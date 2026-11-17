Poster công bố Anh Tú là ca sĩ biểu diễn tại Concert "Muôn sắc Việt Nam"

Cảm xúc của Anh Tú như thế nào khi là một trong những nghệ sĩ được mời biểu diễn tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện?

- Đối với Tú, đây là một niềm vinh dự và cũng là cơ hội rất đặc biệt. Tú cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, nhất là khi chương trình hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đất nước.

Tú nghĩ rằng, việc lựa chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Tú càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy. Tú luôn tin rằng âm nhạc có sức mạnh kết nối con người, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vì vậy, Tú hy vọng phần trình diễn của mình sẽ góp thêm một tiếng nói vào bức tranh văn hóa đa dạng của chương trình, đồng thời truyền tải tình yêu và niềm tự hào về bản sắc Việt Nam đến khán giả.

Anh Tú là nghệ sĩ tham gia rất nhiều chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: NVCC

Anh Tú có thể tiết lộ về ca khúc mà mình sẽ thể hiện trong chương trình? Và bạn muốn lan tỏa điều gì đến với khán giả thông qua tiết mục của mình?

- Trong chương trình lần này, Tú sẽ thể hiện ca khúc “Người là Hồ Chí Minh” - một sáng tác có ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình âm nhạc của Tú, bên cạnh một ca khúc mới được trình diễn cùng các anh chị em nghệ sĩ.

Với “Người là Hồ Chí Minh”, Tú mong muốn tiếp tục lan tỏa tình yêu, niềm kính trọng và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua góc nhìn âm nhạc của một người trẻ. “Người là Hồ Chí Minh” là ca khúc Tú viết bằng tình cảm kính yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Khi sáng tác, Tú mong muốn kể về Bác từ một góc nhìn gần gũi hơn với thế hệ trẻ, không chỉ khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ kiệt xuất mà còn gợi nhắc về hành trình của một người thanh niên Việt Nam mang trong mình lý tưởng lớn, với khát vọng tìm con đường giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Tú luôn tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Tú nghĩ rằng, lời dạy ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người nghệ sĩ về trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của mình. Nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc mang đến những cảm xúc hay giá trị giải trí, mà còn có khả năng định hướng thẩm mỹ, bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng lòng yêu nước và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển, người nghệ sĩ càng cần có bản lĩnh, có lập trường tư tưởng vững vàng, biết trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc và có trách nhiệm với những điều mình sáng tạo, truyền tải đến công chúng. Tú tin rằng, mỗi tác phẩm nghệ thuật chân chính, khi được xây dựng trên nền tảng của tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị nhân văn, đều có thể đóng góp tích cực vào đời sống tinh thần xã hội.

Tú hy vọng âm nhạc có thể giúp những câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn, để thế hệ hôm nay thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

Với Anh Tú, được hát các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước là niềm tự hào to lớn. Ảnh: NVCC

Anh Tú đã chuẩn bị như thế nào để mang đến tiết mục ấn tượng, giàu cảm xúc dành tặng khán giả?

- Với mỗi chương trình, Tú luôn dành sự chuẩn bị nghiêm túc, từ việc trau chuốt phần trình diễn, cảm xúc khi thể hiện ca khúc cho đến việc tìm hiểu tinh thần và thông điệp mà chương trình muốn truyền tải. Đặc biệt, với “Người là Hồ Chí Minh” - một sáng tác mang nhiều tình cảm và dấu ấn cá nhân, Tú muốn mỗi lần trình diễn đều phải giữ được sự chân thành, trang trọng và tinh thần mà mình gửi gắm trong ca khúc.

Bên cạnh đó, Tú cũng dành thời gian trao đổi, tập luyện cùng ê-kíp và các anh chị em nghệ sĩ để tiết mục kết hợp được chỉn chu, hài hòa. Tú hy vọng sự chuẩn bị của mình sẽ góp phần mang đến một phần trình diễn trọn vẹn, xứng đáng với tình cảm mà chương trình và khán giả dành cho các nghệ sĩ.

Anh Tú là ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích bởi giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn ấn tượng. Ảnh: NVCC

Concert có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có những nghệ sĩ gạo cội và những nghệ sĩ trẻ tài năng. Anh Tú đánh giá như thế nào về sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”?

- Tú nghĩ rằng sự giao thoa giữa các thế hệ là một điều rất đẹp và cần thiết đối với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Các nghệ sĩ đi trước có vốn sống, kinh nghiệm nghề nghiệp và những giá trị nghệ thuật đã được bồi đắp qua nhiều năm. Trong khi đó, thế hệ nghệ sĩ trẻ có cách tiếp cận mới, tư duy sáng tạo và khả năng đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng hiện đại, đặc biệt là thế hệ khán giả trẻ.

Được đứng chung sân khấu với các cô chú, anh chị và những nghệ sĩ cùng thế hệ, Tú có cơ hội học hỏi rất nhiều. Nhưng hơn cả, Tú nghĩ đây là sự tiếp nối: mỗi thế hệ có thể có cách biểu đạt khác nhau, nhưng vẫn cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho âm nhạc và những giá trị văn hóa dân tộc. Điều quan trọng không phải là thế hệ sau phải làm giống thế hệ trước, mà là biết trân trọng nền tảng đã có, tiếp thu những giá trị tốt đẹp và sáng tạo bằng tiếng nói của thời đại mình.

Theo Anh Tú, nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện nay có vai trò như thế nào trong việc giữ gìn, phát triểnvăn hóa dân tộc, đặc biệt là lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến với bạn bè quốc tế?

- Tú nghĩ rằng nghệ sĩ trẻ có một vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa dân tộc. Chúng ta không chỉ là những người tiếp nhận các giá trị được trao truyền từ thế hệ trước, mà còn có trách nhiệm tiếp tục làm giàu những giá trị ấy bằng tư duy và ngôn ngữ sáng tạo của thời đại mình.

Trong bối cảnh hội nhập, bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ mọi thứ đứng yên trong quá khứ. Điều quan trọng là phải hiểu, trân trọng cội nguồn và tìm ra những cách thể hiện mới để văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, đặc biệt là có thể chạm đến thế hệ trẻ.

Với âm nhạc, đó có thể là những sáng tác mang tinh thần dân tộc, những chất liệu văn hóa Việt được đưa vào tác phẩm đương đại hay cách người nghệ sĩ kể câu chuyện về quê hương, đất nước bằng chính tiếng nói nghệ thuật của mình.

Vừa qua, Tú có dịp sang Nhật Bản biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt và giới thiệu một sáng tác mới mang tên “Đồng bào”. Đây là ca khúc được viết như lời nhắn gửi từ những người ở quê nhà đến những người con đang sinh sống, học tập và làm việc nơi phương xa. Điều mà Tú muốn gửi gắm không phải là mong đợi mọi người trở về với thành công hay những điều lớn lao, mà đơn giản là mong mỗi người luôn bình an, khỏe mạnh và có ngày được trở về quê hương, sum họp cùng gia đình, người thân. Khi trình diễn ca khúc này tại Nhật Bản, Tú cảm nhận rất rõ sức mạnh kết nối của âm nhạc và tình cảm sâu nặng mà những người con xa xứ dành cho quê hương. Đó thực sự là một chuyến đi nhiều ý nghĩa đối với Tú.

Bên cạnh đó, việc được tham gia live concert của chương trình “Anh Trai Say Hi” tại Las Vegas cũng là một kỷ niệm khó quên. Tú cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong một hoạt động đưa âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế. Tú nghĩ rằng, đây là những bước đi ban đầu rất đáng quý, góp phần mở ra cơ hội để công nghiệp văn hóa Việt Nam từng bước tiếp cận và chinh phục những thị trường bên ngoài.

Tú tin rằng mỗi nghệ sĩ trẻ, bằng tài năng, sự nghiêm túc và trách nhiệm trong hoạt động nghệ thuật, đều có thể đóng góp vào sự phát triể văn hóa của đất nước. Chúng ta cần tự tin hội nhập, tiếp thu tinh hoa thế giới nhưng không hòa tan, bởi bản sắc dân tộc chính là nền tảng để văn hóa Việt Nam có tiếng nói riêng và tạo được dấu ấn trên trường quốc tế.

Một Anh Tú tràn đầy năng lượng trên sân khấu. Ảnh: NVCC

Là ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến bởi giọng hát nội lực và khả năng sáng tác những bài hát hay, cảm xúc về tình yêu quê hương, đất nước. Anh Tú có thể chia sẻ về hướng đi của mình trong thời gian tới? Liệu sẽ có những ca khúc mới do chính Anh Tú sáng tác nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước?

- Trong thời gian tới, Tú vẫn sẽ kiên định với con đường âm nhạc mà mình đang theo đuổi, đặc biệt là dòng nhạc Power Ballad - thể loại đã gắn liền với màu sắc âm nhạc và giúp Tú đến gần hơn với khán giả. Tú mong muốn tiếp tục ra mắt những sản phẩm chất lượng, những ca khúc giàu cảm xúc, khai thác thế mạnh trong giọng hát cũng như khả năng sáng tác của mình, qua đó từng bước xây dựng dấu ấn riêng và định hình rõ nét hơn tên tuổi Anh Tú trong lòng công chúng.

Song song với hành trình nghệ thuật cá nhân, Tú cũng luôn ý thức mình là một công dân trẻ và mong muốn được đóng góp cho đất nước bằng chính khả năng của mình. Vì vậy, khi có cơ hội tham gia các chương trình chính luận, nghệ thuật phục vụ những ngày lễ lớn hay các sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa của đất nước, Tú luôn đón nhận với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết. Với Tú, đó vừa là niềm vinh dự, vừa là cách để một người nghệ sĩ thực hiện trách nhiệm công dân của mình.

Và chắc chắn, trong thời gian tới, Tú vẫn sẽ tiếp tục có những sáng tác mới dành cho các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, hoặc viết về vẻ đẹp, con người và bản sắc của từng vùng miền, địa phương. Tú nghĩ rằng mỗi vùng đất đều có những câu chuyện, những giá trị rất riêng và âm nhạc là một cách tuyệt vời để lưu giữ, lan tỏa những điều ấy. Tú mong mình có thể phát triển song song cả hai hành trình: tiếp tục mang đến những ca khúc tình yêu đúng với sở trường và cá tính âm nhạc của mình, đồng thời đóng góp tiếng hát, sáng tác vào những sự kiện chung của đất nước khi có cơ hội.

Cảm ơn Anh Tú về cuộc trò chuyện này!