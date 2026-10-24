Ca sĩ Anh Tú biểu diễn tại Festival Trái Tim Việt Nam 2026 ở Nhật Bản

Ca sĩ Anh Tú biểu diễn tại chương trình

Lễ khai mạc đã diễn ra vào sáng 24.10, với những tiết mục biểu diễn của các ca sĩ Anh Tú, LyLy, Trịnh Thăng Bình và nhiều nghệ sĩ khác, góp phần tạo nên không khí sôi động, mang đến những khoảnh khắc giao lưu âm nhạc đáng nhớ cho khán giả.

Festival Trái Tim Việt Nam 2026 không chỉ là dịp thưởng thức các chương trình nghệ thuật mà còn mở ra không gian giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông qua âm nhạc và các hoạt động văn hóa, sự kiện góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, gìn giữ bản sắc dân tộc và tăng cường sự gắn kết giữa người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Với chủ đề “Kỷ nguyên Vươn Mình”, chương trình mang thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập.

Sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam cũng góp phần đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời tạo cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế.

Ca sĩ Anh Tú và ca sĩ Trịnh Thăng Bình chụp hình lưu niệm với đại biểu khách mời

Festival diễn ra trong hai ngày 24 và 25.10 tại Osaka, Nhật Bản cũng là dịp để cộng đồng người Việt cùng gặp gỡ, chia sẻ và hướng về quê hương thông qua những hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa.