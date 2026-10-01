Cà phê, rau quả, gia vị Việt trước cơ hội gia tăng thị phần tại Úc

Với sức mua cao và nhu cầu tiêu dùng đa dạng, đặc biệt là các mặt hàng cà phê, trái cây, gia vị,... thị trường Úc đang mở ra dư địa lớn để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam đã có mặt trong các hệ thống siêu thị tại nước này, trong đó cà phê, rau quả, hạt tiêu, hạt điều và thủy hải sản là những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

Thị trường Úc đang mở ra dư địa lớn để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu.

Thông tin tại hội thảo “Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Úc, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường” ngày 30/9, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), cho biết Úc là thị trường còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam, từ công nghiệp, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ đến nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến.

Theo ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham), Úc có khoảng 27,9 triệu dân, GDP bình quân đầu người xấp xỉ 105.000 AUD. Đáng chú ý, khoảng 32% cư dân nước này sinh ra ở nước ngoài, tạo nên nhu cầu tiêu dùng đa dạng và sự cởi mở đối với các sản phẩm thực phẩm mang bản sắc châu Á.

Đây là cơ sở để doanh nghiệp Việt Nam khai thác các phân khúc như thực phẩm chế biến tiện lợi, thực phẩm hữu cơ và sản phẩm đặc trưng châu Á. Thực phẩm đạt chuẩn Halal cũng được đánh giá có tiềm năng.

Trong khi đó, dù xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Úc tăng mạnh trong những năm qua, thị phần hiện mới khoảng 2,7% trong tổng quy mô nhập khẩu hơn 308 tỷ USD của Úc năm 2025.

Theo ông Sam Conroy, dư địa để doanh nghiệp Việt Nam gia tăng thị phần tại Úc còn lớn. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ khi Úc là nguồn cung năng lượng, khoáng sản và nguyên liệu đầu vào, trong khi Việt Nam có thế mạnh về hàng chế tạo, hàng tiêu dùng và thực phẩm.

Như vậy, cơ hội đối với hàng Việt không chỉ nằm ở những sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường mà còn ở khả năng mở rộng sang các phân khúc mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu đa dạng của người dân Úc.

Dư địa thị trường lớn nhưng để gia tăng xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của đối tác và người tiêu dùng Úc.

Nông sản, thực phẩm nhập khẩu tại Úc cần phải được kiểm tra theo từng sản phẩm, thành phần, mức độ chế biến, mục đích sử dụng và xuất xứ...

Ông Sam Conroy cho rằng các tiêu chí được đối tác thu mua quan tâm gồm chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật và khả năng duy trì dịch vụ. Doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh chất lượng, các tiêu chuẩn, chứng nhận kiểm định và những chứng chỉ liên quan đến sản xuất xanh, phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Lãnh sự Thương mại, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Úc, thị trường bán lẻ nước này có mức độ tập trung cao, với các hệ thống lớn như Coles, Woolworths. Việc ký hợp đồng cung ứng trực tiếp có thể mang lại đơn hàng lớn và ổn định nhưng yêu cầu đối với nhà cung cấp cũng rất cao.

Vì vậy, với doanh nghiệp mới tiếp cận thị trường, ông Hiệp khuyến cáo nên cân nhắc hợp tác với nhà phân phối bản địa. Các đối tác này có kinh nghiệm, hệ thống kho bãi và mạng lưới vận chuyển, giúp doanh nghiệp giảm rủi ro khi thâm nhập thị trường.

Doanh nghiệp cũng có thể thử nghiệm thương mại điện tử xuyên biên giới thông qua các nền tảng như Amazon, eBay để thăm dò sức hút sản phẩm, tương tác với người mua và từng bước xây dựng thương hiệu. Các hội chợ chuyên ngành như Fine Food, Foodservice cũng là kênh tìm kiếm người mua và đối tác phân phối.

Ở góc độ quy định nhập khẩu, ông Matthew Lourey, Chủ tịch Công ty Alitium, lưu ý việc đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng thuế ưu đãi không đồng nghĩa sản phẩm tự động đủ điều kiện nhập khẩu và lưu hành tại Úc.

Doanh nghiệp cần đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hải quan, kiểm dịch an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm và nhãn hàng hóa. Với nông sản, thực phẩm, điều kiện nhập khẩu phải được kiểm tra theo từng sản phẩm, thành phần, mức độ chế biến, mục đích sử dụng và xuất xứ.

Theo ông Lourey, doanh nghiệp nên phối hợp với nhà nhập khẩu tra cứu hệ thống điều kiện nhập khẩu an toàn sinh học của Úc (BICON) để xác định các giấy phép, biện pháp xử lý và chứng từ cần thiết trước khi gửi hàng.

Đáng chú ý, thông quan mới chỉ là bước đầu. Để đưa sản phẩm vào bán lẻ, doanh nghiệp còn phải bảo đảm nhãn tiếng Anh, thông tin về thành phần, chất gây dị ứng, thời hạn sử dụng, xuất xứ và các công bố về chất lượng, môi trường có căn cứ chứng minh.

Từ những yêu cầu trên, cơ hội mở rộng xuất khẩu sang Úc đang hiện hữu, song để biến dư địa thành thị phần thực tế, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị bài bản từ chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng, lựa chọn kênh phân phối đến khả năng đáp ứng các quy định của thị trường.

Với thị phần hiện mới khoảng 2,7% trong thị trường nhập khẩu hơn 308 tỷ USD, việc nâng chuẩn và lựa chọn đúng cách tiếp cận sẽ là yếu tố quan trọng để hàng Việt khai thác tốt hơn dư địa thị trường tại Úc.