46 ra sao?

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Châu Gia Kiệt vừa hoàn thành chuyến lưu diễn tại tại Canada, Australia và Đài Loan (Trung Quốc) từ tháng 6 đến nay. Về TPHCM, anh tiếp tục góp mặt trong show Giai điệu thanh xuân 5.

Châu Gia Kiệt trung thành với dòng nhạc pop ballad và remix sôi động bởi đó là dòng nhạc giúp anh được khán giả yêu thương. Mỗi lần đi diễn, nam ca sĩ đều biểu diễn các bản hit Anh chàng đẹp trai, Vắng em trong đời... trong "chiếc áo" hòa âm mới, phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện tại.

Trước câu hỏi về cát-sê, anh cười cho biết: "Dù đi hát chủ yếu vì đam mê nhưng có lẽ nhờ phong độ ổn định mà cát-sê tôi nhận được ở mức khá cao".

Ca sĩ Châu Gia Kiệt.

Những ngày không đi diễn, Châu Gia Kiệt ở nhà tìm kiếm cảm hứng âm nhạc mới. Những bài anh phát hành gần đây như Bạn tri kỷ (sáng tác: Quốc Cường), Yêu em đến giây phút cuối cùng (sáng tác: Đặng Thanh Tuyền)... may mắn tạo được hiệu ứng tốt.

Nhạc phẩm Châu Gia Kiệt hài lòng nhất là Giấc mơ còn mãi song ca cùng giọng ca gạo cội Nhật Hào. Với nam ca sĩ, Nhật Hào là người thầy đã chỉ dạy anh từ thời mới đi hát, người mà anh học được nhiều điều hay và kinh nghiệm trong cuộc sống. Bài Giấc mơ còn mãi cũng là lời tri ân mà Châu Gia Kiệt gửi đến Nhật Hào.

Nam ca sĩ từng giành một số cúp pickleball.

Ngoài nghệ thuật, Châu Gia Kiệt vẫn quán xuyến công việc kinh doanh của gia đình. Với anh, kinh doanh hay nghệ thuật đều mang đến niềm vui, sự thú vị và những thử thách riêng.

Thời trẻ, là nghệ sĩ, Châu Gia Kiệt quen sống tự do, thoải mái, thường thức khuya dậy muộn nhưng từ khi tiếp quản công việc kinh doanh, anh điều chỉnh lối sống điều độ hơn. Khi hình thành nếp sống lành mạnh và kỷ luật, nam ca sĩ nhận ra những thay đổi tích cực bên trong mình.

Vài năm năm nay, Châu Gia Kiệt còn dành nhiều thời gian chơi pickleball. Mỗi tuần, anh chơi 4-5 buổi cùng bạn bè, đối tác là các nghệ sĩ, doanh nhân. Ít người biết, nam ca sĩ hiện đã "bỏ túi" hơn 10 chiếc cúp vô địch từ các giải đấu pickleball lớn nhỏ.

"Từ xưa đến giờ, tôi vẫn thường được khen trẻ và phong độ, bí quyết đều nằm ở thói quen chơi thể thao. Việc duy trì thói quen vận động rất có ích cho sức khỏe, tinh thần. Pickleball giúp tôi xả stress rất tốt và tăng cường thể lực ở tuổi trung niên", nam ca sĩ nói.

Châu Gia Kiệt trẻ trung ở tuổi U50.

Hiện, Châu Gia Kiệt hài lòng với cuộc sống, cân bằng thời gian dành cho công việc và gia đình. Những khoảnh khắc "cháy" hết mình trên sân khấu, được khán giả hát theo các ca khúc gắn liền với tên tuổi mình cũng là cách anh tận hưởng cuộc sống.

Sắp tới, anh sẽ phát hành những sản phẩm âm nhạc mới nhằm bắt nhịp xu hướng của giới trẻ hiện nay. Nam ca sĩ cũng có kế hoạch đi diễn trong và ngoài nước để phục vụ khán giả yêu mến mình.

Châu Gia Kiệt hát "Ai chung tình được mãi"

Ảnh: FBNV, NVCC