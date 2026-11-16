Cà phê Tây Nguyên giảm đồng loạt, giá cao nhất còn 83.000 đồng/kg

Khảo sát chi tiết tại các vùng nguyên liệu cho thấy mặt bằng giá thu mua cà phê nhân xô tại tất cả các địa phương đều đồng loạt giảm.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) hiện là hai địa phương duy trì mức giá cao nhất khu vực nhưng cũng đã giảm từ 700 đến 800 đồng/kg, cùng neo ở mốc 83.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá thu mua giảm mạnh 900 đồng/kg xuống còn 82.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất vùng khi mất tới 900 đồng/kg, lùi về ngưỡng 82.300 đồng/kg.

Giá cà phê giảm ở các vùng trồng tại Tây Nguyên.

Diễn biến này cho thấy tâm lý phòng thủ đang bao trùm khắp các đại lý thu mua lẫn các nông hộ ngay trong những ngày đầu tuần. Thay vì vội vã chốt lời hay xả hàng ồ ạt, phần lớn người dân và doanh nghiệp xuất khẩu đang chọn giải pháp đứng ngoài quan sát, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường thế giới trước khi đưa ra quyết định giao dịch mới.

Sự trầm lắng của thị trường nội địa chịu tác động trực tiếp từ những biến động trái chiều đầy phức tạp trên hai sàn phái sinh quốc tế trong phiên đóng cửa gần nhất.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 ghi nhận nhịp phục hồi kỹ thuật khi tăng 77 USD/tấn (tương đương 2,38%) lên mức 3.271 USD/tấn, kéo theo các kỳ hạn xa hơn như tháng 3/2027 và tháng 5/2027 lần lượt nhích nhẹ lên mức 3.201 USD/tấn và 3.199 USD/tấn. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ lực để bù đắp cho áp lực giảm giá trước đó cũng như sự giằng co của kỳ hạn tháng 1/2027 vốn đi ngang ở mốc 3.201 USD/tấn.

Trái ngược với sắc xanh nhẹ của Robusta, sàn Arabica New York lại chìm trong sắc đỏ khi kỳ hạn giao tháng 12/2026 lao dốc mạnh 5,75 cent/lb (giảm 1,91%) xuống chỉ còn 295,20 cent/lb, còn các kỳ hạn tháng 3/2027 và tháng 5/2027 cũng đồng loạt mất từ 2,50 đến 3,45 cent/lb.

Chính sự phân hóa mạnh mẽ giữa hai dòng cà phê chủ lực cùng áp lực chốt lời từ giới đầu cơ tài chính đã tạo ra lực cản lớn, khiến giá nội địa chưa thể tìm thấy động lực bứt phá ngay lập tức.

Đánh giá sâu hơn về bức tranh toàn cảnh, các chuyên gia nhận định thị trường cà phê Việt Nam đang đứng trước bài toán cân bằng cung - cầu đầy thử thách. Một mặt, vụ thu hoạch cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang diễn ra, tạo ra tâm lý e ngại về nguồn cung mới sắp bổ sung ra thị trường khiến các nhà nhập khẩu quốc tế tạm thời trì hoãn việc ký kết các hợp đồng lớn.

Mặt khác, diễn biến thời tiết thất thường tại khu vực trồng trọng điểm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chất lượng hạt và tiến độ phơi sấy của bà con nông dân, đồng thời lượng hàng tồn kho thực tế trong dân không còn nhiều nên chưa tạo ra áp lực bán tháo bằng mọi giá.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục trạng thái giằng co, đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 82.000 - 83.500 đồng/kg để chờ đợi xu hướng xác lập mới từ sàn London khi các phiên giao dịch quốc tế mở cửa trở lại.

Trước những nhịp trồi sụt khó lường của thị trường xuất khẩu, giới phân tích khuyến nghị, các HTX và người trồng cà phê chủ động điều tiết nhịp độ bán hàng theo từng phần thay vì bán ồ ạt đầu vụ. Đây sẽ là giải pháp thiết thực giúp bảo toàn biên độ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trước áp lực điều chỉnh của thị trường toàn cầu.