Cà-phê Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu

Kiểm tra cà-phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Tính riêng 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cà-phê Robusta chiếm tỷ trọng 73,3% tổng kim ngạch; xuất khẩu cà-phê chế biến đạt 1,2 tỷ USD, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2025, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu cà-phê chế biến tăng nhờ nhu cầu thị trường và nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Tuy nhiên mức tăng chưa tương xứng với tiềm năng do chi phí cao và yêu cầu nhập khẩu ngày càng khắt khe. Để nâng tỷ trọng nhóm hàng này, doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu.

Tại thị trường trong nước, cuối tháng 9/2026, giá cà-phê giảm khi vụ thu hoạch mới đến gần, kỳ vọng nguồn cung tăng khiến các doanh nghiệp thu mua thận trọng. Giá cà-phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai ghi nhận giảm từ 1.700-1.800 đồng/kg so với đầu tháng 9, dao động từ 93.200- 94.000 đồng/kg.

Về thị trường xuất khẩu, bên cạnh thị trường chính là Liên minh châu Âu (EU), cà-phê Việt Nam đang được đẩy mạnh xuất khẩu sang các khu vực còn nhiều tiềm năng.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Mỹ, Canada tiếp tục nổi lên là quốc gia tiêu thụ lớn. Trong đó, thị phần cà-phê Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Canada tăng từ mức 3,01% trong 7 tháng đầu năm 2025 lên mức 3,22% trong 7 tháng đầu năm 2026.

Việt Nam hiện nằm trong tốp 10 thị trường cung cấp cà-phê cho Canada với sản lượng 5,1 nghìn tấn trong 7 tháng đầu năm, trị giá 23 triệu USD. Canada tiếp tục là một trong những thị trường tiêu thụ cà-phê lớn tại Bắc Mỹ với nhu cầu hằng năm ước đạt hơn 5 triệu bao (loại 60kg). Cà-phê đã trở thành đồ uống quen thuộc trong đời sống của người dân Canada, được sử dụng phổ biến tại gia đình, nơi làm việc và các cửa hàng dịch vụ.

Bên cạnh cà-phê truyền thống, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên cà-phê đặc sản, cà-phê rang xay chất lượng cao, sản phẩm hữu cơ và cà-phê có chứng nhận phát triển bền vững. Nhu cầu đối với cà-phê viên nén, cà-phê pha lạnh và đồ uống pha sẵn cũng gia tăng, nhất là trong nhóm khách hàng trẻ.

Triển vọng thị trường cà-phê Canada thời gian tới được đánh giá tích cực, dự báo tăng trưởng bình quân khoảng 4,9%/năm giai đoạn 2026-2032, chủ yếu nhờ xu hướng sử dụng sản phẩm cao cấp, tiện lợi và có nguồn gốc minh bạch. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu cà-phê rang xay, cà-phê hòa tan và các sản phẩm chế biến sâu sang Canada.

Ngoài ra, Việt Nam đang là nguồn cung cà-phê lớn nhất cho Nam Phi trong 7 tháng năm 2026 với 4,6 nghìn tấn, trị giá 19,9 triệu USD, tăng 53,1% về lượng và tăng 24,1% về trị giá so cùng kỳ năm 2025. Thị phần cà-phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nam Phi tăng từ 20,10% trong 7 tháng đầu năm 2025 lên mức 30,37% trong 7 tháng đầu năm 2026.

Hiện Nam Phi được đánh giá là một trong những thị trường cà-phê có tiềm năng phát triển tại châu Phi. Trong giai đoạn 2026-2030, thị trường được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhờ quá trình đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và việc mở rộng của các chuỗi cửa hàng cà-phê. Ngoài cà-phê hòa tan, người tiêu dùng trẻ tại các đô thị ngày càng quan tâm đến cà-phê rang xay, cà-phê đặc sản và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường. Xu hướng pha cà-phê tại nhà cũng thúc đẩy nhu cầu đối với cà-phê hòa tan cao cấp, cà-phê đóng gói, viên nén và các sản phẩm tiện lợi. Đồng thời, cà-phê pha sẵn và cà-phê ủ lạnh được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong nhóm khách hàng trẻ.

Năm 2026, quy mô thị trường cà-phê Nam Phi ước đạt 0,83-0,84 tỷ USD và dự báo tăng trưởng bình quân 7,35%/năm, ước đạt 1,10 tỷ USD vào năm 2030. Mặc dù còn chịu ảnh hưởng của biến động giá cà-phê thế giới, chi phí logistics, tỷ giá và sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, Nam Phi vẫn là thị trường tiềm năng đối với các nước xuất khẩu cà-phê, trong đó có Việt Nam.