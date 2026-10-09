'Cà phê sáng cùng nhân dân': Ngành điện Lâm Đồng lắng nghe từ cơ sở

Ngày 8/10, đại diện Công ty Điện lực tỉnh Lâm Đồng cho biết, Điện lực Phan Thiết vừa phối hợp cùng UBND phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức mô hình "Cà phê sáng giữa lãnh đạo phường với nhân dân" để nắm bắt các thông tin của người dân về ngành điện lực.

Tại đây, người dân đã phản ánh nhiều vấn đề cho ngành điện lực. Theo đó, tại khu tập thể Phú Thủy (cũ), khu vực từ A5 đến A9 và nhà trẻ còn thiếu ánh sáng; Công viên Nguyễn Tất Thành vào ban đêm có nơi thiếu ánh sáng do một số bóng đèn bị thanh thiếu niên tụ tập đập phá, hư hỏng. Bà con kiến nghị sớm sửa chữa, bổ sung hệ thống chiếu sáng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn nơi công cộng.

Bên cạnh đó, người dân đề nghị việc thông báo tiền điện cần được thực hiện linh hoạt, thuận tiện để người dân nắm thông tin và thanh toán đúng quy định.

Chương trình Cà phê sáng giữa lãnh đạo phường Phú Thủy với nhân dân.

Liên quan đến kiến nghị về điện, ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết, thông tin đến người dân TDP 5, ngành điện đang xúc tiến đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn đô thị Phú Thủy, Phan Thiết theo hướng đồng bộ, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện.

Đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, khi các phản ánh của người dân được ghi nhận trực tiếp với sự tham gia của những đầu mối có thẩm quyền, việc phân loại, chuyển xử lý trở nên rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng thông tin phải đi qua nhiều tầng nấc. Qua đó, công ty điện lực có điều kiện nhận diện sớm các nguy cơ mất an toàn điện, tồn tại liên quan đến hệ thống cáp viễn thông, mỹ quan đô thị cũng như những vấn đề dân sinh có liên quan đến điện. Việc phản hồi kết quả sau xử lý cũng tạo thành một vòng tương tác khép kín giữa người dân, ngành điện, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuỷ - cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đông đảo người dân. Ông Thông cho hay, sự đồng thuận của người dân đã góp phần giúp phường Phú Thủy đạt được những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.