Cà phê sách - Không gian đọc thu hút giới trẻ

Mô hình cà phê kết hợp với sách mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Không chỉ phục vụ nhu cầu thư giãn, những quán cà phê sách còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị khác và nhận được sự quan tâm của giới trẻ.

Không gian của những quán cà phê sách như: Ngày Bình Yên (phường Bắc Nha Trang); Khóm Nhỏ, Thong Dong Local Café (phường Nam Nha Trang)... đang thu hút được lượng lớn khách hàng là các bạn trẻ. Ở những quán này, sách là một trong những yếu tố góp phần tạo nên dấu ấn riêng.

Khách hàng lựa chọn sách để đọc tại một quán cà phê.

Bên cạnh việc thưởng thức đồ uống, khách hàng có thể tìm kiếm một góc ngồi phù hợp để đọc sách, học tập hoặc trò chuyện cùng bạn bè. Những kệ sách cũng góp phần tạo nên không gian có tính thẩm mỹ, thu hút những người yêu thích chụp ảnh. Bạn Phan Thị Thu Hiền (26 tuổi, phường Nam Nha Trang), một khách hàng thường xuyên đến quán cà phê có sách chia sẻ: “Tôi thích những quán có không gian đẹp, có sách để xem trong lúc uống cà phê. Có khi tôi chọn một cuốn để đọc, có khi chỉ ngồi thư giãn, chụp vài tấm ảnh. Tôi nghĩ những không gian như vậy tạo cảm giác gần gũi và có thêm điều thú vị so với những quán cà phê thông thường”.

Các bạn trẻ đọc sách tại quán cà phê Ngày Bình Yên.

Với một số bạn trẻ, việc lựa chọn địa điểm gặp gỡ còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian phù hợp với sở thích cá nhân. Những góc sách được sắp xếp đẹp mắt có thể tạo cảm hứng chụp ảnh, trong khi không gian yên tĩnh lại phù hợp để học tập, làm việc hoặc dành thời gian cho một cuốn sách. Bạn Nguyễn Như Ngọc (19 tuổi, phường Nha Trang) cho biết: “Tôi thường chú ý đến cách bài trí khi chọn quán cà phê. Những nơi có kệ sách tạo cảm giác khác biệt, có nhiều góc để chụp ảnh. Nếu tìm được cuốn sách hay, tôi cũng sẵn sàng ngồi lại đọc thêm thay vì chỉ đến uống nước rồi về”.

Không gian đọc sách yên tĩnh tại Thong Dong Local Café.

Về góc độ kinh doanh, chị Cao Bảo Vy - Quản lý cà phê Khóm Nhỏ chia sẻ: “Sách là một phần tạo nên nét riêng của quán. Chúng tôi muốn khách đến quán có thể thoải mái lựa chọn cách tận hưởng thời gian của mình. Người thích đọc có thể tìm sách để xem, người muốn trò chuyện hay thư giãn cũng có không gian phù hợp. Đồng thời để khuyến khích việc đọc, chúng tôi chú trọng lựa chọn đầu sách đa dạng, bố trí kệ sách thuận tiện và tạo những vị trí ngồi phù hợp cho người muốn đọc”.

Bên cạnh đó, bạn Lê Mỹ Linh (25 tuổi, xã Diên Khánh) cho rằng việc đặt sách trong không gian cà phê có thể tạo thêm cơ hội để mọi người tiếp xúc với sách. “Đôi khi đến quán, nhìn thấy một cuốn sách có tựa đề thú vị, tôi sẽ muốn mở ra xem thử. Nếu nội dung phù hợp, tôi có thể đọc thêm. Tôi nghĩ việc để sách ở nơi dễ nhìn, dễ lấy sẽ giúp mọi người có thêm cơ hội khám phá những cuốn sách mới”, Mỹ Linh chi biết .

Góc sách trở thành điểm check-in của khách hàng khi đến quán cà phê.

Cà phê sách không thay thế thư viện hay những không gian đọc chuyên biệt, nhưng có thể mở rộng thêm lựa chọn cho người yêu sách trong đời sống thường ngày. Khi sách được đặt ở vị trí dễ tiếp cận và có cơ hội được khách hàng tìm đọc, những góc nhỏ giữa lòng phố thị vừa tạo điểm nhấn cho không gian quán cà phê vừa thêm cầu nối đưa sách đến gần hơn với giới trẻ.