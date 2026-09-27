Ca sĩ '4 đời chồng' Jennifer Lopez váy ren xuyên thấu khoe dáng bốc lửa ở tuổi U60

Theo Dailymail, Jennifer Lopez vừa gây chú ý khi mặc bộ váy ren xuyên thấu lộ nội y khi tới dự tiệc sau show diễn của Dolce & Gabbana ở Tuần lễ thời trang Milan, Ý vào tối 26/9.

Jennifer Lopez trong bộ đồ ren xuyên thấu. Ảnh: Shutterstock

Giọng ca 57 tuổi trông vô cùng cuốn hút tại buổi dạ tiệc khi khoác lên mình chiếc váy ren xuyên thấu "đốt mắt" người nhìn khi lộ rõ nội y và đường cong quyến rũ. Jennifer Lopez sử dụng một chiếc áo khoác lông màu đen khoác hờ hững bên ngoài để che đi phần ngực.

Bà mẹ hai con hoàn thiện diện mạo với đôi giày cao gót quai mảnh thanh thoát kết hợp cùng dây chuyền và khuyên tai đồng điệu tạo điểm nhấn.

Jennifer Lopez lâu nay hiếm khi mắc lỗi thời trang và luôn xuất hiện ở sự kiện với những bộ cánh lộng lẫy nhưng lần này cô đã lột xác với phong cách mới đầy táo bạo và lấn át hoàn toàn các ngôi sao dự sự kiện.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên có mối quan hệ thân thiết và hợp tác lâu năm với Dolce & Gabbana nên hầu như không vắng mặt ở bất cứ sự kiện nào của nhà mốt này. Trước đó, giọng ca sinh năm 1969 thậm chí còn catwalk trong bộ đầm lộng lẫy cúp ngực của Dolce & Gabbana với tư cách nghệ sĩ khách mời.

Chủ nhân bản hit On The Floor vừa ký hợp đồng trị giá 20 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng) với Dolce & Gabbana, đồng thời lên kế hoạch cho tour diễn thế giới, đóng phim và quảng bá các dự án điện ảnh.

Tờ Dailymail cho biết bà mẹ hai con sẽ trở thành gương mặt đại diện mới của Dolce & Gabbana, đồng thời đang chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn thế giới vào năm tới.

Jennifer Lopez diện đồ D&G dự sự kiện. Ảnh: IGNV

Jennifer Lopez sinh năm 1969, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Mỹ. Cô đặc biệt gây dấu ấn với phong cách thời trang sexy cùng những vũ điệu nóng bỏng trên sân khấu. Dù sự nghiệp rực rỡ nhưng Jennifer Lopez có đời tư trắc trở. Cô đã trải qua 4 đời chồng, có 1 cặp song sinh và hiện đang độc thân.

Jennifer Lopez mặc gợi cảm tới xem show Dolce & Gabbana:

'For her, working is better than staying at home eating takeout from Nobu alone in front of the TV. She would rather wake up at 5am and put in a 14-hour day and never complain,' said the source. 'But one day she may wake up completely exhausted.'