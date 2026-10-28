Cà phê Việt đón cơ hội xuất khẩu tỷ USD sang thị trường Trung Quốc.

Đại diện Agrichain và đối tác Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp cà phê Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Agrichain và Công ty TNHH Đầu tư Đông Phương Phái (Hải Nam, Trung Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác cung cấp cà phê Việt Nam cho thị trường Trung Quốc.

Ông Nguyễn Cảnh Thắng, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Agrichain cho biết, hai bên hướng đến sản lượng cung ứng 200.000 tấn cà phê, với giá trị giao dịch ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Theo nội dung MOU, Agrichain đảm nhận cung cấp cà phê nhân Việt Nam; đối tác Trung Quốc thực hiện nhập khẩu và phân phối tại thị trường nước này. Sản phẩm chủ yếu gồm cà phê Robusta và Arabica. Trong cơ cấu cung ứng dự kiến, Robusta chiếm ít nhất 70%, tương đương tối thiểu 140.000 tấn/năm; Arabica chiếm không quá 30%, tương đương tối đa 60.000 tấn/năm. Hai bên có thể bổ sung các chủng loại khác theo thỏa thuận.

Sau 12 tháng hợp tác, hai doanh nghiệp có thể thương lượng tăng sản lượng tùy theo nhu cầu thị trường và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. Giá giao dịch được xác định dựa trên giá tham chiếu tại thị trường cà phê kỳ hạn quốc tế, cộng phụ phí hoặc thương lượng theo từng lô hàng. Trung Quốc đang mở ra dư địa cho cà phê Việt Nam khi nhu cầu tiêu dùng được thúc đẩy bởi sự phát triển của các chuỗi cửa hàng và văn hóa uống cà phê tại những đô thị lớn.

Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, năm 2025, nước này nhập khẩu 273.100 tấn cà phê, trị giá 2,07 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng và 56,5% về trị giá so với năm trước. Việt Nam đứng thứ ba trong số các nhà cung cấp, với 36.100 tấn, trị giá 227,1 triệu USD, chiếm 13,2% tổng lượng cà phê nhập khẩu của Trung Quốc.

Số liệu của Cục Hải quan được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 54.600 tấn cà phê sang Trung Quốc, thu về 279,6 triệu USD, tăng 48,8% về lượng và 53,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này cho thấy cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn cung và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu.

Cà phê Việt đón cơ hội xuất khẩu tỷ USD sang thị trường Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Cảnh Thắng, biên bản ghi nhớ là kết quả của quá trình tìm hiểu, kết nối và làm việc với các đối tác Trung Quốc trước đó. Thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp tại Trung Quốc, trong đó có Diễn đàn Kinh tế Mùa hè tổ chức tại Thiên Tân, Agrichain đã thiết lập quan hệ với một số đối tác trong lĩnh vực thương mại và công nghệ. Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy những nội dung đã trao đổi và tiến tới thỏa thuận hợp tác.

Đối với cà phê xuất khẩu, phía đối tác yêu cầu sản phẩm có đầy đủ thông tin về vùng trồng, nguồn gốc và đáp ứng các quy định quản lý an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Để hỗ trợ đáp ứng những yêu cầu này, Agrichain dự kiến sử dụng nền tảng blockchain phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản.

Ông Thắng cho biết, nền tảng do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam và có khả năng kết nối dữ liệu với các đối tác quốc tế. Hệ thống được định hướng quản lý thông tin xuyên suốt từ vùng trồng, quá trình sản xuất đến khâu cung ứng. Qua đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và cung cấp dữ liệu phục vụ yêu cầu của nhà nhập khẩu, hỗ trợ triển khai hoạt động cung ứng cà phê cho thị trường Trung Quốc.