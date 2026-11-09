Ca sĩ Cao Thái Sơn khoe cuộc sống làm nông dân ở Mỹ, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng bình luận khen ngợi

Ca sĩ Cao Thái Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ clip làm "nông dân" trên đất Mỹ. Trong clip, nam ca sĩ nói: "Mời tất cả mọi người cùng Sơn đi hái rau tại Mỹ. Ở đây có một vườn rau cực kỳ xinh. Hôm nay, Sơn sẽ nấu những món ăn có liên quan đến rau húng. Trời ơi, nhìn vườn rau đã chưa, đúng là hành trình của anh nông dân đi hái rau này".

Ngay sau đó, giọng ca "Con đường mưa" tiếp tục khoe khu vườn đầy các loại cây ăn trái như bưởi và cam đang trĩu quả, cùng với ớt và cà chua bi cũng đơm trái sai xum xuê.

"Hành trình một anh nông dân giống như Sơn thì ngoài những lúc ca hát, mình lại thích trồng rau, hái rau ăn... Tuyệt vời lắm", Cao Thái Sơn nói.

Dù tự xưng là một nông dân chính hiệu, đoạn video vẫn vô tình hé lộ một góc cơ ngơi biệt thự vô cùng hoành tráng của anh, khiến đông đảo khán giả không khỏi ngỡ ngàng trầm trồ. Cư dân mạng liền bình luận: "Nông dân gì mà giàu dữ". Bên cạnh đó, nữ bầu show Liên Phạm - vợ cũ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - cũng để lại dòng bình luận với đúng 3 chữ: "Thích thế con".

Hình ảnh "làm nông dân" của Cao Thái Sơn tại Mỹ được nam ca sĩ đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Căn biệt thự của nam ca sĩ được khán giả chú ý.

Được biết, bầu show Liên Phạm và Cao Thái Sơn có quan hệ vô cùng thân thiết. Năm 2025, bà Liên Phạm về Việt Nam tổ chức sinh nhật, nam ca sĩ quê Hà Nội cũng có mặt.

Sinh năm 1985 tại Hà Nội, Cao Thái Sơn là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trẻ Việt Nam thập niên 2000s. Anh chính thức dấn thân vào con đường âm nhạc từ năm 17 tuổi, tuy nhiên tên tuổi phải thật sự bùng nổ và được đông đảo khán giả biết tới sau khi nhận giải tại Sao Mai điểm hẹn 2004.

Sau chương trình, anh có khoảng thời gian hoạt động dưới sự quản lý của ông bầu Hoàng Tuấn trước khi tách ra hoạt động độc lập. Giai đoạn cuối thập niên 2000 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Cao Thái Sơn khi anh liên tục phát hành các bản hit như Con đường mưa, Pha lê tím, Cầu vồng sau mưa... Những ca khúc này giúp anh gặt hái nhiều giải thưởng, trong đó có việc lọt top 10 ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2009.

Hiện tại, Cao Thái Sơn có cuộc sống bình yên bên con trai. Ảnh: FBNV