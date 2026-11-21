Theo Page Six, mặc váy haute couture xuyên thấu của Dolce & Gabbana tại buổi công chiếu The JLo Show ở Los Angeles, Mỹ mới đây nữ ca sĩ 57 tuổi đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Jennifer Lopez với bộ trang sức kim cương lớn. Ảnh: Film Magic

Chiếc váy 2 dây bằng ren xuyên thấu hoàn toàn nổi bật với phần cổ khoét sâu và chân váy thướt tha giúp nữ diễn viên khoe trọn đường cong và vóc dáng hoàn hảo. Trên thảm đỏ, cô khoác ngoài một chiếc áo choàng chất liệu satin viền lông chồn nhưng tâm điểm thực sự của bộ trang phục lại nằm ở bộ trang sức.

Nữ ca sĩ tỏa sáng lấp lánh với chiếc vòng cổ Alta Gioielleria Sicilia cực lớn của Dolce & Gabbana, nổi bật với mặt dây chuyền kim cương vàng nặng tới 100,1 carat. Viên đá hình quả lê này còn được bao quanh bởi những viên đá cắt hình chữ nhật và cắt tròn vô cùng ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó, Jennifer Lopez còn chọn đôi hoa tai đồng bộ, mỗi bên cũng được đính những viên kim cương vàng cỡ lớn cùng phong cách.

Nữ diễn viên còn đeo hai chiếc nhẫn bản lớn và điểm xuyết trang sức cho búi tóc bằng một chiếc kẹp hoa lấp lánh. Toàn bộ tạo hình từ đầu đến chân Jennifer Lopez được lấy nguyên bản từ sàn diễn bộ sưu tập Alta Moda 2026 của Dolce & Gabbana diễn ra tại Taormina, Ý hồi tháng 7.

Jennifer Lopez luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn.

Khi đó Jennifer Lopez tới sự kiện và ngồi ở hàng ghế đầu trong chiếc váy vàng đính đá toàn thân gợi nhớ đến bức họa Woman in Gold của danh họa Klimt và sau đó thay sang chiếc đầm lệch vai màu vàng rực rỡ cùng nhiều kim cương. Ngoài ra, cô còn biểu diễn tại bữa tiệc bế mạc của thương hiệu trong loạt thiết kế bodysuit thời trang cao cấp.

Jennifer Lopez nổi tiếng vì độ "chịu chơi" cho trang phục trên sân khấu lẫn trang phục mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Các bộ cánh thường thuộc các thương hiệu thời trang cao cấp được nữ ca sĩ kết hợp với trang sức đắt tiền luôn khiến Jennifer Lopez nổi bật tại sự kiện.

Jennifer Lopez khoe trang sức khủng (Nguồn: Page Six)