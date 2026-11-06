Cà phê trong nước nhích tăng 300 đồng/kg, áp lực vụ mới vẫn hiện hữu

Tại các địa phương, mức giá thu mua có sự chênh lệch không quá lớn nhưng đều thể hiện xu hướng tích cực. Tỉnh Đắk Nông (cũ) hiện là địa phương dẫn đầu toàn vùng với mức giá thu mua cao nhất đạt 84.300 đồng/kg, ghi nhận mức tăng thêm 300 đồng/kg. Tiếp theo là Đắk Lắk với giá giao dịch ở mức 84.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Giá cà phê tăng nhẹ ở các vùng trồng thuộc Tây Nguyên.

Tại Gia Lai, giá cà phê ổn định ở mức 84.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức giá 83.500 đồng/kg sau khi cộng thêm 200 đồng/kg.

Sự tăng giá tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm cho thấy nguồn cung nội địa đang nắm giữ thế chủ động và người bán không quá áp lực phải xả hàng giá rẻ.

Động lực chính của thị trường nội địa đến từ diễn biến trái chiều trên hai sàn giao dịch cà phê thế giới. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa tăng 13 USD, tương đương 0,4%, đạt mức 3.256 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa khác như tháng 01/2027 và tháng 03/2027 cũng duy trì đà tăng nhẹ từ 11 đến 13 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại chứng kiến nhịp điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 2,4 USD, tương đương 0,86%, lùi về mức 277.35 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo của Arabica cũng đồng loạt giảm nhẹ từ 1,75 đến 1,95 cent/lb dưới áp lực chốt lời ngắn hạn của các quỹ đầu tư tài chính toàn cầu.

Đánh giá về xu hướng thị trường trong ngắn hạn, giới chuyên gia nhận định giá cà phê nội địa đang chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi cán cân cung cầu thực tế tại Việt Nam cùng với nhịp biến động của sàn Robusta London. Việc giá Robusta duy trì được sắc xanh cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê hòa tan và dòng cà phê nhân phục vụ công nghiệp chế biến trên toàn cầu vẫn ở mức cao. Mặc dù thị trường Arabica có phần suy yếu, điều này không tác động quá lớn đến tâm lý của người trồng cà phê Robusta trong nước.

Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng dao động trong biên độ hẹp hoặc đi ngang khi bước vào chính vụ thu hoạch. Lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thực hiện các đơn hàng đã ký kết sẽ là bệ đỡ vững chắc ngăn không cho giá giảm sâu.

Tuy nhiên, áp lực từ lượng hàng vụ mới đổ bộ ồ ạt ra thị trường có thể kìm hãm đà tăng mạnh. Bà con nông dân và các đại lý thu mua được khuyến nghị theo dõi sát sao diễn biến thời tiết tại vùng trồng cũng như tỷ giá ngoại tệ để có chiến lược bán hàng linh hoạt, tối ưu hóa lợi nhuận trong mùa vụ mới.