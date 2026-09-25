Cà phê Tây Nguyên bật tăng 1.000 đồng/kg giữa lúc giá thế giới giảm

Tại thị trường trong nước, tâm lý phấn khởi lan rộng khắp các thủ phủ cà phê. Đắk Nông (cũ) hiện là địa phương ghi nhận mức giá thu mua cao nhất vùng, đạt mốc 93.000 đồng/kg. Theo sau sát nút là Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở mức 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giao dịch quanh mức 92.200 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg.

Việc giá nội địa bất chấp áp lực giảm từ thị trường quốc tế để tiến sát mốc 93.000 đồng/kg cho thấy nguồn cung trong dân đang khá co hẹp, cùng với lực cầu thu mua tích trữ từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn rất mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, các sàn giao dịch kỳ hạn quốc tế lại ghi nhận phiên chịu áp lực điều chỉnh tương đối rõ nét. Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa giảm 27 USD/tấn, xuống còn 3.290 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng lần lượt giảm 18 USD và 14 USD/tấn, chốt phiên ở mức 3.272 USD/tấn và 3.260 USD/tấn.

Cùng chung xu hướng, sàn New York ghi nhận giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 hạ 0,55 cent/lb, lùi về mức 275,35 cent/lb. Mức giảm nhẹ diễn ra trên khắp các kỳ hạn giao dịch của cả hai sàn, chủ yếu do áp lực chốt lời ngắn hạn của các quỹ đầu tư sau chuỗi ngày tăng nóng trước đó.

Đánh giá tổng quan cho thấy, sự lệch pha này phản ánh thực trạng nguồn cung thực tế tại Việt Nam - quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới - vẫn đang rơi vào tình trạng thắt chặt cục bộ. Dù giá thế giới hạ nhiệt theo đà kỹ thuật, các đại lý thu mua trong nước vẫn buộc phải nâng giá để gom đủ hàng cho các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà vững chắc và giằng co quanh ngưỡng 92.000 - 94.000 đồng/kg. Xu hướng giảm trên sàn thế giới chủ yếu mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn chứ chưa tạo thành đà suy thoái dài hạn. Khi áp lực bán chốt lời trên các sàn kỳ hạn qua đi, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ở mức cao, giá cà phê cả trong nước lẫn quốc tế hứa hẹn sẽ sớm tìm lại đà phục hồi mạnh mẽ.