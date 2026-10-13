Cà phê trong nước giữ giá cao, kỳ vọng vượt mốc 93.000 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê nhân xô trung bình hiện đang giữ ở mức 93.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ) cùng có mức giá là 93.000 đồng/kg, còn tại Lâm Đồng, giá giao dịch cà phê đạt khoảng 92.200 đồng/kg.

Dự báo, sức đẩy từ sàn London và New York có thể giúp giá cà phê nội địa vượt ngưỡng 93.000 đồng/kg

Các chỉ số dự báo xu hướng ngắn hạn cho thấy giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ có nhịp tăng nhẹ khoảng 200 đồng/kg trong phiên tiếp theo, tiệm cận mốc 93.200 đồng/kg.

Tạo nền tảng cho sự vững vàng của thị trường nội địa là diễn biến phục hồi đồng thuận từ các sàn giao dịch quốc tế. Kết thúc phiên gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt nhích tăng ở mọi kỳ hạn, trong đó kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 8 USD/tấn lên mức 3.478 USD/tấn, còn các kỳ hạn giao đầu năm 2027 tăng từ 9 đến 20 USD/tấn.

Tương tự, sàn Arabica tại New York cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng khi kỳ hạn giao tháng 12/2026 nhích thêm 3,65 cent/lb, tương đương 1,27%, lên mức 290,60 cent/lb.

Đánh giá tổng quan cho thấy, giá cà phê nội địa ở mức cao xuất phát từ sự cân bằng giữa nguồn cung thực tế trong nước và nhu cầu thu mua của các đơn vị xuất khẩu. Việc cả hai sàn London và New York cùng tăng điểm nhẹ phản ánh tâm lý thận trọng nhưng tích cực của thị trường toàn cầu, giúp giải tỏa bớt áp lực điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Dự báo trong những phiên tiếp theo, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục giữ nhịp chủ đạo là đi ngang hoặc nhích tăng nhẹ theo đà hồi phục thế giới. Vùng giá 93.000 - 93.500 đồng/kg vẫn là mốc hỗ trợ quan trọng, tuy nhiên biên độ biến động khó tăng đột biến do các bên vẫn đang theo dõi sát tiến độ thu hoạch và diễn biến thời tiết thực tế tại các vùng trồng trọng điểm.