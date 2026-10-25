Cá rô phi Việt Nam tăng tốc xuất khẩu, Brazil dẫn đầu

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cá rô phi đang dần trở thành mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng của thủy sản Việt Nam. Đáng chú ý, thị trường tiêu thụ không chỉ tập trung ở các điểm đến truyền thống mà còn mở rộng sang nhiều quốc gia và khu vực.

Cá rô phi Việt Nam xuất hiện trong món sushi. Ảnh: VCF

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Brazil là thị trường nhập khẩu cá rô phi Việt Nam lớn nhất, với kim ngạch đạt 48 triệu USD, tăng 6.925% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng đột biến này đưa Brazil trở thành động lực chính của ngành hàng, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đứng thứ hai là Mỹ, với 25 triệu USD, giảm 42% so với cùng kỳ. Diễn biến trái chiều giữa hai thị trường cho thấy xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đang chịu tác động khác nhau tùy nhu cầu và điều kiện cạnh tranh tại từng quốc gia.

Tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út là điểm đến đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang thị trường này đạt 10 triệu USD trong 9 tháng, tăng 50%. Riêng tháng 9, giá trị xuất khẩu đạt 3 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Bản đang mở ra hướng phát triển mới cho cá rô phi Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc sản phẩm giá trị gia tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 2 triệu USD, tăng 74%.

Đáng chú ý, cá rô phi phi lê Việt Nam đã được đưa vào chuỗi nhà hàng phục vụ sushi và sashimi tại Nhật Bản. Đây là phân khúc đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc, tạo cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngoài các thị trường trên, xuất khẩu cá rô phi sang các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đạt 6 triệu USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 50%. Tại EU, kim ngạch đạt 4 triệu USD, tăng 7%, trong đó Bỉ là thị trường đóng góp đáng kể vào tăng trưởng.

Một số điểm đến khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Theo thông tin VASEP được VietnamPlus dẫn lại, trong những tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tăng mạnh tại Cộng hòa Dominica, Hà Lan, khu vực Trung Đông và ASEAN. Những diễn biến này cho thấy dư địa mở rộng thị trường vẫn còn, dù kết quả giữa các điểm đến không đồng đều.

Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 99 triệu USD, tăng hơn 140% so với năm trước. Đà tăng trưởng trong năm 2026 mở ra cơ hội phát triển ngành hàng, nhưng sự phụ thuộc vào một số thị trường và mức giảm xuất khẩu sang Mỹ cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa đầu ra.