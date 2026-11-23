Đối với Arabica, áp lực giảm chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng Real Brazil và kỳ vọng nguồn cung cải thiện. Cụ thể, đồng Real đã xuống mức thấp nhất trong 19 tháng vào phiên thứ Năm (19/11), giao dịch quanh ngưỡng 5,93 Real/USD. Diễn biến này cải thiện doanh thu quy đổi sang nội tệ, qua đó khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy nhanh hoạt động bán hàng và giao hàng ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lượng cà phê Brazil được đưa đến các kho ICE chờ kiểm định tăng mạnh, làm gia tăng kỳ vọng tồn kho chứng nhận có thể sớm được bổ sung. Tính đến ngày 20/11, có 251.230 bao cà phê đang chờ phân loại tại các kho Sở ICE, mức cao nhất trong gần 4 năm. Lượng hàng chờ kiểm định lớn đang tạo ra áp lực tâm lý đối với giá Arabica, khi thị trường dự đoán nguồn cung đủ điều kiện giao nhận có thể cải thiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lượng cà phê được đưa đến kho không đồng nghĩa với lượng hàng thực tế có thể bổ sung vào tồn kho chứng nhận. Trên thực tế, tồn kho Arabica trên Sở ICE đã liên tục suy giảm trong 8 tháng qua và chạm mức thấp nhất trong 27 năm, chỉ còn 186.414 bao vào thứ Hai (16/11).

Trong tổng số khoảng 507.438 bao cà phê Brazil được đưa đến ICE từ tháng 9 đến ngày 20/11, mới có 256.208 bao hoàn tất kiểm định, trong đó 168.644 bao đạt chuẩn và 87.564 bao bị đánh trượt, tương ứng tỷ lệ không đạt chuẩn bình quân 34,18%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng không đạt chuẩn tăng từ 27,6% trong tháng 9 lên 41,6% trong tháng 10, cho thấy chất lượng nguồn cung đưa đến các kho ICE đang là trở ngại đáng kể đối với khả năng gia tăng lượng hàng giao nhận. Điều này góp phần duy trì sự khan hiếm nguồn cung giao nhận thực tế, qua đó tạo lực đỡ và hạn chế đà giảm sâu của giá Arabica trong ngắn hạn.

Đối với Robusta, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung Việt Nam cải thiện mạnh trong niên vụ 2026 - 2027. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng có thể đạt 36,67 triệu bao, tăng 12,8% so với dự báo 32,5 triệu bao của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Đáng chú ý, Việt Nam đóng góp khoảng 18% sản lượng cà phê toàn cầu, trong đó 90 - 95% là Robusta, khiến sự điều chỉnh tăng dự báo sản lượng có tác động đáng kể đến kỳ vọng nguồn cung mặt hàng này. Áp lực càng gia tăng khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12, trong bối cảnh xuất khẩu đang tăng tốc.

Xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8%. Sau giai đoạn giá cao khuyến khích mở rộng diện tích và đầu tư chăm sóc vườn cây, triển vọng sản lượng cùng lượng hàng xuất khẩu gia tăng đang củng cố kỳ vọng nguồn cung Robusta dồi dào, qua đó gây sức ép lên giá.

Trên thị trường kỳ hạn, báo cáo COT ngày 17/11, nhóm quỹ đầu cơ đã tăng vị thế bán thêm 9.238 hợp đồng trong tuần, nâng tổng vị thế bán lên 42.022 hợp đồng và vị thế bán ròng lên 21.164 hợp đồng - mức cao nhất trong gần 4 năm. Đáng chú ý, vị thế ròng đã suy giảm liên tục từ vùng mua ròng trong tháng 7 và chính thức chuyển sang bán ròng vào đầu tháng 10. Diễn biến này cho thấy các quỹ ngày càng gia tăng đặt cược vào xu hướng giảm giá, khuếch đại xu hướng giảm của Robusta trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung cà phê trung hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro từ hiện tượng El Niño, hiện được NOAA dự báo có khả năng duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 1-3/2027, với xác suất trên 79%.

Ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á cho rằng, áp lực giảm giá cà phê vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn khi nguồn cung từ Brazil và Việt Nam cải thiện, tồn kho Arabica phục hồi, trong khi đồng real suy yếu và các quỹ tiếp tục thu hẹp vị thế mua.

“Tuy nhiên, theo tôi, thị trường có thể xuất hiện một nhịp phục hồi mạnh sau khi áp lực bán suy yếu và hoạt động mua bù vị thế bán gia tăng”, ông Tùng nhận định.