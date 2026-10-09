Cà phê và trà Việt trước bài toán gia tăng giá trị trên thị trường F&B

Ảnh: Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026

Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố tháng 9/2026, cho thấy khoảng 43% cơ sở kinh doanh F&B ghi nhận doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ, trong đó nhóm ngành đồ uống có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn hẳn so với nhóm kinh doanh đồ ăn.

Bên cạnh áp lực tại thị trường nội địa, bài toán thương mại hóa trên thị trường quốc tế cũng đặt ra nhiều trăn trở. Tăng trưởng sản lượng chưa đồng nghĩa với gia tăng giá trị. Chẳng hạn, trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 13,7% về khối lượng nhưng kim ngạch lại giảm 8,6% do giá xuất khẩu sụt giảm. Thực tế này phản ánh khoảng trống lớn giữa lợi thế vùng nguyên liệu sẵn có với năng lực tạo ra các sản phẩm thương mại có chất lượng ổn định, giá trị gia tăng cao và thương hiệu đủ sức cạnh tranh.

Đồng thời, thói quen của người tiêu dùng đang có sự chuyển dịch đáng kể. Phân khúc đồ uống trung cấp từ 36.000 đến 70.000 đồng ghi nhận mức tăng mạnh, thay thế dần nhóm sản phẩm giá rẻ dưới 35.000 đồng. Khách hàng không chỉ tìm kiếm mức giá rẻ mà ngày càng chú trọng đến chất lượng nguyên liệu, hương vị, độ an toàn và trải nghiệm tại điểm bán.

Nhóm ngành đồ uống có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn hẳn so với nhóm kinh doanh đồ ăn. Ảnh: BTC

Từ các dữ liệu trên, Ban tổ chức Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 cho rằng doanh nghiệp cà phê và trà Việt Nam không thiếu lợi thế nguyên liệu hoặc ý tưởng sản phẩm. Khoảng trống chủ yếu nằm ở khả năng chuyển những lợi thế đó thành sản phẩm thương mại có chất lượng ổn định, nhận diện rõ ràng và khả năng phân phối ở quy mô lớn.

Một sản phẩm có nguyên liệu tốt vẫn khó giữ chân khách hàng nếu hương vị thay đổi giữa các lần sử dụng, bao bì và câu chuyện thương hiệu chưa đủ thuyết phục, hệ thống phân phối hạn chế hoặc quy trình vận hành không đồng nhất khi số lượng điểm bán tăng lên. Điều này buộc các doanh nghiệp phải chuyển hướng từ mở rộng quy mô đơn thuần sang chuẩn hóa vận hành, ứng dụng công nghệ và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Trước nhu cầu cấp thiết về việc kết nối nguồn cung, công nghệ và tìm kiếm giải pháp vận hành tối ưu, Triển lãm Triển lãm Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 đã được tổ chức ngày 8/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Triển lãm quy tụ 250 gian hàng cùng hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia, đóng vai trò là cầu nối B2B trực tiếp giữa nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị công nghệ với các chủ chuỗi F&B và nhà đầu tư.

Khách hàng không chỉ tìm kiếm mức giá rẻ mà ngày càng chú trọng đến chất lượng nguyên liệu, hương vị, độ an toàn... Ảnh: BTC

Triển lãm thiết lập không gian giao thoa giữa các nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị và công nghệ với doanh nghiệp, chủ chuỗi F&B cùng giới đầu tư, mở ra những điểm chạm thương mại thực tế cho thị trường.

Theo các chuyên gia, chất lượng nông sản là nền tảng, nhưng hành trình của cà phê và trà không dừng lại ở vùng trồng. Kỹ thuật rang, chiết xuất, nghệ thuật pha chế, hạ tầng thiết bị, nguyên liệu bổ trợ cho đến thiết kế không gian và chuỗi vận hành đều trực tiếp quyết định sức sống của sản phẩm trên thị trường.

Điểm nhấn chuyên môn của sự kiện là ba giải đấu cấp quốc gia gồm Vietnam National Brewers Cup 2026, Dalatmilk Vietnam National Latte Art Championship 2026 và Tea Masters Cup Vietnam 2026. Đây không chỉ là nơi tôn vinh tay nghề pha chế mà còn là nơi kiểm chứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, máy móc tự động hóa và nguyên liệu bổ trợ khắt khe.

Triển lãm quy tụ 250 gian hàng cùng hơn 400 thương hiệu đến từ 20 quốc gia. Ảnh: BTC

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 tạo điểm kết nối B2B giữa các nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị và công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp, chủ chuỗi F&B và nhà đầu tư. Tại đây, doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn cung, tiếp cận thiết bị và giải pháp công nghệ, cập nhật mô hình vận hành và mở rộng kết nối kinh doanh.

Thông qua việc đưa các yếu tố từ vùng trồng, công nghệ đến quầy bar vào cùng một hệ sinh thái, triển lãm mở ra hướng đi thực tế giúp cà phê và trà Việt vươn tầm, nâng cao giá trị thương mại và khẳng định vị thế bền vững tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.