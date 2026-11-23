Theo TTĐT Bộ Công an, trong quá trình tuần tra, mật phục bảo vệ mùa thu hoạch cà phê năm 2026, Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp 171kg cà phê tươi của người dân.

Vụ việc được phát hiện vào rạng sáng 22/11/2026, khi đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển số cà phê trộm cắp về nhà.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh (ngồi xổm) bị Công an bắt quả tang khi đang hái trộm cà phê.

Đó là Nguyễn Văn Minh (32 tuổi) trú tại thôn 4, xã Ea Ning. Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ mùa vụ thu hoạch cà phê năm 2026, khoảng 3 giờ ngày 22/11, trong quá trình tuần tra, mật phục tại các vườn rẫy cà phê trên địa bàn thôn 4, tổ công tác của Công an xã Ea Ning phát hiện Nguyễn Văn Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại hiện trường Công an phát hiện 3 bao cà phê tươi, tổng trọng lượng 171kg; 2 chiếc bạt; 1 đèn pin, 1 xe máy cùng nhiều vật dụng liên quan. Qua làm việc, Minh khai nhận những bao cà phê trên là do Minh vừa hái trộm tại rẫy của người dân trong thôn. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị đưa về nhà thì bị Công an bắt giữ.

Đấu tranh mở rộng, Minh khai nhận, trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp cà phê của người dân. Được biết, Minh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Ea Ning đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.