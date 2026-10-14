Cá sấu thản nhiên đi bộ ngang qua bãi biển đầy người

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Trong khi hàng chục du khách đang thư giãn, tắm nắng và bơi lội ở Cabo San Juan, một con cá sấu bất ngờ xuất hiện trên bãi biển và bắt đầu thong thả đi dọc bờ biển. Con vật đang ở trong môi trường sống tự nhiên của nó - nên chính các du khách mới là người phải tránh đường cho nó, tạo nên khoảnh khắc thú vị nổi tiếng trên mạng.

Con bò sát tiến đến gần mọi người chỉ vài mét mà không tấn công hay thể hiện hành vi hung hăng nào. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó đã tạo ra căng thẳng giữa những người đang tắm, khiến họ lùi lại để quan sát chuyển động của nó từ một khoảng cách an toàn.

Trước nguy cơ ai đó có thể tiếp cận, quay phim từ cự ly gần hoặc khiêu khích con cá sấu, các nhân viên kiểm lâm và cảnh sát đã kích hoạt quy trình phòng ngừa. Chỉ thị là tạm thời di dời tất cả du khách khỏi khu vực trong khi con cá sấu tiếp tục di chuyển.

Biện pháp này cho phép dọn sạch bờ biển, đảm bảo an toàn cho du khách và bảo vệ động vật. Trong vài phút, con bò sát đi lang thang dọc bãi biển giữa ban ngày trước khi xuống biển và biến mất dưới những con sóng.

Mặc dù sự việc gây ra nỗi sợ hãi và bất ngờ, nhưng người dân đã tuân theo khuyến cáo của chính quyền và giữ bình tĩnh. Nhờ phản ứng này, sự xuất hiện bất ngờ đã kết thúc mà không có vụ tấn công, thương tích nào cho bất kỳ ai, hoặc gây hại cho con vật.

Giới chức trách giải thích rằng con vật này là con của một con cái sống trong khu bảo tồn thiên nhiên này. Do đó, sự hiện diện của nó là một phần của sự vận động trong hệ sinh thái được bảo vệ , nơi nhiều loài di chuyển tự do trên các bãi biển, rừng, đầm phá và các khu vực gần biển.

Vụ việc này là lời nhắc nhở rằng Cabo San Juan , ngoài việc là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong Vườn quốc gia Tayrona , còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Sự hiện diện của con người trong những khu vực này đòi hỏi phải giữ khoảng cách an toàn, tuân theo hướng dẫn của kiểm lâm viên và tránh mọi hành động có thể làm xáo trộn đời sống động vật.