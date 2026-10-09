Cà phê Việt 'phủ sóng' Philippines, tạo sốt ở Trung Quốc, đến nhạc Việt cũng 'gây nghiện' xứ tỷ dân

Cà phê Việt Nam đang tạo dấu ấn theo cách khá đặc biệt tại một số thị trường châu Á. Tại Philippines, những quán cà phê mang phong cách Việt xuất hiện ngày càng nhiều, trong khi ở Trung Quốc, cà phê phin và nhạc Việt cùng trở thành chất liệu cho các video trên mạng xã hội. Từ một thức uống quen thuộc, cà phê Việt đang được nhìn nhận như một phần của trải nghiệm và văn hóa Việt Nam.

LÀN SÓNG CÀ PHÊ VIỆT GÂY SỐT TẠI PHILIPPINES

Sự xuất hiện của nhiều quán cà phê mang phong cách Việt Nam tại Philippines thời gian gần đây đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng nước này. Từ những cửa hàng quy mô nhỏ, phục vụ cà phê đậm vị đến các mô hình được đầu tư về không gian, phong cách Việt Nam đang dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Philippines.

Tiệm cà phê Việt Nam tại Philippines

Trên mạng xã hội, một người dùng đặt câu hỏi: “Tại sao lại có quá nhiều quán cà phê kiểu Việt Nam mở ở Philippines? Tại sao không sáng tạo và xây dựng một bản sắc riêng của người Philippines?”

Một bộ phận cho rằng Philippines cần khai thác tốt hơn nguồn nguyên liệu, khẩu vị và văn hóa bản địa để xây dựng thương hiệu cà phê riêng. Trong khi đó, không ít người nhìn nhận sự phổ biến của cà phê Việt Nam đơn giản là kết quả của nhu cầu thị trường.

“Không phải cà phê Philippines có bản sắc yếu, mà là cà phê Việt Nam có bản sắc đặc biệt mạnh”, một cư dân mạng nhận xét.

Theo một người dùng khác, trong bối cảnh văn hóa cà phê toàn cầu ngày càng có xu hướng tương đồng, cà phê Việt Nam vẫn tạo được nhận diện riêng. Người này cho rằng chỉ cần nhìn một số không gian được thiết kế theo phong cách đặc trưng, người ta đã có thể liên tưởng đến Việt Nam.

Một bình luận khác chỉ ra ba yếu tố khiến cà phê Việt Nam khác biệt: sử dụng hạt robusta, có nhiều cách chế biến và thưởng thức như cà phê nâu, cà phê trắng, cà phê trứng, đồng thời sở hữu một văn hóa cà phê phát triển mạnh.

“Tôi nghĩ cà phê Việt Nam thực sự rất khác biệt. Thứ nhất, họ sử dụng hạt robusta. Thứ hai, họ có cà phê nâu, cà phê trắng, thậm chí cả cà phê trứng. Thứ ba là sự vươn lên của Việt Nam nói chung”, người này viết.

Theo nhiều bình luận, một trong những nguyên nhân khiến cà phê Việt Nam được đón nhận tại Philippines là trải nghiệm của du khách sau những chuyến đi Việt Nam.

Với nhiều người Philippines, văn hóa cà phê Việt Nam không chỉ nằm ở hương vị mà còn thể hiện qua cách thức thưởng thức. Cà phê xuất hiện từ những quán nhỏ, hàng vỉa hè đến các cửa hàng hiện đại, gắn với nhiều hoạt động thường ngày như gặp gỡ, trò chuyện hay thư giãn.

Một người dùng Philippines cho biết gia đình mình thường xuyên sử dụng cà phê Việt Nam. “Tất cả cà phê mà gia đình tôi uống đều là cà phê Việt. Thật sự là hầu như nhà nào cũng có. Ở nhà thì thường là G7 hoặc Trung Nguyên”, người này chia sẻ.

Một số cư dân mạng khác cho biết những quán cà phê Việt Nam tại khu vực họ sinh sống được vận hành bởi người Việt. Theo họ, cộng đồng người Việt đã góp phần làm đa dạng thêm bức tranh ẩm thực tại Philippines.

Sự yêu thích cũng được thể hiện qua thói quen mua cà phê mang về sau mỗi chuyến du lịch. Nhiều du khách mua cà phê làm quà cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp, thậm chí có người sau khi trở về mới nhận ra đã mua quá ít.

Một bình luận hài hước viết rằng đáng lẽ du khách nên “dành riêng một chiếc vali chỉ để đựng cà phê Việt Nam”.

Những chia sẻ này cho thấy trải nghiệm của khách du lịch có thể trở thành một kênh đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Khi người tiêu dùng đã quen với một hương vị, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm tương tự tại nơi sinh sống cũng có thể hình thành.

Đáng chú ý, câu chuyện về các quán cà phê Việt Nam nhanh chóng chuyển thành cuộc tranh luận rộng hơn về ngành cà phê Philippines.

Cà phê phin và cà phê sữa đá mang đến cho du khách Philippines trải nghiệm khác biệt về hương vị, cách pha và văn hóa thưởng thức cà phê Việt

Một số cư dân mạng cho rằng nước này có đủ điều kiện để phát triển một văn hóa cà phê riêng, song cần đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu, chất lượng sản phẩm và cách kể câu chuyện về cà phê bản địa.

“Tôi chỉ mong chúng ta có thể thúc đẩy và phát triển những sản phẩm của chính mình, thay vì lúc nào cũng ưu tiên những thứ nước ngoài như chúng ta vẫn thường làm”, một người dùng viết.

Tuy nhiên, ý kiến khác cho rằng không thể đánh đồng sự phát triển của cà phê Việt Nam với việc Philippines thiếu bản sắc.

“Không phải cà phê Philippines không có bản sắc. Nó giống như món adobo vậy. Chúng ta có bản sắc riêng nhưng mỗi vùng lại có cách pha chế và hương vị khác nhau”, một cư dân mạng nhận xét.

Một số người nhắc đến Barako, giống cà phê nổi tiếng của Philippines, đồng thời cho rằng ngành cà phê trong nước đang phát triển và vẫn còn nhiều dư địa để hình thành những thương hiệu có dấu ấn riêng.

Ở góc độ kinh doanh, một bình luận cho rằng việc các quán cà phê Việt Nam xuất hiện tại Philippines trước hết phản ánh quy luật thị trường. “Họ cũng đang kinh doanh và chỉ đơn giản là nắm bắt cơ hội đó thôi”, người này viết.

Một ý kiến khác đặt câu hỏi ngược lại: nếu người Philippines muốn có một mô hình tương tự thì vấn đề không nằm ở việc thiếu ý tưởng, mà là “ai sẽ là người đứng ra bắt đầu”.

CÀ PHÊ PHIN VIỆT “GÂY NGHIỆN”, NHẠC VIỆT CŨNG KHIẾN DÂN MẠNG TRUNG QUỐC TÒ MÒ

Không chỉ tại Philippines, cà phê Việt Nam còn tạo sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc theo một cách khác.

Trên các nền tảng video ngắn, một số nội dung ghi lại cảnh người dùng thưởng thức cà phê Việt Nam, đặc biệt là cà phê phin và cà phê sữa đá, đồng thời sử dụng các bản nhạc Việt remix làm nhạc nền.

Với người Việt, hình ảnh phin cà phê nhỏ giọt xuống lớp sữa đặc hay một ly cà phê sữa đá là những hình ảnh quen thuộc. Tuy nhiên, với người tiêu dùng nước ngoài, cách pha và hương vị này lại tạo ra sự tò mò.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc

Một cư dân mạng Trung Quốc viết: “Tôi ấn tượng nhất với cái phin kim loại nhỏ nhỏ đặt trên miệng ly. Nhìn cách nước cà phê cứ nhỏ từng giọt xuống đống sữa đặc ở dưới thấy thư giãn thật sự.”

Một người khác quan tâm đến sự khác biệt về hương vị: “Tôi thường chỉ uống americano không đường để tỉnh táo làm việc. Cà phê robusta của Việt Nam nghe nói rất mạnh. Mọi người lại còn thêm sữa đặc nữa thì uống vào có bị gắt không?”

Một ý kiến khác lại cho rằng sự khác biệt chính là yếu tố tạo nên sức hút của cà phê Việt Nam. Theo người này, người Trung Quốc vốn quen với arabica có vị chua nhẹ và những thức uống như latte, cappuccino, trong khi cà phê Việt Nam có vị đậm, mạnh và thiên về trải nghiệm thủ công.

Bên cạnh cà phê, những bản nhạc Việt remix được sử dụng trong các video cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Một số người cho rằng dù không hiểu lời, họ vẫn bị cuốn bởi tiết tấu và giai điệu.

“Dù chẳng hiểu một chữ nào trong lời bài hát nhưng cái giai điệu thì đúng là gây nghiện”, một bình luận viết.

Một người khác chia sẻ họ muốn tìm tên bài hát sau khi nghe đoạn nhạc xuất hiện trong video: “Ai biết tên bài hát gốc trong clip cô gái mặc áo đỏ uống cà phê không? Tôi dùng Shazam mãi mà không ra".

Nghệ sĩ Trung nhảy trên nền các bản hit Việt Nam

Những phản ứng này cho thấy sức lan tỏa của một sản phẩm văn hóa đôi khi không diễn ra theo một chiều cố định. Một video về cà phê có thể khiến người xem tìm hiểu cách pha; từ cách pha, họ quan tâm đến văn hóa cà phê; trong khi phần nhạc nền lại mở ra sự tò mò về âm nhạc Việt Nam.

Một người từng đến Việt Nam cho biết trải nghiệm thực tế khác khá nhiều so với những video ngắn trên mạng xã hội.

“Sang Hà Nội hay TP.HCM du lịch rồi mới thấy cái này mô phỏng đúng một phần thực tế. Người dân bên đó sáng ra ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp bên vỉa hè, gọi ly cà phê sữa đá, ngắm đường phố nhộn nhịp”, người này chia sẻ.

Theo người dùng này, cà phê Việt Nam ban đầu có thể tạo cảm giác quá mạnh đối với người chưa quen, nhưng khi đã thích lại dễ nhớ hương vị đặc trưng.

Có thể thấy, cà phê Việt Nam đang được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau: một sản phẩm tiêu dùng, một mô hình kinh doanh, một trải nghiệm du lịch và rộng hơn là một phần của văn hóa Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là nhiều yếu tố vốn rất quen thuộc với người Việt như cà phê phin, cà phê sữa đá, quán vỉa hè hay những bản nhạc remix khi xuất hiện trong bối cảnh quốc tế lại trở thành nội dung mới mẻ, đủ sức khơi gợi sự tò mò.

Một ly cà phê vì thế không còn đơn thuần là một thức uống. Khi đi ra ngoài biên giới, nó có thể trở thành một điểm chạm văn hóa, giúp người tiêu dùng quốc tế tiếp cận với một phần đời sống Việt Nam theo cách tự nhiên nhất.

Sức hút này cũng cho thấy lợi thế của những sản phẩm đã hình thành được bản sắc rõ ràng: khi người tiêu dùng nước ngoài nhớ đến hương vị, cách thưởng thức hoặc không gian gắn với một quốc gia, sản phẩm đó đã vượt khỏi giá trị sử dụng thông thường để trở thành một phần của hình ảnh văn hóa.

Với cà phê Việt Nam, hành trình ấy đang được tiếp nối từ những quán cà phê ở nước ngoài đến các video ngắn trên mạng xã hội. Và đôi khi, điểm bắt đầu của một câu chuyện văn hóa quốc tế lại chỉ là một chiếc phin nhỏ, một ly cà phê sữa đá và một giai điệu quen thuộc.